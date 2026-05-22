Eurogroup για Στεγαστικό: Οδηγός τα μοντέλα Ισπανίας, Κροατίας και Ιρλανδίας
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Μαΐου 2026, 08:00

Εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για να ανοίξουν κλειστές κατοικίες - Έρχεται το ΜΙΔΑ

Μαρία Βουργάνα
Με το στεγαστικό πρόβλημα να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις για τις χώρες της ευρωζώνης, το θέμα θα βρεθεί στο τραπέζι του άτυπου Eurogroup, το οποίο συνεδριάζει σήμερα στη Λευκωσία.

Ένας βασικός άξονας πολιτικής στις τρεις χώρες είναι ο περιορισμός ή η αυξημένη φορολόγηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Οπως δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο συνέδριο του Capital.gr, θα παρουσιαστούν τα μοντέλα που ακολούθησαν τρεις χώρες για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν τα μέτρα που έχουν λάβει η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία. Βασικοί άξονες πολιτικής που ακολούθησαν και οι τρεις χώρες είναι ο περιορισμός ή η αυξημένη φορολόγηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τα κίνητρα για μακροχρόνια ενοικίαση, η φορολόγηση των κενών κατοικιών και η ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας μέσω κρατικών προγραμμάτων.

«Η σύλληψη είναι να δούμε καλά παραδείγματα για το τι δούλεψε στην κάθε χώρα και θα μπορούσε να υιοθετηθεί. Είναι σημαντικό να μαθαίνουμε από τις επιτυχίες αλλά και από τις αποτυχίες των άλλων», σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναγνωρίζοντας ότι στην Ελλάδα χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών, καθώς υπάρχουν 794.000 κλειστές κατοικίες.

Αφού αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, όπως τα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», τα προγράμματα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, καθώς και τα φορολογικά κίνητρα για το άνοιγμα κλειστών κατοικιών, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι «μπορούμε να δούμε πόσα ακόμα μέτρα μπορούμε να εφαρμόσουμε για να βοηθήσουμε σε ένα ζήτημα που έχει έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά».

Ειδικά για το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου τον χρόνο, το οποίο αφορά το 86% των ενοικιαστών, δήλωσε ότι «αυτό είναι ένα μέτρο που οι Ευρωπαίοι το βλέπουν πολύ θετικά», προσθέτοντας ότι για δημόσιους λειτουργούς (εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές) επιστρέφονται δύο ενοίκια τον χρόνο.

Ερωτηθείς αν στην επόμενη ΔΕΘ οι επιχειρήσεις θα αποτελέσουν προτεραιότητα, τόνισε ότι «πάντα οι επιχειρήσεις είναι προτεραιότητά μας. Μειώσαμε φόρους και εισφορές, κάναμε την ψηφιοποίηση του κράτους, η οποία έχει ως τελικό αποδέκτη τις επιχειρήσεις. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνουν και άλλα, είναι προφανές ότι πρέπει να αφαιρεθούν και άλλα βάρη και σας διαβεβαιώ ότι θα τα αφαιρέσουμε όσο μπορούμε, με βάση τον δημοσιονομικό χώρο που έχουμε στη διάθεσή μας και την προτεραιοποίηση που πρέπει να γίνει».

Έρχεται το ΜΙΔΑ

Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανακοίνωσε ότι τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου ενεργοποιείται το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το γνωστό ΜΙΔΑ.

Όπως εξήγησε, το νέο μητρώο θα συγκεντρώνει το σύνολο της ιδιοκτησιακής πληροφορίας γύρω από κάθε ακίνητο, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης εικόνας. «Στόχος είναι να πάρουμε όλη την πληροφορία γύρω από το ακίνητο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ΜΙΔΑ θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για κάθε ακίνητο: είδος (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, επαγγελματικό ακίνητο κ.λπ.), επιφάνεια, θέση, όροφος, αν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή ημιτελές, καθώς και αν είναι κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο. Θα καταγράφονται επίσης ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) θα ταυτίζεται με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι θα κληθούν για πρώτη φορά να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων τους.

Δηλαδή, αν τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους είναι:

• Ιδιοκατοικούμενα: οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν την κατοικία που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία, καθώς και τυχόν άλλες κατοικίες που χρησιμοποιούν ως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία.

• Ιδιοχρησιμοποιούμενα.

