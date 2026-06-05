Μαρούσι: Άγνωστοι πυρπόλησαν αυτοκίνητα της Περιφέρειας
Άγνωστοι περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα της Περιφέρειας και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά
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Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου στο Μαρούσι, με στόχο τρία αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα την ολική καταστροφή τους.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες είναι περισσότεροι του ενός.
Η επίθεση στο πάρκινγκ όπου ήταν σταθμευμένα τα οχήματα σημειώθηκε λίγο στις 3:55 το πρωί.
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