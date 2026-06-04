Καρχαρίες: Ποια είδη υπάρχουν στην Ελλάδα – Χάρτης με τα σημεία όπου έχουν καταγραφεί

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Οι καρχαρίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Ελλάδας εδώ και χιλιάδες χρόνια, με τις πρώτες επίσημες καταγραφές να ανάγονται στην εποχή του Αριστοτέλη.

Παρά το γεγονός ότι οι θεάσεις τους από το ευρύ κοινό παραμένουν σχετικά σπάνιες, οι αριθμοί δείχνουν σταθερή παρουσία, την ίδια ώρα που οι πληθυσμοί τους στη Μεσόγειο έχουν μειωθεί δραματικά, κυρίως εξαιτίας της αλιείας και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Φέτος έχουν ήδη καταγραφεί οκτώ διαφορετικά είδη καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες.

Τα είδη καρχαριών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα

Οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν δεκάδες είδη καρχαριοειδών και χονδριχθύων, σύμφωνα με τις καταγραφές των τελευταίων ετών.

Ανάμεσα σε αυτά είναι τα εξής:

μεγάλος λευκός καρχαρίας

γλαυκοκαρχαρίας (μπλε καρχαρίας)

καρχαρίας μάκο

προσκυνητής ή «σαπουνάς»

αλεπόψαρο

σαλάχια και χίμαιρες

Πού εντοπίζονται καρχαρίες στην Ελλάδα

Με βάση καταγραφές των τελευταίων δεκαετιών, εμφανίσεις καρχαριών έχουν σημειωθεί σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, αυξημένη παρουσία παρατηρείται κυρίως:

στο Ιόνιο Πέλαγος

στον Σαρωνικό Κόλπο

στον Παγασητικό

στη Χαλκιδική

στα Δωδεκάνησα

νότια της Κρήτης

Για να δείτε χάρτη καταγραφής καρχαριών και γραφήματα, πατήστε εδώ.

Πώς πρέπει να αντιδράσουμε σε περίπτωση που δούμε καρχαρία

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας – Ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος.

Κοιτάζετε συνεχώς τον καρχαρία και μην του γυρίζετε ποτέ την πλάτη.

Απομακρυνθείτε ήρεμα προς την ακτή ή το σκάφος.

Αν ο καρχαρίας πλησιάσει υπερβολικά, απλώστε το χέρι σας και σπρώξτε τον ελαφρά μακριά από το σώμα σας, πιέζοντας το ρύγχος του.

Οι επιθέσεις καρχαριών στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά σπάνιες, με την τελευταία θανατηφόρα καταγραφή να χρονολογείται πίσω στο 1981