Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Μία ακόμη ημέρα με κίνηση για τους οδηγούς στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Ο Κηφισός κρατά τα «πρωτεία» στην κίνηση ενώ σημαντικές καθυστερήσεις διαπιστώνονται στο κέντρο και στην Αττική Οδό.

Αναλυτικότερα αυξημένη είναι η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και εξόδου.

Στη Λεωφόρο Κηφισού τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο υπάρχει μποτιλιάρισμα και κυρίως από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Φιλαδέλφεια. Προβλήματα καταγράφονται επίσης σε Σκαραμαγκά (ρεύμα εξόδου) καθώς και σε Θηβών, Ιεράς Οδός, Πέτρου Ράλλη.

Στο κέντρο της Αθήνας

Αρκετά είναι τα προβλήματα στην κίνηση των οδηγών και στους δρόμους του κέντρου και συγκεκριμένα στις οδούς Πατησίων, Αχαρνών, Αλεξάνδρας, Μεσογείων.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει και στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας.

Κίνηση θα βρείτε και στη Βασ. Σοφίας, στη Βασ. Κωνσταντίνου και κλασικά στην Καλλιρρόης.

Καθυστερήσεις σημειώνονται ακόμη στο λιμάνι του Πειραιά και τη Λ. Ποσειδώνος.

Στην Αττική Οδό

Με μεγάλες καθυστερήσεις που φτάνουν τα 30 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Φυλής έως την Κηφισίας.

Επίσης καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφερειακή Υμηττού).