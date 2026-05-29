Μουντιάλ 2026: Κανονικά στην αποστολή της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέσι
Ο Λιονέλ Μέσι θα είναι κανονικά στην αποστολή της Εθνικής Αργεντινής για το προσεχές Μουντιάλ.
«Λευκός καπνός» για την Εθνική Αργεντινής, η οποία τελικά θα παραταχθεί στο Μουντιάλ 2026 με τον Λιονέλ Μέσι κανονικά στην αποστολή της.
Ο Λιονέλ Σκαλόνι ανακοίνωσε τις επιλογές του με τους παίκτες που θα εκπροσωπήσουν την «αλμπισελέστε» στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής και ο εν ενεργεία θρύλος της μπάλας είναι στην τελική 26άδα, προς τέρψιν των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων.
#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.
¡Vamos Argentina! 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/TW03A6xGre
— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026
Αναλυτικά η αποστολή της Αργεντινής για το Μουντιάλ:
Τερματοφύλακες: Χουάν Μούσο, Χερόνιμο Ρούλι, Εμιλιάνο Μαρτίνες
Αμυντικοί: Λεάντρο Μπαλέρδι, Νικολάς Ταγλιαφίκο, Γκονσάλο Μοντιέλ, Λισάντρο Μαρτίνες, Κριστιάν Ρομέρο, Νικολάς Οταμέντι, Φακούντο Μεδίνα, Ναουέλ Μολίνα
Μέσοι: Λεάντρο Παρέδες, Ροντρίγκο Ντε Πολ, Βαλεντίν Μπαρκο, Χιοβάνι Λο Σέλσο, Εσέκιελ Παλάσιος, Αλέξις Μακάλιστερ, Έντσο Φερνάντες
Επιθετικοί: Χούλιαν Άλβαρες, Λιονέλ Μέσι, Νικολάς Γκονζάλες, Τιάγκο Αλμάδα, Τζουλιάνο Σιμεόνε, Νίκο Παθ, Λαουτάρο Μαρτίνες
