Λουτσέσκου: «Δείξαμε ηλιθιότητα στο τέλος, δεν θέλω να συζητήσω για το μέλλον»

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά εν τέλει έμεινε ισόπαλος 2-2, χάνοντας την ευκαιρία να τερματίσει στη δεύτερη θέση.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε στις δηλώσεις του πως η λέξη απογοήτευση είναι μικρή για να περιγράψει τα συναισθήματά του, ενώ δεν θέλησε να πει κάτι για το μέλλον του.

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Η λέξη απογοήτευση είναι μικρή για να περιγράψει τα συναισθήματά μου αυτή την στιγμή. Απογοήτευση για τα γκολ που δεχτήκαμε, που δεν μπορέσαμε να βγάλουμε τη μπάλα από τη περιοχή μας, για τις χαμένες ευκαιρίες, για όλα. Και για τις ωραίες στιγμές αλλά και για την… ηλιθιότητα που δείξαμε στο τέλος.

Δεν θέλω να συζητήσω κάτι για το μέλλον, θα προσευχόμουν ίσως για λίγη παραπάνω βοήθεια από εκεί… ψηλά, για τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε φέτος και να αλλάξουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίζαμε τις δυσκολίες που μας προέκυψαν».