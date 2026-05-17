Μεσαιωνικό βιβλίο έκρυβε ένα μυστικό – Το παλαιότερο ποίημα στην αγγλική γλώσσα

Μια τεράστια έκπληξη περίμενε τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Trinity στο Δουβλίνο, όταν ξεκίνησαν να διαβάζουν ένα βιβλίο, που χρονολογείται πριν από τον 12ο αιώνα. Μέσα στο λατινικό κείμενο «κρυβόταν» το πρώτο ποίημα του μοναχού και ποιητή θρησκευτικών έργων Καίδμωνα.

Ο Καίδμων από αγράμματος βοσκός μοναστηριού, έπειτα από ένα «θεϊκό όνειρο» εξελίχθηκε σε έναν από τους πρώτους λογοτέχνες της Αγγλίας.

Η οδύσσεια ενός βιβλίου

Το βιβλίο, η «Εκκλησιαστική Ιστορία του Αγγλικού Λαού», είναι γραμμένο στα λατινικά από έναν μοναχό και άγιο, που είναι γνωστός ως Σεβάσμιος Βέδας. Η ιστορία του είναι ένα από τα πιο ευρέως αναπαραγόμενα κείμενα του Μεσαίωνα, με σχεδόν 200 χειρόγραφα.

Ένα από αυτά τα βιβλία έπεσε στα χέρια των Ιρλανδών επιστημόνων, μετά τον εντοπισμό του σε βιβλιοθήκη στη Ρώμη.

Εκεί, ανάμεσα στις γραμμές, κρυβόταν το ποίημα του Καίδμωνα. Λέγεται ότι ο Καίδμων συνέθεσε το ποίημα ενώ εργαζόταν στο Αβαείο Γουίτμπι στο Βόρειο Γιορκσάιρ, αφού οι καλεσμένοι σε μια γιορτή άρχισαν να απαγγέλλουν ποιήματα, είπε ο Φόκνερ.

«Ντροπιασμένος που δεν γνώριζε τίποτα κατάλληλο, ο Καίδμων έφυγε από τη γιορτή και πήγε για ύπνο», είπε. «Μια φιγούρα εμφανίστηκε τότε στα όνειρά του λέγοντάς του να τραγουδήσει για τη Δημιουργία, κάτι που ο Καίδμων έκανε ως εκ θαύματος, παράγοντας τον εννέα στίχους ύμνο».

Περίπου 1.400 χρόνια αργότερα, αυτό το αντίγραφο του ποιήματός του επανεμφανίστηκε στην κύρια δημόσια βιβλιοθήκη της Ρώμης. Αλλά προηγουμένως είχε διασχίσει τον Ατλαντικό Ωκεανό τουλάχιστον δύο φορές. Και είχε αλλάξει χέρια ακόμη περισσότερες.

Μοναχοί μετέγραψαν αυτό το αντίγραφο της ιστορίας του Βέδα στο σκριπτόριο της Βενεδικτινής Μονής της Νοναντόλα. Η μονή ήταν ένα από τα σημαντικότερα κέντρα μεταγραφής κατά τον Μεσαίωνα. Βρίσκεται κοντά στη σύγχρονη Μόντενα στη βόρεια Ιταλία, σύμφωνα με την Βαλεντίνα Λόνγκο, επιμελήτρια μεσαιωνικών και σύγχρονων χειρογράφων στην Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ρώμης.

Τον 17ο αιώνα, καθώς η σημασία της μονής μειώθηκε, η τεράστια συλλογή χειρογράφων της μεταφέρθηκε σε μια άλλη μονή στη Ρώμη. Από εκεί μεταφέρθηκε στο Βατικανό και τελικά σε μια μικρή εκκλησία.

Στην κατοχή συλλέκτη

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ορισμένα από τα κείμενα εξαφανίστηκαν, μόνο και μόνο για να εμφανιστούν στις αρχές του 19ου αιώνα στην κατοχή διάσημων διεθνών συλλεκτών.

Αυτό το αντίγραφο, με το πρωτότυπο ποίημα, πήγε στον διάσημο Άγγλο αρχαιοδίφη Τόμας Φίλιπς. Ο Φίλιπς χρειάστηκε να πουλήσει κομμάτια της συλλογής του, και ο Ελβετός βιβλιοφάγος Μάρτιν Μπόντμερ εξασφάλισε το βιβλίο. Από εκεί, με κάποιο τρόπο, έφτασε στη Νέα Υόρκη, στον θησαυρό του αυστριακής καταγωγής σπάνιων βιβλιοπώλη Χ.Π. Κράους κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα.

Το υπουργείο πολιτισμού της Ιταλίας έψαχνε σε όλο τον κόσμο για τα χαμένα χειρόγραφα της μονής Νονάντολα. Τα αγόραζε σε δημοπρασίες και από συλλέκτες σε όλο τον κόσμο. Αγόρασε το αντίγραφο της ιστορίας του Βέδα από τον Κράους το 1972. Έκτοτε το περίφημο κείμενο παρέμεινε στη βιβλιοθήκη της Ρώμης – αλλά δεν έλαβε ιδιαίτερη προσοχή.

Όταν εμφανίστηκαν οι ιστορική από το Πανεπιστήμιο Trinity, τους έστειλε ψηφιακές εικόνες ολόκληρου του χειρογράφου. Και, ω του θαύματος, εντόπισαν αυτό που δεν είχε δει κανείς πριν: το παλαιότερο σωζόμενο αγγλικό ποίημα.

Δύο προηγούμενα αντίγραφα περιέχουν το ποίημα στα αρχαία αγγλικά, αλλά ως μεταφρασμένα από τα λατινικά και γραμμένα πρόχειρα στο περιθώριο ή προσαρτημένα αλλά όχι μέσα στο κύριο σώμα του κειμένου, σύμφωνα με τους ερευνητές.

«Μείναμε άφωνοι»

«Μείναμε εξαιρετικά έκπληκτοι. Μείναμε άφωνοι. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στα μάτια μας όταν το είδαμε για πρώτη φορά», δήλωσε στο Associated Press η Ελιζαμπέτα Μανιάτι, επισκέπτρια ερευνήτρια στη σχολή Αγγλικής Φιλολογίας του Trinity College του Δουβλίνου.

Επιπλέον, είπε, το ποίημα βρισκόταν μέσα στο κύριο σώμα του λατινικού κειμένου: «Ήταν εξαιρετικό».

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η ανακάλυψη ρίχνει φως στην ευρεία διάδοση της αγγλικής γλώσσας, πολύ πριν από αυτό που ήταν προηγουμένως κατανοητό. Και πιστεύουν ότι το ποίημα του Καίδμωνα είναι η αρχή για μια σειρά από άλλες σημαντικές ανακαλύψεις.

Τι λέει το ποίημα

Το κείμενο του ποιήματος (σε απόδοση από τα σύγχρονα αγγλικά)

Τώρα πρέπει να δοξάσουμε τον φύλακα της ουράνιας βασιλείας,

τη δύναμη του δημιουργού και την πρόθεσή του,

το έργο του πατέρα της δόξας, στο ότι αυτός κάθε θαύματος,

ο αιώνιος κύριος, εγκαθίδρυσε την αρχή.

Πρώτα δημιούργησε τη γη για τους ανθρώπους,

τον ουρανό ως στέγη, ο άγιος δημιουργός,

έπειτα τη μέση γη, τον φύλακα της ανθρωπότητας,

τον αιώνιο κύριο, στη συνέχεια δημιούργησε

για τους ανθρώπους στη γη, τον παντοδύναμο κύριο.