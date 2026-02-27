newspaper
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τέμπη: Νέες αποκαλύψεις για τα «βίντεο Καπερνάρου» – Ποιοί τα έκρυβαν επί δύο μήνες
Ελλάδα 27 Φεβρουαρίου 2026

Τέμπη: Νέες αποκαλύψεις για τα «βίντεο Καπερνάρου» – Ποιοί τα έκρυβαν επί δύο μήνες

Νέες πληροφορίες για τα βίντεο με τα μοιραία τρένα - Γνώριζαν κυβέρνηση και αρμόδιος ανακριτής την ύπαρξή τους και αδιαφόρησαν;

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Ερωτήματα σχετικά με τους χειρισμούς κυβέρνησης και ανακριτή στην έρευνα του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, που άφησε πίσω του 57 νεκρούς γεννά η αποκάλυψη ότι τα βίντεο Καπερνάρου από την πορεία της μοιραίας εμπορευματικής αμαξοστοιχίας είχαν βρεθεί νωρίτερα και σκοπίμως αποκρύφθηκαν.

Στη συζήτηση αυτή, λάμβαναν μέρος και συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Βλάχος και ο Νίκος Πλακιάς, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα όσα έχουν γίνει τα 3 χρόνια που έχουν περάσει από το μοιραίο δυστύχημα και τι αναμένεται να ερευνηθεί στη δίκη που θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου στη Λάρισα.

Στιγμιότυπο από τα δικαστήρια Λάρισας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο Καπερνάρου.

«Είχαν βρεθεί νωρίτερα»

Μιλώντας για τη δίκη των «χαμένων βίντεο» που εντοπίστηκαν στο σύστημα της εταιρείας Interstar που είχε την ευθύνη για το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της Hellenic Train, o διαχειριστής της σελίδας ellinikahoaxes, Δημήτρης Αλικάκος αποκάλυψε ότι τα βίντεο είχαν βρεθεί στις 20 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα βίντεο ήταν διαθέσιμα από τις 20 Νοεμβρίου, και την ίδια εβδομάδα ενημερώθηκε η κυβέρνηση, η οποία όμως αντέδρασε με αδιαφορία, λέγοντας «αφήστε το και βλέπουμε».

Τι υποστήριξε ο κ. Αλικάκος:

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ημερομηνία εντοπισμού των βίντεο στις 20 Νοεμβρίου επιβεβαιώνεται και από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και τις σχετικές καταθέσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν είχε δοθεί καμία εξήγηση για αυτή την καθυστέρηση των δύο μηνών, από τη στιγμή που βρέθηκαν μέχρι να παραδοθούν στον ανακριτή.

Τι συνέβη μετά τα Χριστούγεννα

Όπως συμπλήρωσε, η κατάσταση παρέμεινε αναλλοίωτη ακόμα και μετά τα Χριστούγεννα, παρά το γεγονός ότι ο ανακριτής είχε επίσης ενημερωθεί, με τις Αρχές να μην εντάσσουν το υλικό στη δικογραφία για το πολύνεκρο δυστύχημα με τους 57 νεκρούς. «Έρχονται τα Χριστούγεννα. Τα βίντεο είναι εκεί, έχει ενημερωθεί και ο ανακριτής και δεν αντιδρά κανείς» συμπλήρωσε ο κ. Αλικάκος.

Στο ερώτημα τι άλλαξε και έγιναν γνωστά τα βίντεο, οι συνομιλητές εκτιμούν ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει στάση μετά τις μαζικές συγκεντρώσεις του κόσμου που ζητούσε «δικαίωση για το έγκλημα των Τεμπών».

«Ένας κατά τη γνώμη μου αδικαιολόγητος χρόνος που έχασε κυβέρνηση και θα μπορούσε να γλιτώσει όλο αυτό. Γιατί έβαλε τέτοιο αυτογκόλ; Δεν έχω στοιχεία. Έχω στοιχεία όμως για αυτά ακριβώς τα δεδομένα που σας είπα. Τις ημερομηνίες» συμπλήρωσε ο Δημήτρης Αλικάκος.

«Γνώριζε η κυβέρνηση την ύπαρξη των βίντεο. Δεν την αξιολόγησε σωστά; Μπορεί. Τα υποτίμησε; Μπορεί. Πολλά μπορεί» πρόσθεσε o διαχειριστής της σελίδας ellinikahoaxes.

Η αποκάλυψη των βίντεο Καπερνάρου είχε οδηγήσει σε ελέγχους των Αρχών στα κεντρικά γραφεία της Interstar.

«Ευχόταν» να βρεθούν ο Μητσοτάκης

Η αποκάλυψη αυτή, ωστόσο, γεννά ένα ακόμα ερώτημα για τους χειρισμούς του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το δυστύχημα των Τεμπών.

Αν ισχύουν όσα ανέφερε ο κ. Αλικάκος, τα οποία σημείωσε ότι είναι πλήρως τεκμηριωμένα, η αναφορά του πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στον Αντώνη Σρόιτερ για τα βίντεο δεν ήταν τυχαία.

Υπενθυμίζεται ότι τότε, ο κ. Μητσοτάκης είχε «ευχηθεί» να βρεθούν τα συγκεκριμένα βίντεο, που όμως η ίδια η Interstar δήλωνε ότι δεν υπάρχουν στις αρμόδιες Αρχές.

Ποια είναι η πηγή των «πληροφοριών»;

Ωστόσο, όσα αποκάλυψε ως «τεκμηριωμένα στοιχεία» ο κ. Αλικάκος, γεννούν αρκετά ερωτήματα: ποια είναι η πηγή της πληροφόρησής του και αν υπήρξε κάποια συνεννόηση για να παραμείνει κρυφό το συγκεκριμένο υλικό για δύο μήνες.

Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί λοιπόν, αν υπήρξε κάποιος μηχανισμός που ανέλαβε να αποκρύψει τα βίντεο, ώστε αυτά να δοθούν στη δημοσιότητα σε μεταγενέστερο χρόνο ή ακόμα και ως απάντηση σε άλλα στοιχεία.

Τέλος, μοιάζει σκανδαλώδες να γνωρίζει ο κ. Αλικάκος πράγματα που δεν τα γνωρίζει κανένας άλλος, ακόμα και μεταξύ των εμπλεκόμενων στην υπόθεση, δηλαδή των συγγενών των θυμάτων, των δικηγόρων και των τεχνικών συμβούλων τους.

Όπως τονίζεται από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων, μετά την κατάθέση του εγγράφου στα αναγνωστέα της δίκης, αναμένουν με ενδιαφέρον να δουν αν θα κληθεί από κάποια δικαστική αρχή ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ώστε να καταθέσει επίσημα αυτά που γνωρίζει και κυρίως να εξηγήσει από που τα γνωρίζει.

