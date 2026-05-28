COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα

Διπλωματικό πονοκέφαλο προκαλεί στις Βρυξέλλες το γεγονός ότι το Κυπριακό εκκρεμεί, καθώς η Τουρκία, που διοργανώνει την επόμενη σύνοδο για το κλίμα, COP31, αρνείται να συνεργαστεί με την Κύπρο. Η Λευκωσία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ έως το τέλος Ιουνίου. Συνεπώς λειτουργεί ως ανεξάρτητος εκπρόσωπος και των 27 κρατών μελών.

Ωστόσο, η Τουρκία, που δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, την έχει αποκλείσει από την προετοιμασία της συνόδου που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Αττάλεια. Αρνείται ακόμη και να απαντήσει στα αιτήματα διμερών συναντήσεων εκ μέρους της ΕΕ. Η Άγκυρα έχει αναγνωρίσει ωστόσο το ψευδοκράτος.

Τέσσερις διπλωμάτες και ένας αξιωματούχος που μίλησαν στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας, επισήμαναν ότι το ζήτημα έχει εξελιχθεί σε πρόβλημα, εν όψει των συνομιλιών.

Δεν καλούν την Κύπρο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Politico, η τουρκική κυβέρνηση δεν κάλεσε την Κύπρο σε αρκετές άτυπες προπαρασκευαστικές συναντήσεις φέτος.

Τον Μάρτιο, για παράδειγμα, η τουρκική προεδρία της COP31 δεν κάλεσε την Κύπρο σε ενημέρωση στην έδρα του ΟΗΕ. Όταν η κυπριακή αντιπροσωπεία στο πλαίσιο της ΕΕ παρέστη στην ενημέρωση, η τουρκική προεδρία διαμαρτυρήθηκε. Σύμφωνα με τους διπλωμάτες, αυτό δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό.

Όπως επισημαίνουν, τόσο οι διπλωμάτες όσο και η Κύπρος, ότι ο αποκλεισμός από την Τουρκία δεν είναι συμπεριφορά που αρμόζει σε διοργανωτές εκδηλώσεων του ΟΗΕ. Σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα μέλη του ΟΗΕ.

Κύπριος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τουρκία πραγματοποιεί άτυπες συναντήσεις στο πλαίσιο της COP31. Σε αυτές όμως η Λευκωσία δεν λαμβάνει πρόσκληση.

Κατά τους διπλωμάτες, αυτό «είναι απαράδεκτο. Δεν συνάδει με το καθεστώς τους ως χώρα υποδοχής της COP31. Πρέπει να προσκαλέσουν όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ. Συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία έχει συντονιστικό ρόλο ως προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ».

Ένας διπλωμάτης τόνισε ότι η Τουρκία «δεν λαμβάνει υπόψη την επιμέλεια της διαδικασίας του ΟΗΕ».

Δεν απαντούν ούτε στην ΕΕ

Μετά το περιστατικό του Μαρτίου, η Κομισιόν εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της στην Άγκυρα. Το ζήτημα στην Τουρκία έθεσε ο επίτροπος της ΕΕ για το κλίμα, Βόπκε Χούκστρα. Αλλά η Τουρκία αγνοεί ή απορρίπτει επίσης όλα τα αιτήματα για διμερείς συναντήσεις με την ΕΕ που έστειλε η Κύπρος.

Όπως επισημαίνει το Politico, η Κύπρος ήταν παρούσα σε δύο συναντήσεις στο Βερολίνο και την Κοπεγχάγη. Αλλά αυτές διοργανώθηκαν από τη Γερμανία και τη Δανία.

Προς το παρόν, επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Κύπρος χώρα θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στη συμμετοχή της σε επίσημες συναντήσεις του ΟΗΕ που σχετίζονται με την COP31 ή τη σύνοδο κορυφής της Αττάλειας τον Νοέμβριο.

Αναλαμβάνει η Ιρλανδία

Καθώς η προεδρία της Κύπρου στην ΕΕ λήγει στις 30 Ιουνίου, δύο από τους διπλωμάτες εξέφρασαν την ανακούφισή τους. Θα αναλάβει από 1η Ιουλίου η Ιρλανδία, η οποία θα ασκήσει την προεδρία της ΕΕ κατά τη διάρκεια της συνόδου COP31.

Η τουρκική προεδρία της COP31 δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Μετά την κριτική της ΕΕ, κυπριακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι Τούρκοι αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν τη στάση τους απέναντι στην Κύπρο. Υποστήριξαν ότι οι συνάντηση τον Μάρτιο «δεν είχε εντολή από τον ΟΗΕ. Ως εκ τούτου ήταν στη διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή να εκδώσει προσκλήσεις».

Ωστόσο, η Τουρκία διοργανώνει την COP31 στην Αττάλεια σε συνεργασία με την Αυστραλία, η οποία θα διευθύνει τις διαπραγματεύσεις. Η Άγκυρα ενεργεί ως επίσημη οικοδέσποινα και πρόεδρος της COP31. Οι διπλωμάτες και οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν καμία ένδειξη ότι η Καμπέρα συμμετείχε στον αποκλεισμό της Κύπρου.

Ο Αυστραλός υπουργός Κλίματος Κρις Μπόουεν επέμεινε ότι με τον Τούρκο ομόλογό του «μοιράζονται τη δέσμευση ότι η COP31 θα είναι διαφανής, χωρίς αποκλεισμούς και συνεργατική».

Η ΕΕ ανησυχεί

Παρ’ όλα αυτά, εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι η ΕΕ εξέφρασε ανησυχίες για τη μεταχείριση της Κύπρου από την Τουρκία, την Αυστραλία και τον ΟΗΕ.

«Είμαστε σε επαφή με τις αρχές στην Τουρκία. Και καταστήσαμε σαφές ότι ο αποκλεισμός ενός κράτους μέλους του ΟΗΕ από τη διαδικασία προετοιμασίας της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα COP31 δεν είναι αποδεκτός», δήλωσε εκπρόσωπος.

«Η Τουρκία διαβεβαίωσε την ΕΕ ότι η Κύπρος δεν θα αποκλειστεί από μελλοντικές προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την COP31», πρόσθεσε. «Εμπιστευόμαστε ότι η διαδικασία της COP31 θα είναι διαφανής και χωρίς αποκλεισμούς, δηλαδή θα περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το ζήτημα», τόνισε.