Λουτσέσκου: «Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά…»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε ανεπιτυχώς τη σεζόν που τελείωσε, χωρίς να κατακτήσει κάποιον τίτλο στη συμπλήρωση των 100 χρόνων «ζωής» του. Και παρότι επισήμως δεν υπάρχει… καπνός, είναι δεδομένο ότι στη Θεσσαλονίκη γίνεται κουβέντα για το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά, με αρκετά ήδη δημοσιεύματα στο εξωτερικό να εμπλέκουν τον Ρουμάνο τεχνικό σε διάφορα σενάρια.

Την Πέμπτη (28/5) πάντως, ο Λουτσέσκου βρέθηκε στο Βουκουρέστι για το φιλικό Στεάουα – Ραπίντ, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τον προημιτελικό του Κυπέλλου UEFA του 2006 ανάμεσα στις δύο ομάδες της ρουμανικής πρωτεύουσας.

Στο περιθώριο του αγώνα, ο έμπειρος τεχνικός μίλησε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε φυσικά στο μέλλον του.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Είναι δύσκολο να συζητάμε αυτό το θέμα. Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για ακόμη έναν χρόνο. Από τη δική μου οπτική, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με την οποία έχω αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση. Δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τους απογοητεύσει. Από εκεί και πέρα, είναι ο σύλλογος που πρέπει να πάρει τις αποφάσεις που θεωρεί σωστές κάθε στιγμή».

Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Λουτσέσκου είχε μιλήσει στην PrimaSport και μεταξύ άλλων είχε τονίσει: «Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει έναν πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με τον σύλλογο και τον κόσμο εκεί, και αυτό παραμένει. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Η ρήτρα αποδέσμευσης εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτό είναι άσχετο».

Όλα αυτά, ενώ στην Τουρκία συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που θέλουν τη Μπεσίκτας να προσπαθεί να τον πείσει να καθίσει στον πάγκο της, με τον ίδιο πάντως να φέρεται πως έχει ήδη απαντήσει αρνητικά.