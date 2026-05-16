Στην Αθήνα ολόκληρος μισθός δεν φτάνει ούτε για το νοίκι – Η Ευρώπη σε στεγαστικό αδιέξοδο
Οικονομία 16 Μαΐου 2026, 23:00

Στην Αθήνα ολόκληρος μισθός δεν φτάνει ούτε για το νοίκι – Η Ευρώπη σε στεγαστικό αδιέξοδο

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την Αθήνα να συγκαταλέγεται στις πόλεις όπου το ενοίκιο υπερβαίνει το 150% του κατώτατου μισθού, επιβαρύνοντας δραματικά τους εργαζόμενους χαμηλού εισοδήματος.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Τα ενοίκια στην Ευρώπη έχουν πάψει εδώ και καιρό να κινούνται παράλληλα με τους μισθούς. Σε πολλές πόλεις, το κόστος στέγασης έχει γίνει ο βασικός παράγοντας πίεσης για τα νοικοκυριά, ειδικά για όσους βρίσκονται στο χαμηλότερο άκρο της αγοράς εργασίας.

Η στέγαση και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας απορροφούν πλέον το μεγαλύτερο μέρος των μηνιαίων δαπανών στην ΕΕ, φτάνοντας το 23,6% σύμφωνα με τη Eurostat. Όμως πίσω από αυτόν τον μέσο όρο κρύβονται πολύ πιο ακραίες καταστάσεις στις μεγάλες πρωτεύουσες.

Το ενοίκιο αποτελεί σημαντικό βάρος για τους εργαζόμενους με τον κατώτατο μισθό, υπερβαίνοντας σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τις μηνιαίες αποδοχές τους.

Ποιες πρωτεύουσες είναι αυτές όπου το ενοίκιο υπερβαίνει τα επίπεδα του μικτού κατώτατου μισθού; Και ποιο ποσοστό του κατώτατου μισθού απορροφάται από το ενοίκιο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες;

Σύμφωνα με ανάλυση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC), βασισμένη σε δεδομένα της ΕΕ, το μέσο κόστος ενοικίασης ενός διαμερίσματος δύο υπνοδωματίων στις πρωτεύουσες της πλειονότητας των χωρών της ΕΕ υπερβαίνει τον μικτό κατώτατο μισθό.

Μόνο σε πέντε χώρες της ΕΕ με κατώτατο μισθό το μηνιαίο ενοίκιο είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό. Ωστόσο, καθώς τόσο τα στοιχεία της Eurostat όσο και της ETUC βασίζονται σε μικτούς μισθούς, η πραγματική επιβάρυνση για τους εργαζόμενους είναι πιθανότατα ακόμη μεγαλύτερη, αν ληφθούν υπόψη οι καθαρές αποδοχές.

Οι πιο επιβαρυμένες πόλεις

Οι εργαζόμενοι με κατώτατο μισθό στην πρωτεύουσα της Τσεχίας πλήττονται περισσότερο. Στην Πράγα, το μέσο ενοίκιο ανέρχεται στα 1.710 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός στη χώρα είναι 924 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ποσό που αντιστοιχεί στο 185% του κατώτατου μισθού για την κάλυψη ενός διαμερίσματος δύο υπνοδωματίων.

Στην Αθήνα δεν φτάνει ο κατώτατος μισθός

Στην Αθήνα, σύμφωνα με τον πίνακα, ο κατώτατος μισθός είναι €1.027 ενώ το μέσο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα φτάνει τα €1.570. Αυτό σημαίνει ότι το ενοίκιο αντιστοιχεί στο 152,9% του κατώτατου μισθού, δηλαδή είναι ακριβότερο από έναν μηνιαίο μισθό.

Με απλά λόγια, ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό δεν μπορεί να καλύψει μόνος του το ενοίκιο, καθώς θα χρειαζόταν περίπου ενάμιση μισθό για να το πληρώσει. Αυτό δείχνει ότι η σχέση μισθών και ενοικίων στην Αθήνα είναι από τις πιο πιεστικές στην Ευρώπη σε σύγκριση με άλλες πρωτεύουσες.

Η Λισαβόνα κατατάσσεται δεύτερη με 168%. Στην Πορτογαλία, ο μηνιαίος ισοδύναμος μικτός κατώτατος μισθός (καταβαλλόμενος σε 14 δόσεις ετησίως) είναι 1.073 ευρώ, ενώ το μέσο ενοίκιο στην πρωτεύουσα είναι 1.710 ευρώ.

