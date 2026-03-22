Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
Η «Αποστολή» τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης – Γεροντιδάκης, Κακούρης, Νούσιας απαγγέλλουν ποιήματα
Culture Live 22 Μαρτίου 2026, 19:11

Η «Αποστολή» τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης – Γεροντιδάκης, Κακούρης, Νούσιας απαγγέλλουν ποιήματα

Η «Αποστολή» της Αρχιεπισκοπής Αθηνών τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με μια καμπάνια αφιερωμένη στις αξίες που εμπνέουν το κοινωνικό της έργο

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή» παρουσιάζει μια ξεχωριστή καμπάνια πολιτισμού και κοινωνικού μηνύματος, μέσα από μια σειρά βίντεο όπου η δύναμη της ελληνικής ποίησης συναντά τις διαχρονικές αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα του ανθρωπιστικού της έργου, αναδεικνύοντας με διακριτικό αλλά ουσιαστικό τρόπο το αποτύπωμα της προσφοράς της στην κοινωνία.

Στη σειρά αυτή, δημοφιλή και αγαπητά πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής δίνουν τη δική τους φωνή σε εμβληματικά ποιήματα κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών, μεταφέροντας στο κοινό το βαθύτερο νόημα και τη διαχρονική δύναμη των στίχων τους, ενώ κάθε ποίημα έχει επιλεγεί και αντιστοιχιστεί συμβολικά με έναν από τους βασικούς πυλώνες αξιών που καθοδηγούν τη δράση της «Αποστολής» όπως η αγάπη, η πίστη, η αλληλεγγύη, η εμπιστοσύνη, η προσφορά, η ελπίδα, η αξιοπρέπεια, η φροντίδα και η μνήμη.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια της καμπάνιας υπογράφει ο ηθοποιός και βραβευμένος  σκηνοθέτης Γιάννης Αϊβάζης, ο οποίος καθοδήγησε τους συμμετέχοντες ώστε κάθε απαγγελία να αποτυπώνει την ουσία και τη συναισθηματική δύναμη των ποιημάτων, μετατρέποντας κάθε βίντεο σε μια μικρή στιγμή στοχασμού και σύνδεσης με τις αξίες που διαμορφώνουν μια κοινωνία αλληλεγγύης.

Στην καμπάνια συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά οι:  Έβελιν Ασουάντ, Γιώργος Γεροντιδάκης, Ράνια Θρασκιά, Λεωνίδας Κακούρης, Ιωάννης Μελισσανίδης, Τάσος Νούσιας, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Μαρία Παπαφωτίου, Σταύρος Παρχαρίδης και Μιχάλης Σαράντης  οι οποίοι ερμηνεύουν ποιήματα σπουδαίων δημιουργών της ελληνικής λογοτεχνίας, όπως ο Οδυσσέας Ελύτης, Άγγελος Σικελιανός, Κωστής Παλαμάς, Μαρία Πολυδούρη, Τάσος Λειβαδίτης, Γιάννης Ρίτσος, Ντίνος Χριστιανόπουλος, Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, Γιώργος Σεφέρης και Κική Δημουλά.

Μέσα από την καλλιτεχνική αυτή προσέγγιση, η ποίηση λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στον λόγο και την πράξη, υπενθυμίζοντας ότι οι αξίες που ενέπνευσαν τους μεγάλους Έλληνες ποιητές αποτελούν ταυτόχρονα τις ίδιες αξίες που καθοδηγούν καθημερινά το έργο της «Αποστολής», μιας οργάνωσης που από το 2010 δραστηριοποιείται στον ανθρωπιστικό, αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό τομέα με στόχο τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Το πολυδιάστατο έργο της «Αποστολής» εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων που καλύπτουν βασικές ανάγκες διαβίωσης οικογενειών που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, προγράμματα σίτισης και διανομής τροφίμων, δράσεις φροντίδας και υποστήριξης της τρίτης ηλικίας, δομές και πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία, προγράμματα εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, καθώς και δράσεις στήριξης προσφύγων, μεταναστών και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Η ενεργειακή κρίση «φρενάρει» επενδύσεις – Πίεση από καύσιμα και επιτόκια

Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

«Greek Diners» – Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά πίσω από τα ελληνικά εστιατόρια της ΝΥ στα 70s
Μετανάστευση 22.03.26

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο
Culture Live 21.03.26

Το αντικείμενο, που συνδέεται με μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, δωρήθηκε στο μουσείο και πλέον αποτελεί μέρος της συλλογής του.

Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς
Συμβατικό; Όχι 20.03.26

Η Σοφία Κόπολα υπογράφει το ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia» που ακολουθεί τον Μαρκ Τζέικομπς κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων που προηγήθηκαν της επίδειξης της κολεξιόν του για την άνοιξη του 2024.

Κι όμως, η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία
Plot twist 20.03.26

Παρά τη σύνδεσή του ονόματος της με τις ταινίες «Kill Bill: Volume 1» και «Kill Bill: Volume 2», η Ούμα Θέρμαν υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι η βία στην οθόνη δεν είναι το ατού της.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι για χάρη του Σκορσέζε;
Κρατάει χρόνια 19.03.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στο επερχόμενο γοτθικό θρίλερ «What Happens at Night» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε. Μήπως τώρα καταλάβατε γιατί τον είδαμε με μουστάκι;

Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ο ΟΦΗ ήταν σούπερ ο Άρης αποκαρδιωτικός και έτσι οι Κρητικοί επικράτησαν με 2-0 στο Βικελίδης για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Αμφότεροι θα συμμετάσχουν στα πλέι οφ του 5-8.

Αστέρας AKTOR-Παναθηναϊκός 1-2: Πάει στα Play Offs με ελπίδες για καλύτερη κατάταξη
Super League 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον Αστέρα και μετά τις απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ελπίζει ξανά σε καλύτερη κατάταξη στα Play Offs. Σκόραραν με πέναλτι οι Ζαρουρί και Τεττέη, αυτογκόλ ο Ίνγκασον.

Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός 0-0: Φλύαροι οι γηπεδούχοι, άντεξαν οι φιλοξενούμενοι και ελπίζουν
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ο Παναιτωλικός είχε την κατοχή της μπάλας, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Με τον βαθμό ο Πανσερραϊκός ανέβηκε στη 13η θέση και ισοβαθμεί με τον Αστέρα. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 31’.

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2: Πήραν το Carabao Cup οι Πολίτες – Μοιραίος ο Κέπα για τους Κανονιέρηδες
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, νικώντας την Άρσεναλ 2-0 στον τελικό του Carabao Cup, με τον Κέπα να κάνει τραγική εμφάνιση και μεγάλο λάθος στο πρώτο γκολ των Πολιτών.

To in στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών – «Απαιτούμε δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπαίτιοι»
Ελλάδα 22.03.26

Το in βρίσκεται στη Λάρισα για τη μητέρα των δικών για τα Τέμπη μεταφέροντας όλες τις εξελίξεις. Πάνος Ρούτσι και Γιάννης Μάγγος ζητούν τη συμπαράσταση του κόσμου, κινητοποιήσεις στην πόλη.

Κίνα: Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί
30-Minute Economy 22.03.26

Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία
Νύχτα 22.03.26

Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαρτίου, το Twilo άνοιξε τις πόρτες του μετά από 25 χρόνια - μια μορφή νυχτερινής διασκέδασης που δεν είχε ξαναδεί κανείς από την εποχή του Ρούντι Τζουλιάνι.

«Αλλάζει χέρια» το κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτο – Η μεγάλη επιστροφή του CDU
Κόσμος 22.03.26

Νίκη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια, δίνουν τα exit polls για τις κρατιδιακές εκλογές στην Ρηνανία-Παλατινάτο, στη Γερμανία. Ιστορικά χαμηλό ποσοστό καταγράφει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) υπερδιπλασιάζει τα ποσοστά της.

Λέσβος: «Έμφραγμα» στο λιμάνι της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους – Χωρίς οχήματα αναχώρησε το «Νήσος Σάμος»
Οργή 22.03.26

Αποκλεισμένο από το μεσημέρι το λιμάνι της Λέσβου στη Μυτιλήνη. Τεταμένη η ατμόσφαιρα με κτηνοτρόφους να αποκλείουν τις πύλες. Χωρίς φορτηγά και ΙΧ αυτοκίνητα αναχώρησε το πλοίο «Νήσος Σάμος» της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος Πειραιάς.

LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΠΑΟΚ για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Ατρόμητος για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

