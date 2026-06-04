Έπος 45 δευτερολέπτων: Ο Μέσι οδηγεί… ολόκληρη την Αργεντινή στο Μουντιάλ (vid)

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Είναι κάποιες φορές που όντως τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Αυτό ακριβώς ισχύει και στο τελευταίο τηλεοπτικό σποτ του μεγάλου χορηγού της Εθνικής Αργεντινής, με πρωταγωνιστή τον G.O.A.T. της μπάλας, Λιονέλ Μέσι!

Μέσα σε 45 δευτερόλεπτα και χωρίς να ακουστεί… κιχ, ο εν ζωής θρύλος του ποδοσφαίρου καλεί όλη τη χώρα σε… πανστρατιά. Οι πρωταθλητές κόσμου του 2022, όταν ο ίδιος οδήγησε την «αλμπισελέστε» στην κατάκτηση του τρίτου Μουντιάλ της ιστορίας της μετά από αποτυχίες και απογοητεύσεις δεκαετιών, ξεκινούν σε λίγες μέρες την περιπέτεια της υπεράσπισης του τίτλου τους, στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής.

Το Μουντιάλ 2026 είναι προ των πυλών και με ηγέτη τον 38χρονο πια Μέσι, η Αργεντινή δεν στοχεύει σε τίποτα λιγότερο από το repeat, κάτι που έχει συμβεί μόλις δύο φορές στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τελευταία πάνω από μισό αιώνα πίσω, από τη Βραζιλία του Πελέ (σ.σ. 1958 και 1962).

Φυσικά, για έναν λαό που ούτως ή άλλως ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο, η περίσταση είναι κάτι παραπάνω από ιστορική για ακόμη μία φορά, αφού αυτή πιθανότατα θα είναι και η τελευταία παράσταση με το εθνόσημο για τον κορυφαίο και πιο πετυχημένο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο με… Αργεντινή και Μέσι

🇦🇷 Lionel Messi’den Dünya Kupası öncesi vatandaşlarına çağrı. 📢 🗣️ Yıldız ismin oynadığı “Haydi, hep beraber bir kez daha” adlı kliple, Arjantin’in üst üste ikinci şampiyonluğuna doğru yolculuğu vurgulandı. pic.twitter.com/FuQ51UI7sr — TRT Spor (@trtspor) June 3, 2026

Στο αυτό το τηλεοπτικό σποτ, άλλωστε, το μόνο που χρειάστηκε για να περάσει το μήνυμα ήταν η… αύρα του. Με ένα βλέμμα σαν να λέει «πάμε όλοι προς τα μπροστά», ο «Πούλγκα» καλεί τους συμπατριώτες του που βγήκαν στους δρόμους για να τον δουν να περνάει, να προχωρήσουν όλοι μαζί, με στόχο την εκπλήρωση ενός ακόμη ονείρου, ενός ακόμη παραμυθένιου θριάμβου. Ο λαός, με τη σειρά του, απαντά στο κάλεσμα του «Λίο» και ξεχύνεται στους δρόμους του Μπουένος Άιρες, ακολουθώντας τον προς την… τελευταία μάχη.

Το σύνθημα «πάμε άλλη μια φορά, όλοι μαζί», είναι το μοναδικό που εμφανίζεται στο φινάλε του διάρκειας 45 δευτερολέπτων βίντεο της κρατικής εταιρίας ρεύματος της Αργεντινής, το οποίο κλείνει με ένα εντυπωσιακό πλάνο ενός ανθρώπινου «ποταμιού», στο κατόπι του Λιονέλ Μέσι.