27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30
Κόσμος 27 Νοεμβρίου 2025 | 21:20

«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι υπόλοιποι ακτιβιστές έβαλαν επίσης ένα πανό με τη φράση «Stop Ecocide» (Σταματήστε την οικοκτονία) στη γέφυρα Ριάλτο της Βενετίας.

Spotlight

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και δεκάδες ακόμη μέλη της περιβαλλοντικής οργάνωσης Extinction Rebellion, της οποίας ο αγώνας περιστρέφεται γύρω από την κλιματική αλλαγή, την απώλεια της βιοποικιλότητας και τον κίνδυνο της εξαφάνισης ανθρώπινου είδους, έριξαν πράσινη μπογιά που φωσφορίζει στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αργή πρόοδο της παγκόσμιας κοινότητας στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα.

Ρίχνοντας από βάρκες μη τοξική χρωστική ουσία στο κανάλι, οι ακτιβιστές κατάφεραν να δημιουργήσουν το εφέ ενός ραδιενεργού, τοξικού μείγματος. Η ενέργεια αυτή ήταν μία από μια σειρά διαμαρτυριών σε λίμνες, σιντριβάνια και κανάλια σε ιταλικές πόλεις, μετά την πρόσφατη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP30) στη Μπελέμ της Βραζιλίας.

Η Τούνμπεργκ και οι υπόλοιποι ακτιβιστές έβαλαν επίσης ένα πανό με τη φράση «Stop Ecocide» (Σταματήστε την οικοκτονία) στη γέφυρα Ριάλτο της Βενετίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Raji Colombo (@rajicolombo)

«Βιομηχανίες που υποστηρίζονται από την ίδια μας την κυβέρνηση»

Ντυμένοι στα κόκκινα με καλυμμένα πρόσωπα, κουβαλούσαν όργανα και πραγματοποίησαν μια νεκρική πομπή που συμβόλιζε την αποτυχία των εκπροσώπων της COP30 να συμφωνήσουν σε περιορισμούς για τα ορυκτά καύσιμα.

«Ας βάψουμε συμβολικά πράσινα τα νερά της Ιταλίας, τα οποία μολύνονται καθημερινά από βιομηχανίες που υποστηρίζονται από την ίδια μας την κυβέρνηση, γιατί αυτός είναι ο κόσμος προς τον οποίο μας οδηγούν οι τρέχουσες πολιτικές για το κλίμα», δήλωσε σε ανακοίνωσή της μια ακτιβίστρια της Extinction Rebellion.

Σε απάντηση της δράσης, οι αρχές απαγόρευσαν την είσοδο στη Βενετία για 48 ώρες στην Γκρέτα Τούνμπεργκ και σε 35 άλλους διαδηλωτές. Επιπλέον, τους επιβλήθηκε πρόστιμο 155 ευρώ.

«Ασέβεια»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στη διάσκεψη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση απείλησε να ασκήσει βέτο σε μια αποδυναμωμένη συμφωνία, προτού τελικά υπογράψει μια συμφωνία που εξακολουθεί να δέχεται κριτική για την αδυναμία της.

Ο Luca Zaia, περιφερειάρχης της Βενετίας, δήλωσε στην εφημερίδα The Independent ότι η παρέμβαση της οργάνωσης ήταν «μια πράξη ασέβειας προς την πόλη μας, την ιστορία της και την ευπάθειά της».

Η Βενετία, ωστόσο, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη σε ότι αφορά την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της: η άνοδος της στάθμης του νερού και οι καταιγίδες έχουν αυξήσει τη συχνότητα των πλημμυρών, ενώ η Piazza San Marco πλημμυρίζει περίπου 250 φορές το χρόνο. Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν δε ότι η πόλη ενδέχεται να χαθεί μέχρι το 2100.

*Με πληροφορίες από: ARTnews

