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Σοβαρό περιστατικό εκβιασμού από μέλη συμμορίας που πουλάει προστασία σε μαγαζιά σημειώθηκε στη Χαλκίδα και συγκεκριμένα στη Νέα Αρτάκη. Βίντεο ντοκουμέντο από το εσωτερικό ενός μπαρ της περιοχής δείχνει δύο μπράβους να κάνουν ένα μπαρ «καλοκαιρινό» απειλώντας τον ιδιοκτήτη σχετικά με επικείμενη πρόσληψη.

Όπως φαίνεται στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας, οι δύο δράστες, ηλικίας 29 και 39 ετών αντιστοίχως, γνωστοί στην περιοχή για την εγκληματική τους δράση, εισέβαλαν στο μαγαζί και σε κατάσταση αμόκ άρχισαν να εκσφεντονίζουν σκαμπό και καρέκλες, να σπάνε μπουκάλια και να κινούνται επιθετικά προς τον ιδιοκτήτη.

Αφορμή φαίνεται ότι στάθηκε η απόφαση του ιδιοκτήτη να προσλάβει μία συγκεκριμένη υπάλληλο στο μαγαζί του, για την οποία οι δράστες ήταν αντίθετοι.

Η Αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο και τους συνέλαβε την ώρα που εκείνοι έβγαιναν από το κατάστημα

Χαλκίδα: «Θα τα σπάσω όλα, εγώ είμαι μπράβος»

Οι δύο δράστες ακούγονται να εκτοξεύουν απειλές και να ρωτούν τον ιδιοκτήτη: «Πού βρίσκεται; Πες μου πού βρίσκεται, θα τα σπάσω όλα, εγώ είμαι μπράβος».

Ευτυχώς, η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα, κατέφθασε στο σημείο και τους συνέλαβε την ώρα που εκείνοι έβγαιναν από το κατάστημα. Οι δύο άνδρες αντιστάθηκαν, ενώ επιχείρησαν να επιτεθούν με μαχαίρι τους αστυνομικούς. Αφού τους ακινητοποίησαν, κατά τον έλεγχο που τους έγινε εντοπίστηκε στο τσαντάκι του ενός και ένα κατσαβίδι μήκους 14 εκατοστών.

Στους συλληφθέντες αποδόθηκαν κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί όπλων και για απειλή κατά ζωής υπαλλήλων του καταστήματος.

Όπως λένε κάτοικοι στην περιοχή, οι δράστες ήταν αυτοί που «έκαναν κουμάντο στα νυχτερινά μαγαζιά». Μεταξύ άλλων απαιτήσεων, όπως η χρηματική αμοιβή που συνήθως λαμβάνουν οι μπράβοι σε αυτές τις περιπτώσεις, ήταν και οι απαιτήσεις για το ποιος θα προσληφθεί ως προσωπικό του καταστήματος, όπως η συγκεκριμένη σερβιτόρα.