Το ποσοστό του μικτού κατώτατου μισθού που απαιτείται για την κάλυψη του ενοικίου υπερβαίνει επίσης το 150% στη Βουδαπέστη (159%), στην Μπρατισλάβα (158%), στη Σόφια (154%) και στη Ρίγα (151%). Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με κατώτατο μισθό θα έπρεπε να δαπανήσουν ολόκληρο τον μισθό τους για το ενοίκιο και να χρειαστούν επιπλέον περισσότερο από μισό μισθό για να το καλύψουν.

Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει επίσης το 100%, δηλαδή ακόμη και ο μικτός κατώτατος μισθός δεν επαρκεί για την κάλυψη του ενοικίου, σε πόλεις όπως η Βαλέτα (143%), το Παρίσι (138%), το Ταλίν (131%), η Μαδρίτη (125%), το Βουκουρέστι (122%), η Βαρσοβία (117%), το Δουβλίνο (113%), η Λιουμπλιάνα (105%) και το Βίλνιους (105%).

Για παράδειγμα, στο Παρίσι, το μέσο ενοίκιο για διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων είναι 2.523 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός στη Γαλλία είναι 1.823 ευρώ. Στη Μαδρίτη, τα αντίστοιχα ποσά είναι 1.721 ευρώ έναντι 1.381 ευρώ.

Οι καλύτερες πρωτεύουσες για εργαζόμενους με κατώτατο μισθό

Αντίθετα, οι Βρυξέλλες αναδεικνύονται ως η καλύτερη πρωτεύουσα της ΕΕ για τους εργαζόμενους με κατώτατο μισθό όσον αφορά την προσιτότητα των ενοικίων. Οι μικτοί κατώτατοι μισθοί καλύπτουν το 70% του κόστους ενοικίου εκεί. Στις Βρυξέλλες, το μέσο ενοίκιο για διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων είναι 1.476 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός είναι 2.112 ευρώ.

Το Βερολίνο είναι στη δεύτερη καλύτερη θέση με 76%. Το ποσοστό του μικτού κατώτατου μισθού που απαιτείται για την κάλυψη του ενοικίου είναι 85% στη Λευκωσία, 87% στο Λουξεμβούργο.

Πιο προσιτά ενοίκια

Σε σύγκριση με τις πρωτεύουσες, οι μέσοι όροι σε επίπεδο χώρας παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα. Σε πολλές χώρες, ο μικτός κατώτατος μισθός επαρκεί για την κάλυψη του ενοικίου.

Ωστόσο, το ενοίκιο εξακολουθεί να απορροφά σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από τον μέσο όρο 23,6% των δαπανών των νοικοκυριών της ΕΕ για στέγαση και κοινής ωφέλειας.

Μεταξύ ενός υποσυνόλου 16 χωρών της ΕΕ που αναλύθηκαν σε αυτή τη σύγκριση της ETUC, το ποσοστό του μικτού κατώτατου μισθού που απαιτείται για την κάλυψη του ενοικίου κυμαίνεται από 33% στην Πολωνία έως 61% στη Μάλτα.

Στην Πολωνία, ο μικτός κατώτατος μισθός είναι 1.139 ευρώ, ενώ το μέσο ενοίκιο είναι 376 ευρώ. Η Γαλλία παρουσιάζει επίσης καλύτερη εικόνα, με 1.823 ευρώ έναντι 695 ευρώ.

Στην Ισπανία, ο κατώτατος μισθός είναι 1.381 ευρώ, ενώ το μέσο ενοίκιο είναι 660 ευρώ.

«Η Ελλάδα μπορεί επίσης να αποτελέσει μια καλή επιλογή για εργαζόμενους με τον κατώτατο μισθό εκτός Αθηνών, στα 1.027€ έναντι 408€» γράφει το άρθρο. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα ενοίκια είναι αισθητά υψηλότερα σε σχέση με άλλες χώρες, ενώ και το γενικό κόστος διαβίωσης παραμένει σε αρκετά απαιτητικά επίπεδα, γεγονός που περιορίζει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα.

