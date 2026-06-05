Πανελλαδικές 2026: Σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική εξετάζονται οι υποψήφιοι των ΓΕΛ
Οι Πανελλαδικές συνεχίζονται με τους υποψήφιους των ΓΕΛ να εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού
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Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται και σήμερα, Παρασκευή, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.
Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).
Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες.
Με ποια μαθήματα συνεχίζονται οι Πανελλαδικές
Η επόμενη εξέταση για τους μαθητές των ΓΕΛ είναι τη Δευτέρα όπου διαγωνίζονται σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία. Στη συνέχεια θα γίνουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν αύριο (Σάββατο) σε: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός υπολογιστών, ιστορία σύγχρονης τέχνης.
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