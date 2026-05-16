«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Σε ποιους απευθύνεται
Η νέα Δράση του ΕΣΠΑ «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους – Στο 100% η επιδότηση για όλα τα επενδυτικά σχέδια
- Πειραιάς: Ελεύθερος ο σύντροφος της 24χρονης που έπεσε στο κενό – Τι εξετάζουν οι Αρχές
- Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο
- Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
- «Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Έως τις 30 Ιουνίου έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν της αίτησή τους προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση του ΕΣΠΑ «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», το οποίο είναι προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό της επιχορήγησης να ανέρχεται στο 100%.
Σε ποιους απευθύνεται το «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»
Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας, με στόχο την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε συστήνοντας μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχουν ως εταίροι/ωφελούμενοι.
Συγκεκριμένα, επιχορηγούνται νέες επιχειρήσεις για τη λειτουργία τους για διάστημα έως 18 μήνες, καθώς και – συμπληρωματικά – η δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας, στηρίζοντας την είσοδο νέων επιχειρηματιών στην αγορά και την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
Οι Δικαιούχοι οφείλουν να έχουν αποκτήσει το πρώτο τους πτυχίο από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) μετά την 1η Ιανουαρίου 2016.
Τα επιχορηγούμενα ποσά
Προβλέπονται κατ’ αποκοπή ποσά για την 18μηνη λειτουργία νέας επιχείρησης (13.000€ για επιχείρηση με έναν δικαιούχο/ωφελούμενο και 21.000€ για εταιρικό/πολυμετοχικό σχήμα) και επιπρόσθετα μοναδιαίο κόστος 15.000 € ανά Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) για τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.
Το κριτήριο πριμοδότησης
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης σημαντική παράμετρος είναι ότι ενσωματώνει, με ρητό και μετρήσιμο τρόπο, τη γεωγραφική και κοινωνική δικαιοσύνη στον μηχανισμό επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων ώστε φθίνουσες και οικονομικά υστερούσες Περιφερειακές Ενότητες να αποκτούν αυξημένη προτεραιότητα στη χρηματοδότηση.
Επιπλέον, προβλέπεται κριτήριο πριμοδότησης σε περίπτωση ύπαρξης πιστοποιημένης αναπηρίας (ανεξαρτήτως ποσοστού).
Ειδικότερα, η κατανομή του προϋπολογισμού έχει ανά κατηγορία Περιφερειών έχει ως εξής:
- 15.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο
- 55.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος
Πηγή: OT
- LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ
- Έρευνα: Η διαφθορά μεγαλύτερος εχθρός μας από τους Ρώσους, λένε οι Ουκρανοί
- LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία
- O Akylas πάει Eurovision – Η ανάρτηση λίγο πριν τον τελικό
- Βόλεϊ: O Τζουλιάνι έτοιμος να αναλάβει ξανά τον Ολυμπιακό (pic)
- Θεσσαλονίκη: Με DNA η ταυτοποίηση της σορού που βρέθηκε στον ποταμό Λουδία
- Φελίσιτι Τζόουνς – Βενσάν Κασέλ: Μεταφέρουν την Αγκάθα Κρίστι στη μεγάλη οθόνη
- LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις