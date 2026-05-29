Μουντιάλ 2026: Κανονικά στην αποστολή της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέσι

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Λευκός καπνός» για την Εθνική Αργεντινής, η οποία τελικά θα παραταχθεί στο Μουντιάλ 2026 με τον Λιονέλ Μέσι κανονικά στην αποστολή της.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι ανακοίνωσε τις επιλογές του με τους παίκτες που θα εκπροσωπήσουν την «αλμπισελέστε» στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής και ο εν ενεργεία θρύλος της μπάλας είναι στην τελική 26άδα, προς τέρψιν των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων.

#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial. ¡Vamos Argentina! 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/TW03A6xGre — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Αναλυτικά η αποστολή της Αργεντινής για το Μουντιάλ:

Τερματοφύλακες: Χουάν Μούσο, Χερόνιμο Ρούλι, Εμιλιάνο Μαρτίνες

Αμυντικοί: Λεάντρο Μπαλέρδι, Νικολάς Ταγλιαφίκο, Γκονσάλο Μοντιέλ, Λισάντρο Μαρτίνες, Κριστιάν Ρομέρο, Νικολάς Οταμέντι, Φακούντο Μεδίνα, Ναουέλ Μολίνα

Μέσοι: Λεάντρο Παρέδες, Ροντρίγκο Ντε Πολ, Βαλεντίν Μπαρκο, Χιοβάνι Λο Σέλσο, Εσέκιελ Παλάσιος, Αλέξις Μακάλιστερ, Έντσο Φερνάντες

Επιθετικοί: Χούλιαν Άλβαρες, Λιονέλ Μέσι, Νικολάς Γκονζάλες, Τιάγκο Αλμάδα, Τζουλιάνο Σιμεόνε, Νίκο Παθ, Λαουτάρο Μαρτίνες