Γαστούνη: Οκτώ προσαγωγές για τον εμπρησμό του μαγαζιού του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί

Σε οκτώ προσαγωγές έχει προχωρήσει η αστυνομία για τον εμπρησμό και την καταστροφή του μαγαζιού του περιπτερά στη Γαστούνη ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε βρεθεί στο επίκεντρο άγριου επεισοδίου ξυλοδαρμού σε βάρος του.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο ίδιος μιλώντας στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», οι δράστες έσπασαν τη γυάλινη είσοδο του καταστήματος, μπήκαν στον χώρο, τοποθέτησαν μέσα μια παλέτα και της έβαλαν φωτιά. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, τυλίγοντας το κατάστημα και καταστρέφοντας ό,τι είχε στηθεί με θυσίες.

«Σπάσανε τη τζαμαρία εδώ, βάλανε την παλέτα μέσα και βάλανε φωτιά και φούντωσε όλο», είπε συγκλονισμένος κοιτώντας τα απομεινάρια του νέου του καταστήματος.

Όπως προσθέτει, το κατάστημα ήταν σχεδόν έτοιμο καθώς σε πέντε ημέρες θα άνοιγε: «Έκανα ένα καινούργιο ξεκίνημα και ήμασταν πέντε ημέρες πριν ανοίξουμε. Και μας πήραν τηλέφωνο το πρωί ότι το μαγαζί καίγεται».

Στο πλευρό του βρίσκεται και ο συνέταιρός του -και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης, ο οποίος περιέγραψε με λίγες λέξεις την απόγνωση που επικρατεί μετά την καταστροφή.

«Δυστυχώς έχουμε βάλει το κεφάλι μας στο χαντάκι και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα», δήλωσε.

Ο ξυλοδαρμός

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο ίδιος επαγγελματίας είχε ζήσει πριν από δύο περίπου μήνες έναν πραγματικό εφιάλτη.

Το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026, ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε εμφανιστεί στο περίπτερό του, μετά από περιστατικό με ανήλικο που φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόν, και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Ο περιπτεράς, ο γιος του και ακόμη ένας πολίτης που προσπάθησε να παρέμβει δέχθηκαν χτυπήματα, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στο περίπτερο.

Ακολούθησαν συλλήψεις και προσαγωγές, ενώ οι τραυματίες είχαν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Μετά το περιστατικό εκείνο, ο επαγγελματίας είχε αποφασίσει να κατεβάσει ρολά στο περίπτερο, δηλώνοντας ότι φοβάται για την οικογένειά του και ότι δεν άξιζε πλέον να συνεχίσει κάτω από τέτοιες συνθήκες.