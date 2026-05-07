Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με τον εμπρησμό καταστήματος στη Γαστούνη.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω επιχείρηση, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες, συνδέεται με τον περιπτερά ο οποίος στο παρελθόν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.

Oι αστυνομικοί της Ασφάλειας με την συνδρομή των συναδέλφων τους του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ίλιδας, πραγματοποιούν έρευνες σε πολλά επίπεδα προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες του εμπρησμού.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, οι αστυνομικοί ερευνώντας το υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή όπου οι άγνωστοι έκαψαν το μαγαζί, έχουν εντοπίσει τρία άτομα νεαρής ηλικίας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Παράλληλα οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν και συνεργοί των τριών ατόμων οι οποίοι βοήθησαν στη μεταφορά των τριών ατόμων από και προς το κατάστημα που τυλίχθηκε στις φλόγες, τα ξημερώματα της Τρίτης.