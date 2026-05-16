Νέα στοιχεία για την τραγωδία στα Τέμπη που δείχνουν ότι ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, είχε ενημερωθεί για τις ελλείψεις στο δίκτυο του σιδηροδρόμου, πριν από τη μοιραία σύγκρουση των δύο τρένων, από τα πλέον επίσημα και θεσμικά χείλη του ΟΣΕ, κατέθεσε στον αρεοπαγίτη – ανακριτή η οικογένεια του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 θυμάτων, επαναφέροντας στο δικαστικό προσκήνιο την ανάγκη να αξιολογηθούν και αυτά τα δεδομένα από τη Δικαιοσύνη που ερευνά τις υπουργικές ευθύνες.

Το δεύτερο εμπιστευτικό έγγραφο με ημερομηνία 3 Ιουνίου 2020, απευθύνεται στον πρωθυπουργό και κοινοποιείται στον υπουργό Μεταφορών

«ΤΑ ΝΕΑ» αποκαλύπτουν ότι στον φάκελο της δικογραφίας για τον πρώην υπουργό κατατέθηκαν δύο εμπιστευτικές επιστολές που είχε αποστείλει πριν από την παραίτησή του ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Κώστας Σπηλιόπουλος, με αποδέκτες τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, ενημερώνοντάς τους για τις παθογένειες και τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο.

Το υπόμνημα

Σε πολυσέλιδο υπόμνημα που κατέθεσαν στον αρεοπαγίτη – ανακριτή Ηλία Γιαρένη οι γονείς του Βάιου Βλάχου – εκπροσωπούνται νομικά από τους δικηγόρους Νίκο Δαμασκόπουλο, Μιχάλη Καλογήρου – ζητούν από τον ανώτατο δικαστικό λειτουργό να εξετάσει την υπόθεση υπό το φως των στοιχείων που του προσκόμισαν και τα οποία άντλησαν από τη δικογραφία για την κύρια υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών.

Η πρώτη επιστολή, με ημερομηνία 28 Μαΐου 2020, χαρακτηρίζεται ως «εμπιστευτική» και απευθύνεται μόνο στον πρωθυπουργό από το στέλεχος του ΟΣΕ που αποφασίζει να τον ενημερώσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «με πλήρη ειλικρίνεια και χωρίς στρογγυλέματα» με αφετηρία «τη μακρόχρονη σχέση φιλίας και εκτίμησης» στο πρόσωπό του.

Σε αυτή περιγράφει δυσλειτουργίες και προβλήματα και αναφέρεται σε όσα θέματα διαχειρίστηκε με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του σιδηροδρόμου στη χώρα μας. Το άλλοτε υψηλόβαθμο στέλεχος… χτυπά καμπανάκι κάνοντας λόγο για «δύσοσμες υποθέσεις, κομματικοποίηση και πλήρη αδρανοποίηση των λειτουργιών της εταιρείας».

Το δεύτερο εμπιστευτικό έγγραφο έχει ημερομηνία 3 Ιουνίου 2020, απευθύνεται προς τον πρωθυπουργό και κοινοποιείται στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή καθώς είναι η παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του ΟΣΕ.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός που επανειλημμένως αναφέρει ότι στη διάρκεια της 7μηνης παραμονής του «προσπάθησα πολλές φορές, πάνω από 12, να συναντήσω, να ενημερώσω και να ζητήσω κατευθύνσεις και οδηγίες για τα κρίσιμα θέματα του Οργανισμού από τον αρμόδιο και εποπτεύοντα υπουργό, χωρίς όμως τούτο να καταστεί εφικτό εκ μέρους του».

Η αξία του περιεχομένου των εμπιστευτικών επιστολών και των προσπαθειών που έκανε ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ έγκειται στο γεγονός, όπως επισημαίνεται στο υπόμνημα που κατατέθηκε στην ανάκριση, ότι «είναι το μοναδικό από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα που έχει διατελέσει στις υψηλότερες θέσεις και των δύο Οργανισμών, ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, εμπλεκόμενος σε δύο από τα κομβικότερα γεγονότα που σχετίζονται με τα Τέμπη: τη Σύμβαση 717 και το κτίριο της σηματοδότησης/τηλεδιοίκησης στη Ζάχαρη». Αρα, εκτιμούν ότι είναι ένα πρόσωπο που μπορεί στην εν εξελίξει ανάκριση για τον πρώην υπουργό να εισφέρει πληροφορίες για συγκεκριμένα ζητήματα που οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμπών, καθώς έχει διατελέσει σε αυτές τις θέσεις – κλειδιά ως επιλογή δύο διαφορετικών κυβερνήσεων.

Επιπλέον, επικαλούνται την κατάθεση που είχε δώσει στον εφέτη – ειδικό ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των Τεμπών, ο Φίλιππος Τσαλίδης, στέλεχος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο οποίος, εξεταζόμενος ως μάρτυρας, είχε πει πως και ο ίδιος είχε στείλει επιστολές προς τον αρμόδιο υπουργό, χωρίς να λάβει απάντηση.

«Από όσα έχουμε πληροφορηθεί μετά τη φρικτή απώλεια του παιδιού μας Βάιου, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής κατά τη διάρκεια της θητείας του, παρά το ότι γνώριζε τα προβλήματα, τις ελλείψεις και τον κίνδυνο στη διεξαγωγή των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, καθώς τον είχαν ενημερώσει οι αρμόδιοι υπάλληλοι, οι συνδικαλιστικοί φορείς και οι επιτελείς του, και ενώ είχαν λάβει χώρα μικρότερης κλίμακας ατυχήματα, ο ίδιος αδιαφόρησε επιδεικτικά, ισχυριζόμενος μάλιστα δημοσίως ότι είναι ντροπή να γίνεται λόγος για ελλείψεις στην ασφάλεια των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών», κατέθεσαν, κατά πληροφορίες, στον ανακριτή ο Χρήστος Βλάχος και η σύζυγός του Μαρία Θεοδωρή και ζητούν από τον ανώτατο δικαστή να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να αποδοθούν ευθύνες «ανεξάρτητα από τη θέση εξουσίας και την πολιτική ισχύ οιουδήποτε κατηγορουμένου».

