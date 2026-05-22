Η εξομολόγηση του Ερνέστο Βαλβέρδε για την Αθλέτικ Μπιλμπάο

Είναι μια σχέση ζωής, αυτή του Ερνέστο Βαλβέρδε με την Αθλέτικ Μπιλμπάο και όπως όλες έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Η ουσία είναι ότι δεν πρόκειται να την ξεχάσει ούτε η μια ούτε η άλλη πλευρά.

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε αποχαιρέτησε με δάκρυα την περασμένη Κυριακή (17/5) τους φιλάθλους της ομάδας στο τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι του στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές». Το Σάββατο (23/5) θα καθίσει για τελευταία φορά σε αυτόν, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης, για την τελευταία αγωνιστική της La Liga.

Και με την ευκαιρία αυτή, στην συνέντευξη Τύπου για το συγκεκριμένο ματς στο οποίο κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του, εξομολογήθηκε πράγματα για την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Αποκάλυψε και το απωθημένο του.

«Δεν ήμουν προϊόν της ακαδημίας νέων της Αθλέτικ, ήμουν παίκτης που υπέγραψα. Εντάχθηκα στην Αθλέτικ το 1990, όταν ήταν εκεί ο Χοσέ Χουλιάν Λερτσούντι, και με έφερε, με προπονητή τον Χαβιέ Κλεμέντε. Από εκεί ξεκίνησα. Μου έκαναν μια τεράστια χάρη εκείνη την ημέρα. Εδώ σημείωσα τη μεγαλύτερη επιτυχία μου», τόνισε ο Βαλβέρδε.

Και πρόσθεσε: «Εδώ ένιωσα ότι με έβλεπαν και με εκτιμούσαν περισσότερο, και όπου ωρίμασα με διαφορετικό τρόπο. Ένιωθα επίσης πάντα την υποστήριξη όλων των ανθρώπων που με στήριζαν, δουλεύοντας κάθε μέρα, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο».

Ποιό είναι το απωθημένο του; «Πάντα είχα στο μυαλό μου να γίνω πρωταθλητής Ευρώπης με την Αθλέτικ».

Ο Βαλβέρδε είναι ιστορία για την Αθλέτικ Μπιλμπάο, με την οποία κατέκτησε ένα Copa Del Rey το 2024, ενώ φέτος αγωνίστηκε στο UEFA Champions League. Ο 62χρονος προπονητής κλείνει έναν κύκλο δέκα σεζόν που εκτείνεται σε τρεις περιόδους.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο άγγιξε πρόσφατα αυτό το ευρωπαϊκό όνειρο με τον Βαλβέρδε στον πάγκο της, μετά την πρόκριση στον ημιτελικό του Europa League το 2025, όμως δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να προκριθεί στον τελικό. Στον πρώτο ημιτελικό έχασε 0-3 στο «Σαν Μαμές», ενώ στη ρεβάνς στο «Ολντ Τράφορντ» ηττήθηκε 4-1. Για να φτάσει στα ημιτελικά είχε αποκλείσει την Ρέιντζερς.