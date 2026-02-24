Γαστούνη: «Θα μας σκότωναν» λέει ο ιδιοκτήτης περιπτέρου που ξυλοκοπήθηκε από 20 Ρομά
«Tα διαλύσαν όλα και μας χτύπησαν», λέει ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου στη Γαστούνη που δέχθηκε επίθεση από ομάδα Ρομά.
Την απόφαση να κλείσει την επιχείρησή του στη Γαστούνη, πήρε ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου μετά την κλοπή και τον άγριο ξυλοδαρμό του από 20 Ρομά.
Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο όταν ένας ανήλικός Ρομά επιχείρησε να κλέψε ένα πακέτο τσιγάρα.
Ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου τον έπιασε και τον κράτησε ειδοποιώντας την Αστυνομία.
«Πήγε να με ληστέψει ένα παιδί, με λήστεψε, το κράτησε ο γιος μου και κάλεσα το 100. Μέχρι να έρθει το 100, πρόλαβαν και ήρθαν οι οικείοι του. Ήρθαν οπλισμένοι με ξύλα, καδρόνια, σίδερα», λέει ο επιχειρηματίας.
Με την έλευσή της η ομάδα των 20 ατόμων άρχισε να χτυπά τον ιδιοκτήτη και τον γιο του, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές και στο περίπτερο.
«Και τα διαλύσαν όλα και μας χτύπησαν».
«Ευτυχώς που ήταν εκεί η Αστυνομία και μας κράτησε γιατί θα μας σκότωναν», σημειώνει.
«Μου το έχουν αδειάσει το περίπτερο 3 φορές και οι μικροκλοπές είναι άπειρες», είπε χαρακτηριστικά.
Πλέον, έχει πάρει την απόφαση να κλείσει το περίπτερο γιατί, όπως λέει, φοβάται.
«Μία υγιής επιχείρηση την κλείνω γιατί φοβάμαι». Δεν υπάρχει νόημα. Μάλλον απέτυχα γιατί επιχείρησα σε αυτήν εδώ την περιοχή. Η αστυνόμευση είναι λίγη δεδομένης της εγκληματικότητας στην περιοχή», είπε.
