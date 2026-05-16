Τέμπη: Δύο επιστολές είχαν προειδοποιήσει
Ελλάδα 16 Μαΐου 2026, 07:00

Τέμπη: Δύο επιστολές είχαν προειδοποιήσει

Τι είχε καταγγείλει ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Κώστας Σπηλιόπουλος, ενημερώνοντας από το 2020 για τις παθογένειες και τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο, τόσο το Μαξίμου όσο και τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νέα στοιχεία για την τραγωδία στα Τέμπη που δείχνουν ότι ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, είχε ενημερωθεί για τις ελλείψεις στο δίκτυο του σιδηροδρόμου, πριν από τη μοιραία σύγκρουση των δύο τρένων, από τα πλέον επίσημα και θεσμικά χείλη του ΟΣΕ, κατέθεσε στον αρεοπαγίτη – ανακριτή η οικογένεια του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 θυμάτων, επαναφέροντας στο δικαστικό προσκήνιο την ανάγκη να αξιολογηθούν και αυτά τα δεδομένα από τη Δικαιοσύνη που ερευνά τις υπουργικές ευθύνες.

Το δεύτερο εμπιστευτικό έγγραφο με ημερομηνία 3 Ιουνίου 2020, απευθύνεται στον πρωθυπουργό και κοινοποιείται στον υπουργό Μεταφορών

«ΤΑ ΝΕΑ» αποκαλύπτουν ότι στον φάκελο της δικογραφίας για τον πρώην υπουργό κατατέθηκαν δύο εμπιστευτικές επιστολές που είχε αποστείλει πριν από την παραίτησή του ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Κώστας Σπηλιόπουλος, με αποδέκτες τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, ενημερώνοντάς τους για τις παθογένειες και τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο.

Το υπόμνημα

Σε πολυσέλιδο υπόμνημα που κατέθεσαν στον αρεοπαγίτη – ανακριτή Ηλία Γιαρένη οι γονείς του Βάιου Βλάχου – εκπροσωπούνται νομικά από τους δικηγόρους Νίκο Δαμασκόπουλο, Μιχάλη Καλογήρου – ζητούν από τον ανώτατο δικαστικό λειτουργό να εξετάσει την υπόθεση υπό το φως των στοιχείων που του προσκόμισαν και τα οποία άντλησαν από τη δικογραφία για την κύρια υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών.

Η πρώτη επιστολή, με ημερομηνία 28 Μαΐου 2020, χαρακτηρίζεται ως «εμπιστευτική» και απευθύνεται μόνο στον πρωθυπουργό από το στέλεχος του ΟΣΕ που αποφασίζει να τον ενημερώσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «με πλήρη ειλικρίνεια και χωρίς στρογγυλέματα» με αφετηρία «τη μακρόχρονη σχέση φιλίας και εκτίμησης» στο πρόσωπό του.

Σε αυτή περιγράφει δυσλειτουργίες και προβλήματα και αναφέρεται σε όσα θέματα διαχειρίστηκε με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του σιδηροδρόμου στη χώρα μας. Το άλλοτε υψηλόβαθμο στέλεχος… χτυπά καμπανάκι κάνοντας λόγο για «δύσοσμες υποθέσεις, κομματικοποίηση και πλήρη αδρανοποίηση των λειτουργιών της εταιρείας».

Το δεύτερο εμπιστευτικό έγγραφο έχει ημερομηνία 3 Ιουνίου 2020, απευθύνεται προς τον πρωθυπουργό και κοινοποιείται στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή καθώς είναι η παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του ΟΣΕ.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός που επανειλημμένως αναφέρει ότι στη διάρκεια της 7μηνης παραμονής του «προσπάθησα πολλές φορές, πάνω από 12, να συναντήσω, να ενημερώσω και να ζητήσω κατευθύνσεις και οδηγίες για τα κρίσιμα θέματα του Οργανισμού από τον αρμόδιο και εποπτεύοντα υπουργό, χωρίς όμως τούτο να καταστεί εφικτό εκ μέρους του».

