Η Λίλι Κόλινς ανακοίνωσε από τη Μύκονο ότι ο 6ος κύκλος του Emily in Paris θα είναι και ο τελευταίος
Fizz 22 Μαΐου 2026, 09:45

Ενώ τα γυρίσματα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς στη Μύκονο, η Λίλι Κόλινς ανακοίνωσε το τέλος του Emily in Paris

Εδώ και λίγες ημέρες η Μύκονος ζει σε ρυθμούς Χόλιγουντ. Οι δημιουργοί του Emily in Paris επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για το άνοιγμα της 6ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix – καθώς μετά το Νησί των Ανέμων, θα μεταφερθούν στη Σαντορίνη, προτού καταλήξουν στο Μονακό.

Ωστόσο, από το κυκλαδίτικο νησί αποφάσισαν να κάνουν γνωστό πως αυτός ο κύκλος θα είναι και ο τελευταίος του Emily in Paris. Την ανακοίνωσε έκανε η Λίλι Κόλινς, με δύο αναρτήσεις της στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρχικά ανέβασε ένα βίντεο, όπου αποκαλύπτει την είδηση με μερικές backstage σκηνές από αυτά τα έξι χρόνια όπου πρωταγωνιστεί στη σειρά.

Στη συνέχεια έκανε και ένα ποστ, όπου ανέβασε τρεις φωτογραφίες της από τη Μύκονο και έγραψε στη λεζάντα: «Έχουμε επιστρέψει – για τελευταία φορά. Το Emily in Paris βρίσκεται στην Ελλάδα (και φυσικά μετά στη Γαλλία) για μια τελευταία επική περιπέτεια. Ας δημιουργήσουμε την πιο απίστευτη σεζόν έως τώρα».

Γυρίσματα και χαλαρές στιγμές

Αυτή την περίοδο η Λίλι Κόλινς και οι υπόλοιπο πρωταγωνιστές της σειράς κάνουν γυρίσματα στη Μύκονο – από τα στενά της Χώρας μέχρι διάσημα beach bars. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βρίσκουν χρόνο για μερικές στιγμές χαλάρωσης.

Όπως το βίντεο που ανέβασαν η 37χρονη σταρ και η Άσλεϊ Παρκ, που υποδύεται την Mindy Chen, την κολλητή της Emily.

Οι δύο γυναίκες, μάλλον, τρόλαραν την συνάντηση της Emily και του Gabriel με μια δικιά τους τυχαία συνάντηση στο Νησί των Ανέμων.

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Fizz 22.05.26

Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ σύντροφο, αλλά «χώρισαν»
«Ένας pixelator» 21.05.26

«Προσπάθησα να διερευνήσω τον προγραμματισμό της και το βαθμό που γνωρίζει τη δημιουργία της» ανέφερε ο Πολ Σρέιντερ, σεναριογράφος του θρυλικού «Taxi Driver».

Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος
Έμπνευση 21.05.26

Η Χάντιντ φόρεσε μια ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού φορέματος της Μπίρκιν, το οποίο η αείμνηστη ηθοποιός είχε επίσης φορέσει στις Κάννες σχεδόν έξι δεκαετίες πριν.

Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv
«Ξέπλυμα» 20.05.26

Από την ακροδεξιά και το Ευρωκοινοβούλιο... στην κορυφή του ιταλικού Big Brother της Ιταλίας, η Αλεσάντρα Μουσολίνι εξαργυρώνει το νοσηρό επώνυμο της με απόλυτη τηλεθέαση

Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Καρτ ποστάλ 20.05.26

Η πολυσυζητημένη και εκρηκτική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα για την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους  είχε και... τουριστικό ενδιαφέρον για τον Χέτφιλντ

Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα
Σκληρή επίθεση 22.05.26

«Ρώτησα τον κ. Δεμίρη σε ένα φωτεινό δωμάτιο, στη Βουλή, αν ήξερε τους λόγους που με παρακολουθούσαν και είπε 'δεν ξέρω'», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης - «Έχουμε έναν πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο»

Βουλή: Αποφεύγει την εξεταστική η κυβέρνηση επικαλούμενη «εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική» – Σε εξέλιξη η συζήτηση
Βουλή 22.05.26 Upd: 10:22

Συζητείται στη Βουλή το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές στον απόηχο της αρχειοθέτησης της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο αλλά και των αποκαλύψεων του in για τον εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Φθιώτιδα: Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δομοκό, πλημμύρισαν καλλιέργειες
Στη Φθιώτιδα 22.05.26

Από την κακοκαιρία επηρεάστηκε σχεδόν το σύνολο της περιοχής στη Φθιώτιδα - Η ισχυρή χαλαζόπτωση και βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα

Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Editorial 22.05.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο για τα προβλήματα της κοινωνίας

«Επιδημία» από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη – Γονόρροια και σύφιλη έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ
Έρευνα του ECDC 22.05.26

Έξαρση και επίπεδα ρεκόρ καταγράφουν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη. Αίτια, η απουσία πρόληψης και τα κενά στις διαγνωστικές εξετάσεις. Έκκληση του ECDC για δράση.

LAMDA LEVENTIS: Η ελληνική βιομηχανία που μετατρέπει τη σκίαση σε κεντρικό πυλώνα του σύγχρονου Real Estate
Τα Νέα της Αγοράς 22.05.26

"Engineered in Greece, trusted worldwide": Με εξαγωγές σε 65+ χώρες και επενδύσεις στη βιοκλιματική καινοτομία, η ιστορική εταιρεία επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη κατοικία.

Με όλα τα όπλα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρ στο… ραντεβού με τον τελικό του Final Four
Μπάσκετ 22.05.26

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για μάχη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 18:00). Μονόδρομος η νίκη για να διεκδικήσει το τρόπαιο το βράδυ της Κυριακής.

Ρούμπιο: «Η Κούβα είναι απειλή για τις ΗΠΑ» – Ψάχνει η Ουάσινγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας;
Ετοιμάζουν επέμβαση; 22.05.26

Η Κούβα αντιμετωπίζει κρίση καυσίμων, η οποία επιδεινώνεται από τον αμερικανικό αποκλεισμό της προμήθειας πετρελαίου - Αβάνα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μας επιτίθεται αδίστακτα και συστηματικά

Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Αν και απομακρύνεται το σενάριο για πρόταση δυσπιστίας, η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη σημερινή Ολομέλεια αναμένεται να είναι επιθετική απέναντι στην κυβέρνηση, εφόσον αυτή  «μεθοδεύσει» την απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Βουλή: Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής – Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Η ΝΔ αναμένεται να θέσει ως όριο τις 151 θετικές ψήφους για τη σύσταση εξεταστικής, ωστόσο η απόφαση θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

