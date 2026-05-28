Εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπρησμού καταστήματος στη Γαστούνη – Πέντε κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι
Ελλάδα 28 Μαΐου 2026, 11:06

Εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπρησμού καταστήματος στη Γαστούνη – Πέντε κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι

Στις 4 Μαΐου οι κατηγορούμενοι μετέβησαν με αυτοκίνητο σε πρατήριο καυσίμων στην Αμαλιάδα, όπου προμηθεύτηκαν ποσότητα βενζίνης σε πλαστικά μπιτόνια και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την Γαστούνη

Μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπρησμού που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2026 στη Γαστούνη Ηλείας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ημεδαπών ανδρών, εκ των οποίων οι τρεις είναι ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών, για τα αδικήματα του εμπρησμού και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι, τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Μαΐου 2026, χρησιμοποίησαν εύφλεκτο υλικό και προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπό κατασκευή κατάστημα μίνι μάρκετ – καφετέριας στη Γαστούνη, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν ενεργήσει οργανωμένα, με διαφορετικούς ρόλους. Την προηγούμενη ημέρα, μετέβησαν με όχημα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα, όπου προμηθεύτηκαν βενζίνη σε πλαστικά δοχεία, και στη συνέχεια κινήθηκαν προς περιοχή κοντά σε καταυλισμό στη Γαστούνη.

Στη συνέχεια, προσέγγισαν πεζή το κατάστημα, έθραυσαν υαλοπίνακα της εισόδου και έβαλαν φωτιά χρησιμοποιώντας το εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας την πλήρη καταστροφή του χώρου. Ένας εκ των ενηλίκων φέρεται να είχε τον ρόλο του “τσιλιαδόρου”, επιτηρώντας την περιοχή με όχημα για την αποφυγή εντοπισμού από τις αρχές.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ το όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Vita.gr
Νιώθετε εξαντλημένοι; Μήπως φταίνε οι ήχοι που ακούτε καθημερινά

Νιώθετε εξαντλημένοι; Μήπως φταίνε οι ήχοι που ακούτε καθημερινά

Economy
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: «Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» – Συστάσεις ειδικών
«Διαχείριση άγχους» 27.05.26

«Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» - Συστάσεις ειδικών για τις Πανελλαδικές

«Ο ρόλος των γονέων είναι να παραμένουν ήρεμοι και υποστηρικτικοί», συμβουλεύουν οι ειδικοί - Η σημασία της διαχείρισης της πίεσης εκ μέρους των μαθητών, έπειτα από κάθε εξεταζόμενο μάθημα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα οι 17 συλληφθέντες από τη βόρεια Ελλάδα – Η μεταγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία [βίντεο]
Ελλάδα 28.05.26

Στην Αθήνα οι 17 συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τη βόρεια Ελλάδα - Η μεταγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία [βίντεο]

Στην Αθήνα και στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάρεως μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 10:30 οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Βόρεια Ελλάδα

Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν – Σοβαρές καταγγελίες από το Σωματείο Εργαζομένων
Ελλάδα 28.05.26

Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν – Σοβαρές καταγγελίες από το Σωματείο Εργαζομένων

«Ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όριά του, με διαδρόμους γεμάτους ράντζα, με ασθενείς στοιβαγμένους (χειρουργικούς, ανοσοκατασταλμένους, βαριά πάσχοντες, υπερήλικες), με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας» αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικόν.

Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές: Πόσο σκληρή έγινε η ΕΕ στα σύνορα; – Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα
Κόσμος 28.05.26

Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές: Πόσο σκληρή έγινε η ΕΕ στα σύνορα; – Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα

Οι επιστροφές μεταναστών από την ΕΕ αυξάνονται, αλλά ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις; - «Στρίβειν» δεξιότερα με το νέο μεταναστευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Κερατσίνι: Διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του 15χρονη – Διακομίστηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο
Στο Κερατσίνι 28.05.26

Διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του 15χρονη - Διακομίστηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

Ο μοτοσικλετιστής παρέσυρε την ανήλικη τη στιγμή που εκείνη διέσχιζε πεζή τον δρόμο - Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης επί της Σαλαμίνος στο Κερατσίνι

Σκληροί ποινικοί έκαναν τις φυλακές Κορυδαλλού… μπαρ – Αλκοόλ, τσιγάρα και τραπ στη διαπασών
Απίστευτο 28.05.26