Η αξία του περιεχομένου των εμπιστευτικών επιστολών και των προσπαθειών που έκανε ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ έγκειται στο γεγονός, όπως επισημαίνεται στο υπόμνημα που κατατέθηκε στην ανάκριση, ότι «είναι το μοναδικό από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα που έχει διατελέσει στις υψηλότερες θέσεις και των δύο Οργανισμών, ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, εμπλεκόμενος σε δύο από τα κομβικότερα γεγονότα που σχετίζονται με τα Τέμπη: τη Σύμβαση 717 και το κτίριο της σηματοδότησης/τηλεδιοίκησης στη Ζάχαρη». Αρα, εκτιμούν ότι είναι ένα πρόσωπο που μπορεί στην εν εξελίξει ανάκριση για τον πρώην υπουργό να εισφέρει πληροφορίες για συγκεκριμένα ζητήματα που οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμπών, καθώς έχει διατελέσει σε αυτές τις θέσεις – κλειδιά ως επιλογή δύο διαφορετικών κυβερνήσεων.

Επιπλέον, επικαλούνται την κατάθεση που είχε δώσει στον εφέτη – ειδικό ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των Τεμπών, ο Φίλιππος Τσαλίδης, στέλεχος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο οποίος, εξεταζόμενος ως μάρτυρας, είχε πει πως και ο ίδιος είχε στείλει επιστολές προς τον αρμόδιο υπουργό, χωρίς να λάβει απάντηση.

«Από όσα έχουμε πληροφορηθεί μετά τη φρικτή απώλεια του παιδιού μας Βάιου, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής κατά τη διάρκεια της θητείας του, παρά το ότι γνώριζε τα προβλήματα, τις ελλείψεις και τον κίνδυνο στη διεξαγωγή των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, καθώς τον είχαν ενημερώσει οι αρμόδιοι υπάλληλοι, οι συνδικαλιστικοί φορείς και οι επιτελείς του, και ενώ είχαν λάβει χώρα μικρότερης κλίμακας ατυχήματα, ο ίδιος αδιαφόρησε επιδεικτικά, ισχυριζόμενος μάλιστα δημοσίως ότι είναι ντροπή να γίνεται λόγος για ελλείψεις στην ασφάλεια των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών», κατέθεσαν, κατά πληροφορίες, στον ανακριτή ο Χρήστος Βλάχος και η σύζυγός του Μαρία Θεοδωρή και ζητούν από τον ανώτατο δικαστή να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να αποδοθούν ευθύνες «ανεξάρτητα από τη θέση εξουσίας και την πολιτική ισχύ οιουδήποτε κατηγορουμένου».

Φυσικό αέριο
LNG: Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 οι εισαγωγές από τη Ρωσία στην ΕΕ

LNG: Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 οι εισαγωγές από τη Ρωσία στην ΕΕ

Νορβηγικό «όχι» σε έκδοση του ακτιβιστή Τόμι Όλσεν στην Ελλάδα – «Χαστούκι στις Αρχές της χώρας μας» λέει ο Καμπαγιάννης
Απόφαση εφετείου 15.05.26

Νορβηγικό «όχι» σε έκδοση του ακτιβιστή Τόμι Όλσεν στην Ελλάδα – «Χαστούκι στις Αρχές της χώρας μας» λέει ο Καμπαγιάννης

Το ένταλμα εις βάρος του ακτιβιστή, η στοχοποίησή του και η άρνηση των Νορβηγών δικαστών να επιτρέψουν την έκδοσή του στη χώρα μας. «Η Ελλάδα έχει ήδη τη μοίρα του μαντρόσκυλου», τονίζει ο δικηγόρος.

