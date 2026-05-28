Φωτιά στο Κρυονέρι - Επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες

Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Κρυονέρι Αττικής, κάτι που σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική,

Έξι οχήματα με 12 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.