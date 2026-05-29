Λάος: Εξαιρετικά δύσκολη η επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβισμένων στο σπήλαιο – Επιστρατεύονται δύτες
Κόσμος 29 Μαΐου 2026, 15:46

Λάος: Εξαιρετικά δύσκολη η επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβισμένων στο σπήλαιο – Επιστρατεύονται δύτες

Εξειδικευμένοι δύτες μεταβαίνουν στο Λάος - Οι εγκλωβισμένοι είχαν μπει στο σπήλαιο για να ψάξουν για χρυσό

Ομάδα εξειδικευμένων δυτών μεταβαίνει στο κεντρικό Λάος για να συμβάλει στις προσπάθειες διάσωσης των επτά ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν σε σπήλαιο ύστερα από κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις καταρρακτώδεις βροχές την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα ομάδα Ταϊλανδών εθελοντών.

Οι επτά πολίτες του Λάος μπήκαν στο σπήλαιο στην κεντρική επαρχία της χώρας Σαϊσομπούν την περασμένη εβδομάδα για να ψάξουν για χρυσό, αλλά κατολίσθηση που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές απέκλεισε το σημείο εξόδου τους.

Από ποιες χώρες έφτασαν ενισχύσεις στο Λάος

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις επιχειρήσεις διάσωσης που γίνονται μετέχει από την Κυριακή και ομάδα εθελοντών από τη γειτονική Ταϊλάνδη.

Μεταξύ των νέων ενισχύσεων αναφέρονται οι Ρομπέν Κουεστά από τη Γαλλία, Οντίτα Χαρσόνο από την Ινδονησία, Γιοσιτάκα Ισάτζι από την Ιαπωνία, Ναρουσίτ Κιατμανίσρι από την Ταϊλάνδη και Τζος Ρίτσαρντς από την Αυστραλία, σύμφωνα με ανάρτηση της ομάδας εθελοντών στο Facebook.

Ο Κένγκαρντ Μπονγκαουόνγκ, Ταϊλανδός σπηλαιοδύτης που μετέχει στην αποστολή, ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή του στο Facebook ότι η υγεία των επιζώντων επιδεινώνεται όσο αναμένουν την απομάκρυνσή τους.

«Η επιχείρηση διάσωσης είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς αφορά τη μετακίνησή τους μέσα από στενά περάσματα που εκτείνονται σε εκατοντάδες μέτρα και απαιτείται υποβρύχια κατάδυση», σημείωσε.

Πλάνα που ελήφθησαν χθες, Πέμπτη, από άλλον Ταϊλανδό εθελοντή, τον Νορασέντ Παλάσινγκ, δείχνουν επιζώντες να κάθονται σε βράχο βαθιά μέσα στο σπήλαιο και να κλαίνε από ανακούφιση.

«Μην ανησυχείς για μένα, μαμά»

Η ομάδα του Νορασέντ βρήκε πέντε από τους επτά που έχουν εγκλωβιστεί στο σπήλαιο. Στα πλάνα τους λέει ότι διασώστες θα φέρουν τρόφιμα μέσα στο σπήλαιο καθώς γίνονται προσπάθειες απομάκρυνσης των νερών από την πλημμύρα.

«Μην ανησυχείς για μένα, μαμά. Οι διασώστες είναι εδώ. Είμαι ασφαλής τώρα. Μου λείπεις μαμά. Μου λείπετε μαμά και μπαμπά. Σε λίγες μέρες θα είμαι έξω», λέει ένας από τους επιζώντες που είπε ότι ονομάζεται Λιν.