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος μετά τον θάνατο και της δεύτερης 17χρονης
Ελλάδα 15.05.26

Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος μετά τον θάνατο και της δεύτερης 17χρονης

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναβάλλονται όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Σύνταξη
Περιστέρι: Νέες αποκαλύψεις για τα 6 αδερφάκια που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες – Εικόνες μέσα από το σπίτι
Ελλάδα 15.05.26

Περιστέρι: Νέες αποκαλύψεις για τα 6 αδερφάκια που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες – Εικόνες μέσα από το σπίτι

Οι γονείς των παιδιών καταδικάστηκαν χθες για παραμέληση και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο - Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη, ενώ όπως έγινε γνωστό, η μητέρα είναι έγκυος στο 7ο παιδί της.

Σύνταξη
Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα
Ελλάδα 15.05.26

Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα

Οι ερευνητές εξετάζουν τα μεταδεδομένα του drone για να διαπιστώσουν την αποστολή του και αν ξεκίνησε από κάποιο μητρικό πλοίο ή από την ακτή, πιθανώς τη Λιβύη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Ελλάδα 15.05.26

Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Για τον απεγκλωβισμό του ζευγαριού με τα δύο μικρά παιδιά επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας, κάνοντας χρήση διασωστικής σειράς.

Σύνταξη
«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
Ελλάδα 15.05.26

«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

Στη διάρκεια των απολογιών τους παραδέχθηκαν ότι συνευρέθηκαν ερωτικά με την κοπέλα, αλλά επανέλαβαν ότι όλα έγιναν και με τη δική της συναίνεση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς μέσα στο μπαρ γεμάτο κόσμο
Ελλάδα 15.05.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς μέσα στο μπαρ γεμάτο κόσμο

Κάμερα ασφαλείας μέσα στο μπαρ στην Καλλιθέα κατέγραψε τις στιγμές που ο δράστης με το όπλο στο χέρι αναζητά την 43χρονη και την πυροβολεί ανάμεσα στους θαμώνες - Η γυναίκα αρχίζει να τρέχει και ο δράστης ατάραχος παραμένει μέσα στο μπαρ

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες που συνεργάζονταν στις κλοπές αυτοκινήτων και στη διακίνηση ναρκωτικών – 18 συλλήψεις
Ελλάδα 15.05.26

Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες που συνεργάζονταν στις κλοπές αυτοκινήτων και στη διακίνηση ναρκωτικών – 18 συλλήψεις

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, πυροβόλο όπλο και σφαίρες καθώς και ποσότητες ναρκωτικών

Σύνταξη
Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες της ΕΕ χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους
Διεθνής Οικονομία 16.05.26

Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους

Οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση αυξήθηκαν στις πρωτεύουσες της ΕΕ μεταξύ των αρχών Φεβρουαρίου και των αρχών Απριλίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Κοινωνικές κατοικίες: Πώς θα κατασκευαστούν
Κοινωνική αντιπαροχή 16.05.26

Πώς θα κατασκευαστούν οι κοινωνικές κατοικίες

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ, μέσω συνεργασίας με ιδιώτες κατασκευαστές, προκειμένου να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Παραγωγικότητα: Τι περιορίζει στην Ελλάδα την αύξηση των εισοδημάτων και τη σύγκλιση με την Ευρώπη – Το «γρανάζια» που λείπουν
Ελλάδα 2.0 16.05.26

Τι περιορίζει την αύξηση των εισοδημάτων και τη σύγκλιση με την Ευρώπη - Το «γρανάζια» που λείπουν

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει στα επίπεδα του 2000. Οι περιορισμένες δυνατότητες διατηρήσιμης αύξησης εισοδημάτων και μακροχρόνιας σύγκλισης με την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει
Προβολή ισχύος 16.05.26

Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν φοβήθηκε τον Τραμπ. Τον επέπληξε για την Ταϊβάν, δεν υποσχέθηκε συνεργασία, έθεσε τους όρους του παιχνιδιού. Απέδειξε ότι η Κίνα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως ίσος –και μάλλον είναι η κερδισμένη του ταξιδιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νυρεμβέργη: Ενας νεκρός και 17 στο νοσοκομείο από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο
Μεγάλη κινητοποίηση 16.05.26

Θανατηφόρα διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη

Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, κι ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, μετά τη διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη.

