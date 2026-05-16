«Είναι και η φτώχεια, είναι και τα λεφτά στη μέση, τους είχαν κόψει επίδομα» λέει ο παππούς των τριών παιδιών που απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους στους Αγίους Αναργύρους, με τους δύο γονείς να συλλαμβάνονται με την κατηγορία ότι τα μεγάλωναν σε άθλιες συνθήκες.

«Σαν παππούς ερχόμουνα και έβλεπα το σπίτι. Δύο φορές το έχει φτιάξει επειδή τα παιδιά είναι λίγο ζημιάρηδες και τρώνε ό,τι βρουν από το ψυγείο, παγωτά κι αυτά, και πάνε και με τα χέρια πάνω στον τοίχο. Το είχε φτιάξει δύο φορές, τρεις φορές ο άνθρωπος. Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά, με το ντύσιμό τους, δεν ήταν παιδιά κακοποιημένα» υποστηρίζει.

Ο ίδιος σημειώνει ότι είχε κάνει κάποια σχόλια για την καθαριότητα στο σπίτι, όμως επαναλαμβάνει ότι τα φρόντιζαν και δεν τα παραμελούσαν τα παιδιά.

«Να ταΐσει τα παιδιά του ή να πληρώσει ρεύματα κι αυτά; Άμα παίρνεις ένα χιλιάρικο, στις δεκαπέντε μέρες δεν έχεις άλλα λεφτά, έχουν τελειώσει», είπε κλείνοντας.

​Υπενθυμίζεται πως μετά από καταγγελία, αστυνομικοί έφτασαν στην οδό Κερκύρας στους Αγίους Αναργύρους όπου αντίκρισαν μια οικογένεια να ζει με τα παιδιά της σε άθλιες συνθήκες.

Πρόκειται για ένα σπίτι τρώγλη χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής

Οι γονείς ηλικίας 36 και 31 ετών αντίστοιχα συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ τα παιδιά ένα αγόρι και δύο κορίτσια ηλικίας 7, 5 και 3 ετών έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για ιατρικές εξετάσεις.

Γείτονες και συγγενείς του ζευγαριού κάνουν λόγο για μια κατάσταση ακραίας φτώχειας, η οποία είχε εγκλωβίσει την οικογένεια σε ένα αδιέξοδο.

​Όπως περιγράφουν, ζουν με έναν μισθό του πατέρα, ενώ πρόσφατα κόπηκε ένα επίδομα που λάμβαναν.

Βρωμιά και μούχλα μέσα στο σπίτι

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες, στα δωμάτια διακρίνονται τοίχοι γεμάτοι υγρασία, μούχλα και μαυρισμένα σημάδια, ενώ παντού υπάρχουν σκουπίδια, ακαθαρσίες, πεταμένα ρούχα και αντικείμενα.

Η κουζίνα είναι σε εξαιρετικά κακή κατάσταση, με βρωμιά, σκεύη και σημάδια εκτεταμένης φθοράς στους τοίχους και στα ντουλάπια.

Οι φωτογραφίες προκαλούν σοκ, καθώς αποτυπώνουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας.