Εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπρησμού καταστήματος στη Γαστούνη – Πέντε κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι
Στις 4 Μαΐου οι κατηγορούμενοι μετέβησαν με αυτοκίνητο σε πρατήριο καυσίμων στην Αμαλιάδα, όπου προμηθεύτηκαν ποσότητα βενζίνης σε πλαστικά μπιτόνια και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την Γαστούνη
Μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπρησμού που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2026 στη Γαστούνη Ηλείας.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ημεδαπών ανδρών, εκ των οποίων οι τρεις είναι ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών, για τα αδικήματα του εμπρησμού και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι, τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Μαΐου 2026, χρησιμοποίησαν εύφλεκτο υλικό και προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπό κατασκευή κατάστημα μίνι μάρκετ – καφετέριας στη Γαστούνη, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν ενεργήσει οργανωμένα, με διαφορετικούς ρόλους. Την προηγούμενη ημέρα, μετέβησαν με όχημα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα, όπου προμηθεύτηκαν βενζίνη σε πλαστικά δοχεία, και στη συνέχεια κινήθηκαν προς περιοχή κοντά σε καταυλισμό στη Γαστούνη.
Στη συνέχεια, προσέγγισαν πεζή το κατάστημα, έθραυσαν υαλοπίνακα της εισόδου και έβαλαν φωτιά χρησιμοποιώντας το εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας την πλήρη καταστροφή του χώρου. Ένας εκ των ενηλίκων φέρεται να είχε τον ρόλο του “τσιλιαδόρου”, επιτηρώντας την περιοχή με όχημα για την αποφυγή εντοπισμού από τις αρχές.
Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ το όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.
