Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Αυτή είναι η ακτινογραφία των αγώνων τους στη Regular Season

Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε θα κοντραριστούν στον μεγάλο ημιτελικό (22/5, 18:00) του Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στο «Telekom Center». Οι μεν Ερυθρόλευκοι θέλουν να περάσουν στον τελικό για να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο και οι δε Τούρκοι θέλουν την πρόκριση για να προσπαθήσουν να κάνουν το back to back. Και να γίνουν η τέταρτη ομάδα της ιστορίας που πετυχαίνει κάτι τέτοιο μετά τις Γιουγκοπλάστικα, Ολυμπιακό και Αναντολού Έφες.

Οι δύο αντίπαλοι συναντήθηκαν στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης παίζοντας μία φορά στην Κωνσταντινούπολη και μία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυτά είναι τα μοναδικά δείγματα που έχουμε φέτος για τους συλλόγους. Έτσι αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στα νούμερά τους κάνοντας μια… προθέρμανση ενόψει ημιτελικού. Τι ξεχώρισε και τι που ήταν καλύτερη κάθε ομάδα; Η απάντηση στη συνέχεια…

Τι έκαναν οι δύο ομάδες

Αρχικά να πούμε πως οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από μία νίκη στην κανονική περίοδο. Η Φενέρμπαχτσε πήρε την πρώτη μάχη επικρατώντας με 88-80 στην Πόλη, ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε στο ματς του ΣΕΦ με 104-87. Ξεκινώντας λοιπόν, οι Ερυθρόλευκοι σκόραραν 132.4 πόντους/100 κατοχές σε αυτά τα δύο ματς, ενώ οι Τούρκοι μέτρησαν 125.9 πόντους/100 κατοχές. Συνεπώς, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέγραψε καλύτερο Net Rating έχοντας +6.5 πόντους/100 κατοχές.

Οι Πειραιώτες σούταραν με 57.7% eFG στα εντός πεδιάς, έναντι του 61.8% eFG της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός πήγε περισσότερο στην γραμμή των βολών σουτάροντας 0.35 βολές ανά σουτ, ενώ η Φενέρ σούταρε 0.12 βολές ανά σουτ. Επιπλέον, η «μάχη» των ριμπάουντ κατέληξε ελαφρώς στην πλευρά των Τούρκων (67.8% διαθέσιμα αμυντικά, 35.5% επιθετικά), έναντι των Ερυθρόλευκων (64.5% αμυντικά, 32.5% επιθετικά). Ωστόσο, μεγάλη διαφορά έπαιξαν και τα λάθη, αφού οι Πειραιώτες είχαν μόλις 10.8% προστατεύοντας την μπάλα, ενώ οι Κιτρινομπλέ 18%!

Αξία έχει να δούμε πως σούταραν και από που οι ομάδες. Η Φενέρ είχε 38/54 σουτ (70.4%) από το ζωγραφιστό, 7/18 (38.9%) από μέση απόσταση, 6/17 (35.3%) από τις γωνίες στο τρίποντο και 18/42 (42.9%) από τις 45 μοίρες και την κορυφή του τριπόντου. Ο Ολυμπιακός μέτρησε 46/63 (73%) από το ζωγραφιστό, 7/15 (46.7%) από μέση απόσταση, 1/7 (14.3%) τρίποντα από τις γωνίες και 12/41 (29.3%) από τις 45 μοίρες και την κορυφή του τριπόντου.

Ποιοι παίκτες ξεχώρισαν στο Ολυμπιακός-Φενερ

Ο παίκτης που η ομάδα του πετύχεναι τη μεγαλύτερη διαφορά σε πόντους υπέρ και κατά όσο βρισκόταν το παρκέ ήταν ο Ντόντα Χολ. Ο Αμερικανός σέντερ +19.8 Net Rating όντας ο καλύτερος σε αυτά τα δύο ματς, αφού οι παίκτες που βρέθηκαν από πάνω του στην σχετική κατηγορία αγωνίστηκαν μόνο σε ένα παιχνίδι. Δεύτερος ήταν ο Άλεκ Πίτερς (+16.2), τρίτος ήταν ο Τόμας Γουόκαπ (+12.5), τέταρτος ο Εβάν Φουρνιέ (+10.7) και ο πρώτος παίκτης που συναντάμε από τη Φενέρ ήταν ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με +7.3 Net Rating.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 25.5 πόντους έχοντας και το μεγαλύτερο Usage με 39.2%, δεύτερος ο Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους και τρίτος ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 23.5 (και το δεύτερο μεγαλύτερο Usage με 33.6%).

Όσον αφορά τους πόντους που συνείσφερε ο κάθε παίκτης (σκοράροντας+πασάροντας), ο Γουέιντ Μπόλντγουιν ήταν εντυπωσιακός με 41.5 πόντους (συν το τέταρτο μεγαλύτερο Usage με 28.6%). Ακολούθησε ο Φουρνιέ με 33 πόντους, ο Χόρτον-Τάκερ με 29.5 πόντους, ο Σάσα Βεζένκοφ με 26.5 πόντους και ο Τόμας Γουόκαπ με 24 πόντους.

Κορυφαίος ριμπάουντερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Ντόντα Χολ με 20.3% των διαθέσιμων συνολικών ριμπάουντ, ενώ για τη Φενέρ ο Χόρτον-Τάκερ με το 14.1% των συνολικών διαθέσιμων. Ο Μπόλντγουιν είχε το 51.4% των ασίστ των Τούρκων όσο ήταν στο παρκέ, ενώ ο Γουόκαπ είχε το 48.5% των Ερυθρόλευκων.

Πηγή στατιστικών: 3stepsbasket*