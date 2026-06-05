Θεσσαλονίκη: Σκαρφάλωσε σε πολυκατοικία και διέρρηξε το σπίτι της γιαγιάς του – Άρπαξε 500 ευρώ
34χρονος στη Θεσσαλονίκη σκαρφάλωσε στον 2ο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει την γιαγιά του
- Σκαρφάλωσε σε πολυκατοικία και διέρρηξε το σπίτι της γιαγιάς του - Άρπαξε 500 ευρώ
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Συνελήφθη 34χρονος, ο οποίος αναρριχήθηκε έως τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει την γιαγιά του στην περιοχή της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 34χρονος ημεδαπός αφού αναρριχήθηκε μέχρι τον δεύτερο όροφο οικοδομής στην Μενεμένη, εισήλθε παράνομα σε διαμέρισμα συγγενικού του προσώπου, απ’ όπου αφαίρεσε 500 ευρώ.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.
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