Σκληροί ποινικοί έκαναν τις φυλακές Κορυδαλλού... μπαρ - Αλκοόλ, τσιγάρα και τραπ στη διαπασών (βίντεο)

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνουν τους κρατουμένους να κάθονται γύρω από τραπεζάκι έξω από τα κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού, να μιλούν στο κινητό, να πίνουν και να καπνίζουν

Τι συμβαίνει, τελικά, πίσω από τους τοίχους των φυλακών;
Ελλείψεις και κίνδυνοι 28.05.26

Τι συμβαίνει, τελικά, πίσω από τους τοίχους των φυλακών;

«Κάθε θάνατος στη φυλακή είναι ευθύνη του κράτους», σημειώνουν οι ειδικοί, ωστόσο οι αριθμοί και οι καταγγελίες για βία, ελλείψεις, διακίνηση ναρκωτικών και άλλα περιστατικά αυξάνονται ανησυχητικά

Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του
«Ηθική αυτουργία» 28.05.26

Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του

Η συλλογικότητα του Ρουβίκωνα προέβη σε καταγγελία για σύλληψη του μέλους της, Γιώργου Καλαϊτζίδη, 6 ημέρες πριν την δίκη του για αντίστοιχη κατηγορία και καταγγέλλει προσπάθειες συλλήψεων άλλων μελών.

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα
Ελλάδα 27.05.26

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα

Ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει ανοιξιάτικος με τη γνωστή αστάθεια της μεσημεριανές και απογευματινές ώρες που θα φέρνει βροχές και καταιγίδες στις πιο ορεινές περιοχές της χώρας.

Παναθηναϊκός: Η απόφαση του Αταμάν με τους ξένους
Μπάσκετ 28.05.26

Η απόφαση του Αταμάν με τους ξένους

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL με τον Εργκίν Αταμάν να αναμένεται να κάνει τις επιλογές του ενόψει των παιχνιδιών και για τους τελικούς.

«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»
Ποδόσφαιρο 28.05.26

«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από μια «χρυσή» δεκαετία και ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποχαιρέτησε τον Καταλανό τεχνικό, αποθεώνοντάς τον για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο αλκοολικός Μάικλ Μαλόι, η συνωμοσία των 3.500 δολαρίων και ένα θρίλερ στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης
Μάικ ο Ανθεκτικός 28.05.26

Ο αλκοολικός Μάικλ Μαλόι, η συνωμοσία των 3.500 δολαρίων και ένα θρίλερ στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης

Μια υπόθεση - θρίλερ, αυτή της δολοφονίας του Μάικλ Μαλόι, που οδήγησε στην ηλεκτρική καρέκλα τέσσερα άτομα to 1934, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, μέσα από την ταινία Murdering Michael Malloy

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας
Media 28.05.26

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας

Απόψε, στις 00.30, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μας παρουσιάζει τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια

Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990
Champions League 28.05.26

Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990

Η Άρσεναλ παίζει το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο περιμένει μια νίκη που μπορεί να γράψει ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ανδρουλάκης: Διμέτωπη επίθεση κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα – Στόχος μας η πρώτη θέση στις εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Ανδρουλάκης: Διμέτωπη επίθεση κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα – Στόχος μας η πρώτη θέση στις εκλογές

Μητσοτάκη και Τσίπρα έθεσε στο στόχαστρο του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή είπε, αποκλείοντας εκ νέου συνεργασία με τη ΝΔ

«Νόμιζα πως παθαίνει εγκεφαλικό»: Τι λέει η Τζιλ Μπάιντεν για το μοιραίο ντιμπέιτ του άντρα της το 2024
ΗΠΑ 28.05.26

«Νόμιζα πως παθαίνει εγκεφαλικό»: Τι λέει η Τζιλ Μπάιντεν για το μοιραίο ντιμπέιτ του άντρα της το 2024

Μετά τη τηλεμαχία του Ιουνίου του 2024, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασταθή απόδοση του προέδρου Μπάιντεν στη συζήτηση.

Κάρπαθος: «Ανέγγιχτος παράδεισος» – Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει ως διεθνής πόλος έλξης ποιοτικού τουρισμού
Συγκριτική έρευνα 28.05.26

«Ανέγγιχτος παράδεισος» - Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει ως διεθνής πόλος έλξης ποιοτικού τουρισμού

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους προορισμούς που προωθούν μορφές αυθεντικής ταξιδιωτικής εμπειρίας, σύμφωνα με την τουριστική ιστοσελίδα Travel & Tour World - Διεθνής αναγνώριση για το νησί της Καρπάθου

Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

