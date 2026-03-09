Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Εξελίξεις στην υπόθεση των χαμένων βίντεο από τη διαδρομή των μοιραίων τρένων στα Τέμπη, έπειτα από τις αποκαλύψεις των δικαστικών πραγματογνωμόνων.
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των «χαμένων» βίντεο από τις αμαξοστοιχίες που συγκρούστηκαν στα Τέμπη, με αποτέλεσμα το θάνατο των 57 ανθρώπων.
Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση της διαχείρισης του βιντεοληπτικου υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, έγινε γνωστό ότι οι δικαστικοί πραγματογνώμονες είχαν στην κατοχή τους υλικό από το δυστύχημα των Τεμπών.
Πρόκειται για φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο της πολύνεκρης τραγωδίας που τράβηξαν οι δύο πραγματογνώμονες αμέσως μόλις έφτασαν στα Τέμπη, το οποίο όμως δεν είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία.
Για το λόγο αυτό, έπειτα από εντολή της προέδρου του δικαστηρίου, αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας προχώρησαν στην κατάσχεση σκληρών δίσκων, υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων.
Είχε υλικό και στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Παράλληλα, ο ένας από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες που είχε οριστεί στο δυστύχημα παραδέχθηκε ότι διατηρεί φωτογραφίες και βίντεο από το δυστύχημα και στον υπολογιστή που εργάζεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Έτσι, η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου αποφάσισε την κατάσχεση των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες στις υπηρεσίες που εργάζονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.
Ο ένας πραγματογνώμονας αρχικά είχε απαντήσει αρνητικά στη σχετική ερώτηση της προέδρου του δικαστηρίου. Ωστόσο, μετά την παραδοχή του, υποστήριξε ότι δεν το ανέφερε αρχικά γιατί δεν ήθελε να «μπλέξει» την υπηρεσία του.