Σύνταξη
Βιρτζίνια: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την προσφυγή για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Εκλογικός χάρτης 16.05.26

«Οχι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στους Δημοκρατικούς για τη Βιρτζίνια

Απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την προσφυγή των Δημοκρατικών κατά απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια που ακύρωσε τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της πολιτείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανησυχία εκφράζει ο ΟΗΕ για πλήγμα εναντίον οχήματός του στη Χερσώνα
Ουκρανία 16.05.26

Ανησυχία Γκουτέρες για τα πλήγματα κατά οχήματος του ΟΗΕ στη Χερσώνα

Οχημα του ΟΗΕ επλήγη δυο φορές την ίδια ημέρα στη Χερσώνα, προκαλώντας την αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός.

Σύνταξη
Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Νέο μπλακ άουτ 16.05.26

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα, μετά το νέο μπλακ άουτ, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβανος: Ζητά εγγυήσεις η Βηρυτός από τις ΗΠΑ για να εδραιωθεί η εκεχειρία – Επίθεση Σαλάμ στη Χεζμπολάχ
Παράταση εκεχειρίας 16.05.26

Εγγυήσεις από ΗΠΑ ζητά η Βηρυτός και επιτίθεται στη Χεζμπολάχ

Ο Λίβανος ζητά τη δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης της εκεχειρίας με το Ισραήλ και αμερικανικές εγγυήσεις, ενώ επιτίθεται στη Χεζμπολάχ διότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν «ανεύθυνο» πόλεμο.

Σύνταξη
Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία για να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 16.05.26

Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία για να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ

Τα ναρκαλιευτικά «Κροτόνε» και «Ρίμινι» έχουν πρώτος προορισμό το Τζιμπουτί. Στόχος του Ιταλού υπουργού Άμυνας είναι να μπορέσουν να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες.

Σύνταξη
Ο Τραμπ, μετά τη συνάντηση με τον Σι, αφήνει τις αμφιβολίες να κυριαρχούν για το μέλλον της Ταϊβάν
ΗΠΑ-Κίνα 16.05.26

Ο Τραμπ, μετά τη συνάντηση με τον Σι, αφήνει τις αμφιβολίες να κυριαρχούν για το μέλλον της Ταϊβάν

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, η Ουάσινγκτον υποχρεούται να παράσχει στην Ταϊβάν τα μέσα για να αμυνθεί. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί έχουν παροτρύνει έντονα την κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει τις πωλήσεις όπλων.

Σύνταξη
Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
Στην Κρήτη 16.05.26

Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας

Τη βάση της Σούδας επισκέφθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επισήμανε τον ρόλο της βάσης στην Κρήτη για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Νορβηγικό «όχι» σε έκδοση του ακτιβιστή Τόμι Όλσεν στην Ελλάδα – «Χαστούκι στις Αρχές της χώρας μας» λέει ο Καμπαγιάννης
Απόφαση εφετείου 15.05.26

Νορβηγικό «όχι» σε έκδοση του ακτιβιστή Τόμι Όλσεν στην Ελλάδα – «Χαστούκι στις Αρχές της χώρας μας» λέει ο Καμπαγιάννης

Το ένταλμα εις βάρος του ακτιβιστή, η στοχοποίησή του και η άρνηση των Νορβηγών δικαστών να επιτρέψουν την έκδοσή του στη χώρα μας. «Η Ελλάδα έχει ήδη τη μοίρα του μαντρόσκυλου», τονίζει ο δικηγόρος.

Σύνταξη
Ο Μπέκαμ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην Αγγλία
Money, money, money 15.05.26

Ο σερ Ντέιβιντ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην Αγγλία - Οι Μπέκαμ διπλασίασαν την περιουσία τους σε έναν χρόνο

Μπορεί η κόντρα τους με τον Μπρούκλιν να τους έχει προκαλέσει θλίψη, ωστόσο ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ θα παρηγορηθούν βλέποντας τον τραπεζικό τους λογαριασμό

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