• Δωρεάν παραχωρούμενα.

• Μισθωμένα με μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση.

• «Κενά» ακίνητα: για πρώτη φορά θα καταγραφούν όλες οι κενές κατοικίες, ώστε το Δημόσιο να έχει πλήρη και ακριβή εικόνα για τα σπίτια που θα μπορούσαν να «πέσουν» στην αγορά για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

• Ακίνητα για τα οποία έχουν παραχωρηθεί δικαιώματα εκμετάλλευσης.

• Ακίνητα με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια

Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια
Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια

Εντείνονται οι ανισότητες πρόσβασης των ευρωπαίων ασθενών σε νέες θεραπείες, ενόσω αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι για φαρμακευτική δαπάνη στις άλλες χώρες του κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: Γιατί οι 4 στους 10 κάνουν δουλειές άσχετες από αυτό που σπούδασαν;
Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: Γιατί οι 4 στους 10 κάνουν δουλειές άσχετες από αυτό που σπούδασαν;

Τι είναι η κάθετη αναντιστοιχία δεξιοτήτων και γιατί είναι σημαντικά υψηλότερη στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο; Ο γεν. διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Χρήστος Γούλας αναλύει τα ευρήματα νέας έρευνας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

«Ανακαινίζω»: Τι καλύπτει το πρόγραμμα – Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
Τι καλύπτει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» - Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα «Κοινωνική Κατοικία» και σε τι στοχεύει το «Ανακαινίζω», σύμφωνα με τον γ.γ. Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Γλούμη - Ατσαλάκη

Ρούμπιο: «Η Κούβα είναι απειλή για τις ΗΠΑ» – Ψάχνει η Ουάσινγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας;
Ρούμπιο: «Η Κούβα είναι απειλή για τις ΗΠΑ» – Ψάχνει η Ουάσινγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας;

Η Κούβα αντιμετωπίζει κρίση καυσίμων, η οποία επιδεινώνεται από τον αμερικανικό αποκλεισμό της προμήθειας πετρελαίου - Αβάνα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μας επιτίθεται αδίστακτα και συστηματικά

Νεκτάριος Δαργάκης
Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  
Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  

Αν και απομακρύνεται το σενάριο για πρόταση δυσπιστίας, η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη σημερινή Ολομέλεια αναμένεται να είναι επιθετική απέναντι στην κυβέρνηση, εφόσον αυτή  «μεθοδεύσει» την απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βουλή: Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής – Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής στη Βουλή - Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Η ΝΔ αναμένεται να θέσει ως όριο τις 151 θετικές ψήφους για τη σύσταση εξεταστικής, ωστόσο η απόφαση θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show
Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show

Η Κούβα κάνει μια πλήρη ανάλυση των κινήσεων των ΗΠΑ εναντίον της με ένα καρτούν διάρκειας δύο λεπτών με μια μαριονέτα που υποδύεται τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λίμα χτυπά σύμβουλό του με τέιζερ και σκάει στα γέλια [βίντεο]
Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λίμα χτυπά σύμβουλό του με τέιζερ και σκάει στα γέλια

Ο δήμαρχος πόλης του Περού πυροβολεί με τέιζερ τον σύμβουλό του και αυτός καταρρέει σε γραφείο. Αργότερα ο βοηθός είπε ότι θα κάθονταν «1.000 φορές να του ρίξει ο δήμαρχος» και πως είναι ΑΙ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι
Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι

Η Πολωνία και η Πορτογαλία σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση

Μεταναστευτικό: Κράτηση, απελάσεις και «μαύρες τρύπες» εκτός ΕΕ
Μεταναστευτικό στην Ευρώπη - Κράτηση, απελάσεις και «μαύρες τρύπες» εκτός ΕΕ

Οι Βρυξέλλες επιχειρούν να αυξήσουν τις επιστροφές απορριφθέντων αιτούντων άσυλο εν μέσω πολιτικής πίεσης για το μεταναστευτικό από τη δεξιά στροφή που καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια
Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια

Εντείνονται οι ανισότητες πρόσβασης των ευρωπαίων ασθενών σε νέες θεραπείες, ενόσω αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι για φαρμακευτική δαπάνη στις άλλες χώρες του κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;

Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο Αχμάντ Βαϊντί φέρεται ότι συνδέεται με διαβόητες επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν και στο εξωτερικό τις τελευταίες δεκαετίες. Και πλέον αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

