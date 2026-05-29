NBA: Νέο σύστημα στο draft με σκοπό την καταπολέμηση του tanking
Μπάσκετ 29 Μαΐου 2026, 12:43

NBA: Νέο σύστημα στο draft με σκοπό την καταπολέμηση του tanking

Το ΝΒΑ αλλάζει ξανά, με τη λίγκα να περνάει νέο κανονισμό για τη λοταρία του draft που έχει σαν σκοπό να καταπολεμηθεί το φαινόμενο το tanking.

Το φενόμενο του tanking είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει αρκετά το ΝΒΑ, με την λίγκα να περνάει έναν νέο κανονισμό, σκοπεύοντας στην καταπολέμηση του.

Tanking είναι η τακτική που ακολουθούν πολλές ομάδες, οι οποίες έχουν ξεμείνει από κάποιο στόχο στο φινάλε της regular season και χάνουν παιχνίδια εσκεμμένα, με σκοπό να τερματίσουν χαμηλότερα στην βαθμολογία, αποκτώντας μεγαλύτερες πιθανότητες για τις καλύτερες επιλογές στα ΝΒΑ Draft.

Γι’αυτόν τον λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΒΑ πέρασε τον νέο κανονισμό κατά τον οποίο -μεταξύ άλλων- η λοταρία επεκτείνεται από τις 14 στις 16 ομάδες, δίνοντας λιγότερες πιθανότητες στις τελευταίες τρεις να αποκτήσουν τη Νο1 επιλογή στη διαδικασία.

Ο νέος κανονισμός πέρασε με 29-1 ψήφους, με τους Μέμφις Γκρίζλις να είναι ο μοναδικός οργανισμός που ήταν αρνητικός.

Πως θα λειτουργεί το νέο μοντέλο του ντραφτ στο NBA

Το νέο μοντέλο, γνωστό ως «3-2-1», υποστηρίχθηκε από τον κομισάριο του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, και θα τεθεί σε εφαρμογή από το draft του 2027.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, οι τρεις ομάδες με τα χειρότερα ρεκόρ της κανονικής περιόδου θα λαμβάνουν από δύο μπαλάκια στη λοταρία, αριθμός ίσος με εκείνον που θα παίρνουν και οι ομάδες που θα τερματίζουν στην ένατη και δέκατη θέση κάθε περιφέρειας.

Παράλληλα, οι δύο ομάδες που θα ηττώνται στους αγώνες play-in μεταξύ των θέσεων 7 και 8 θα λαμβάνουν από ένα μπαλάκι, ενώ οι επτά ομάδες που δεν θα συμμετέχουν στο play-in και δεν θα βρίσκονται στις τρεις τελευταίες θέσεις της συνολικής κατάταξης θα παίρνουν από τρία μπαλάκια η καθεμία.

Συνολικά θα υπάρχουν 37 μπαλάκια στη διαδικασία της κλήρωσης. Έτσι, οι ομάδες που θα ολοκληρώνουν την κανονική περίοδο από την 21η έως την 27η θέση του πρωταθλήματος θα έχουν πιθανότητα 8,1% να εξασφαλίσουν το Νο 1 του draft, ενώ οι τρεις τελευταίες ομάδες μόλις 5,4%.

Με το ισχύον σύστημα, που θα αντικατασταθεί, οι τρεις χειρότερες ομάδες είχαν από 14% πιθανότητες να κερδίσουν την πρώτη επιλογή, ενώ οι επόμενες επτά ομάδες διέθεταν πιθανότητες που κυμαίνονταν από 3% έως 11,5%.

Επιπλέον, το νέο πλαίσιο, το οποίο θα ισχύσει τουλάχιστον για τα draft της περιόδου 2027-2029, προβλέπει ότι καμία ομάδα δεν θα μπορεί να αποκτήσει την πρώτη επιλογή σε δύο διαδοχικά draft, ενώ δεν θα επιτρέπεται σε καμία ομάδα να εξασφαλίσει επιλογή στην πρώτη πεντάδα του draft σε τρεις συνεχόμενες λοταρίες.

