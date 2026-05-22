Η Λίλι Κόλινς ανακοίνωσε από τη Μύκονο ότι ο 6ος κύκλος του Emily in Paris θα είναι και ο τελευταίος

Εδώ και λίγες ημέρες η Μύκονος ζει σε ρυθμούς Χόλιγουντ. Οι δημιουργοί του Emily in Paris επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για το άνοιγμα της 6ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix – καθώς μετά το Νησί των Ανέμων, θα μεταφερθούν στη Σαντορίνη, προτού καταλήξουν στο Μονακό.

Ωστόσο, από το κυκλαδίτικο νησί αποφάσισαν να κάνουν γνωστό πως αυτός ο κύκλος θα είναι και ο τελευταίος του Emily in Paris. Την ανακοίνωσε έκανε η Λίλι Κόλινς, με δύο αναρτήσεις της στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρχικά ανέβασε ένα βίντεο, όπου αποκαλύπτει την είδηση με μερικές backstage σκηνές από αυτά τα έξι χρόνια όπου πρωταγωνιστεί στη σειρά.

Στη συνέχεια έκανε και ένα ποστ, όπου ανέβασε τρεις φωτογραφίες της από τη Μύκονο και έγραψε στη λεζάντα: «Έχουμε επιστρέψει – για τελευταία φορά. Το Emily in Paris βρίσκεται στην Ελλάδα (και φυσικά μετά στη Γαλλία) για μια τελευταία επική περιπέτεια. Ας δημιουργήσουμε την πιο απίστευτη σεζόν έως τώρα».

Γυρίσματα και χαλαρές στιγμές

Αυτή την περίοδο η Λίλι Κόλινς και οι υπόλοιπο πρωταγωνιστές της σειράς κάνουν γυρίσματα στη Μύκονο – από τα στενά της Χώρας μέχρι διάσημα beach bars. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βρίσκουν χρόνο για μερικές στιγμές χαλάρωσης.

Όπως το βίντεο που ανέβασαν η 37χρονη σταρ και η Άσλεϊ Παρκ, που υποδύεται την Mindy Chen, την κολλητή της Emily.

Οι δύο γυναίκες, μάλλον, τρόλαραν την συνάντηση της Emily και του Gabriel με μια δικιά τους τυχαία συνάντηση στο Νησί των Ανέμων.