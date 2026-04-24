Τέμπη: Βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία βρέθηκε στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα

Βίντεο που δεν έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία για το δυστύχημα στα Τέμπη εντοπίστηκε στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα.

Σύμφωνα με τον Alpha στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα φαίνεται ξεκάθαρα ολόκληρη η διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχείας και η στιγμή της έκρηξης.

Η καταγγελία των συγγενών

Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν συγγενείς θυμάτων από το βίντεο λείπουν σημαντικά κομμάτια από τις 23:00 της μοιραίας νύχτας έως και τις 03:00 τα ξημερώματα της επομένης.

Οι δικαστικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν το οπτικό υλικό από κάμερα, που βρισκόταν στο σπίτι ενός δικαστικού πραγματογνώμονα, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα και στο πλαίσιο της δίκης για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, το βίντεο δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ στη δικογραφία, αν και δείχνει ξεκάθαρα τη συστοιχία των βαγονιών και την έκρηξη. Επίσης συγγενείς και δικηγόροι καταγγέλλουν πως λείπουν περίπου τέσσερις ώρες υλικού.

«Πειραγμένο το υλικό»

«Σε αυτήν την κάμερα φαίνεται όλη η πορεία της εμπορικής και επιβατικής αμαξοστοιχίας και η στιγμή της σύγκρουσης ξεκάθαρα και από πολύ κοντινή απόσταση. Αυτό το υλικό δεν υπήρχε ποτέ στη δικογραφία αλλά και από αυτό που κατασχέθηκε λείπουν τέσσερις ώρες, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της μοιραίας σύγκρουσης. Το κατασχεμένο αυτό υλικό είναι πειραγμένο διότι δεν εμφανίζει τις τέσσερις κρίσιμες ώρες», αναφέρει η δικηγόρος της οικογένειας Τηλκερίδη.

Η οικογένεια Τηλκερίδη έστειλε εξώδικο στην εταιρεία που χειρίζεται τις κάμερες και ζητά εντός 48 ωρών να της παραδοθεί το σύνολο του βιντεοληπτικού υλικού αλλά και να κοινοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες της διακίνησής του.

«Από εκεί θα αποκαλυφθεί όλη η διαδρομή, θα αποκαλυφθεί το τι εμπεριείχε η εμπορική αμαξοστοιχία, πόσα κοντέινερ εμπεριείχε, πόσα ήταν φορτωμένα σε πλατφόρμες, όλη η διαδρομή φαίνεται πάρα πολύ ξεκάθαρα» πρόσθεσε η η δικηγόρος της οικογένειας.