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

EE: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα – Γιατί η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το πόσα που θα δοθούν
Οικονομία 16.05.26

Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ της ΕΕ και τα ανοιχτά μέτωπα - Γιατί η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το πόσα που θα δοθούν

Προϋπολογισμός - μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ διαπραγματεύεται τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της, αλλά σχεδόν κανείς δεν συμφωνεί για το πώς θα δαπανηθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επιτόκια: Αύξηση εντός του 2026 δείχνουν τα στοιχήματα των επενδυτών – Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες
Εκτιμήσεις αναλυτών 16.05.26

Τα στοιχήματα των επενδυτών δείχνουν αύξηση επιτοκίων εντός του 2026 - Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες

Εφόσον επαληθευτούν οι συγκλίνουσες προβλέψεις για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της ΕΚΤ, η επίδραση στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών θα είναι άμεση από την αύξηση στα επιτόκια

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Με τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
Στόχος 16.05.26

Με τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Για την αύξηση των εισπράξεων έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών, την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της αύξησης των νέων ληξιπρόθεσμων, χρησιμοποιούνται η σύγχρονη τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Κοινωνικές κατοικίες: Πώς θα κατασκευαστούν
Κοινωνική αντιπαροχή 16.05.26

Πώς θα κατασκευαστούν οι κοινωνικές κατοικίες

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ, μέσω συνεργασίας με ιδιώτες κατασκευαστές, προκειμένου να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Παραγωγικότητα: Τι περιορίζει στην Ελλάδα την αύξηση των εισοδημάτων και τη σύγκλιση με την Ευρώπη – Τα «γρανάζια» που λείπουν
Ελλάδα 2.0 16.05.26

Τι περιορίζει την αύξηση των εισοδημάτων και τη σύγκλιση με την Ευρώπη - Τα «γρανάζια» που λείπουν

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει στα επίπεδα του 2000. Οι περιορισμένες δυνατότητες διατηρήσιμης αύξησης εισοδημάτων και μακροχρόνιας σύγκλισης με την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)
Ποδόσφαιρο 16.05.26

«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)

Σπουδαία κίνηση από την Τσέλσι που έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο για τον πάγκο της. Για τέσσερα χρόνια θα υπογράψει ο Ισπανός και θα είναι το απόλυτο αφεντικό στο κλαμπ.

Σύνταξη
Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 16.05.26

Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους
Νέα βήματα 16.05.26

Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους

«Ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα δημιουργώντας έργα σε ένα σύστημα που ειλικρινά δεν έχει σχεδιαστεί για εμάς», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κρίστεν Στίουαρτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2
Απόλυτος ηγέτης 16.05.26

Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2

«Το να πει κανείς ότι είναι απλώς ένας γραμματέας θα τον υποτιμούσε ασφαλώς. Όμως το να ειπωθεί ότι είναι το de facto δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο της Κίνας μετά τον Σι σημαίνει ότι υπερεκτιμάται»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες
Ελλάδα 16.05.26

Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής παρακολουθούν με προβληματισμό την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η παρουσία τόσο μεγάλου πληθυσμού μεδουσών ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες δραστηριότητες

Σύνταξη
Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές
Planet Travel 16.05.26

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές

Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Σύνταξη
Ποιος αποφασίζει στ’ αλήθεια; Η ψευδαίσθηση της επιλογής στον ψηφιακό κόσμο
Ανελεύθερη βούληση 16.05.26

Ποιος αποφασίζει στ’ αλήθεια; Η ψευδαίσθηση της επιλογής στον ψηφιακό κόσμο

Συχνά πιστεύουμε ότι οι απόψεις μας είναι αποτέλεσμα προσωπικής σκέψης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι συνήθως τις διαμορφώνουμε σε περιβάλλοντα όπου ορισμένες ιδέες έχουν ήδη επιβληθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130
Ελλάδα 16.05.26

Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130

Οι δύο τραυματίες, ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους προς την Ελευσίνα και εν συνεχεία με ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σύνταξη
MV Hondius: Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη
Χανταϊος 16.05.26

Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη

Η επιδημία του χανταϊού στο MV Hondius προκάλεσε ανησυχία σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να είναι τραυματισμένος από τον Covid. Για όσους βρίσκονταν στο πλοίο, ο κίνδυνος ήταν πολύ πιο κοντά.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

