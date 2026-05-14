Γαλάζιος καρχαρίας «μια ανάσα» από ακτή στη Βοιωτία [βίντεο]

Σε απόσταση αναπνοής από την ακτή εντοπίστηκε να κολυμπά καρχαρίας στην παραλία Διστόμου Βοιωτίας.

Το θαλάσσιο ζώο καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται σε ρηχά νερά, κοντά στην ακτογραμμή.

Γαλάζιος καρχαρίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για νεαρό γαλάζιο καρχαρία.

Το είδος Prionace glauca είναι από τα πιο κοινά στη Μεσόγειο Θάλασσα, ωστόσο σπάνια προσεγγίζει τόσο κοντά στις ακτές.

Ο γαλάζιος καρχαρίας της Μεσογείου δεν θεωρείται γενικά επιθετικός απέναντι στον άνθρωπο.