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Συνελήφθη 34χρονος, ο οποίος αναρριχήθηκε έως τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει την γιαγιά του στην περιοχή της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 34χρονος ημεδαπός αφού αναρριχήθηκε μέχρι τον δεύτερο όροφο οικοδομής στην Μενεμένη, εισήλθε παράνομα σε διαμέρισμα συγγενικού του προσώπου, απ’ όπου αφαίρεσε 500 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.