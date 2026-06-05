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Σε συνέχεια της απόφασης ομοσπονδιακού δικαστηρίου των ΗΠΑ, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι στην Ουάσινγκτον κάλεσε την Πέμπτη το προσωπικό του να αφαιρέσει το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος.

Ο ομοσπονδιακός δικαστήςρ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη μεταβίβαση εντός 14 ημερών

Το σχετικό υπόμνημα του γενικού διευθυντή νομικών υποθέσεων του Κέντρου αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι το εμβληματικό πολιτιστικό ίδρυμα κινείται προς την κατεύθυνση της κατάργησης της αλλαγής ονόματος που είχε γίνει από τον Τραμπ τον προηγούμενο χρόνο.

Η δικαστική απόφαση ελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα, στις 29 Μαΐου, με την επισήμανση ότι ο εμβληματικός χώρος δεν επιτρέπεται να μετονομαστεί χωρίς σχετική απόφαση του Κογκρέσου. Ο ομοσπονδιακός δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του Τραμπ και να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα εντός 14 ημερών.

NEWS: A federal judge has ordered the Trump administration to remove Trump’s name from the Kennedy Center, ruling that only Congress can change the institution’s name and directing officials to remove it from the building façade, all physical and digital signage, and official… pic.twitter.com/Ql1YtWLGBZ — MeidasTouch (@MeidasTouch) May 29, 2026

Κέντρο Κένεντι: Ο Τραμπ αποδέχθηκε να παραδώσει τον έλεγχο

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ δήλωσε ότι δίνει οδηγίες στην κυβέρνησή του να προχωρήσει σε μια «πλήρη μεταβίβαση» των λειτουργιών του Κέντρου στο Κογκρέσο, σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου.

«Θα πρέπει άμεσα να αλλάξετε τις υπογραφές στα email, στα επιστολόχαρτα και σε άλλα έγγραφα ώστε να αναφέρεται το όνομα ‘Κέντρο Τζον Φ.Κένεντι για τις Παραστατικές Σχέσεις’ ή ‘Κέντρο Κένεντι’», αναφέρει το υπόμνημα που παρουσιάζει το Reuters.

Άλλες αλλαγές, όπως η σήμανση, τα φυλλάδια και οι ιστοσελίδες θα «πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί» μέχρι τις 12 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο ο Τραμπ πρόσθεσε το όνομά του στην επωνυμία του Κέντρου Κένεντι στην πρόσοψη του κτιρίου από λευκό μάρμαρο, προκαλώντας την προσφυγή στη δικαιοσύνη της βουλευτού των Δημοκρατικών στο Οχάιο, Τζόις Μπίτι, η οποία είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου.

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι θέλει να εμπιστευθεί στο Κογκρέσο «την ευθύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση» του Κέντρου Κένεντι.

Αποσπάσματα της ανάρτησης Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού στάθηκε στο γεγονός ότι ο δικαστής είχε διοριστεί από τον Μπαράκ Ομπάμα, προέβη σε μια υπέρ το δέον μακροσκελή και οργισμένη ανάρτηση, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πάγωμα της ανακαίνισης και την μεταβίβαση της ευθύνης πίσω στο Κογκρέσο.

(…) «Δεδομένου ότι οι Ριζοσπάστες Αριστεροί Δημοκρατικοί ενδιαφέρονται περισσότερο να αντιταχθούν στον αγαπημένο σας Πρόεδρο, εμένα, παρά να σώσουν ένα Κέντρο Παραστατικών Τεχνών που βρίσκεται σε παρακμή – τα οποία, σχεδόν όλα, καταγράφουν τεράστια ζημιά σε ολόκληρη τη χώρα -, θα συνεργαστούμε με το Κογκρέσο για να μεταβιβάσουμε αυτόν τον προβληματικό οργανισμό πίσω σε αυτό, ώστε να αποφασίσει τι θα γίνει με αυτόν».

«Έχω δώσει εντολή στο υπουργείο Εμπορίου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις με το Κογκρέσο, ώστε να επιτραπεί η πλήρης και ολοκληρωτική μεταβίβαση αυτού του ιδρύματος, αναθέτοντάς τους την ευθύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείρισή του».