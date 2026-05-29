Ρουμανία: «Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε στην επίθεση» – Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους, λέει ο Ρούτε

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι ένοπλες δυνάμεις στη Ρουμανία «δεν είχαν το χρόνο να καταρρίψουν το drone» που τραυμάτισε δύο ανθρώπους πέφτοντας σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο στρατηγός Γκεόργκε Μαξίμ.

«Δεν υπήρχε καμιά ρεαλιστική δυνατότητα να αναχαιτισθεί με ασφάλεια», πρόσθεσε, «καθώς ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας -4 λεπτά- ήταν εξαιρετικά βραχύς».

«Η απόφαση να μην προσβληθεί ο στόχος ελήφθη επειδή δεν υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τον καταστρέψουμε χωρίς να θέσουμε σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού» πρόσθεσε μέσω του X ο ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν.

Την ίδια ώρα συνεχίζουν να έρχονται μηνύματα συμπαράστασης στη Ρουμανία από κράτη της Ευρώπης καθώς το υπουργείο Άμυνας της χώρας προσδιόρισε το drone ως ρωσικό.

Μήνυμα Ρούτε

Ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η Συμμαχία είναι έτοιμη να υπερασπισθεί κάθε σπιθαμή εδάφους της.

«Η ανεύθυνη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μαρκ Ρούτε. «Η χθεσινή νύκτα έδειξε και πάλι ότι οι επιπλοκές του παράνομου επιθετικού τους πολέμου δεν σταματούν στα σύνορα».

«Θα εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε την αποτροπή και την άμυνά μας στο έδαφός μας και να υποστηρίζουμε την Ουκρανία καθώς αμύνεται κατά της ρωσικής επίθεσης».

Και λίγο αργότερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ έγραψε σε νέα ανάρτηση στο Χ: «Μόλις συνομίλησα με τον ρουμάνο πρόεδρο Νικούσορ Νταν (…) Τον διαβεβαίωσα για την απόλυτη αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ προς την Ρουμανία και εξέφρασα την συμπάθειά μου για τους τραυματίες αυτού του περιστατικού». «Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπισθεί κάθε εκατοστό του εδάφους των συμμάχων».

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο Μάθιου Γουίτακερ , καταδίκασε το περιστατικό με ανάρτηση στο Χ: «Στεκόμαστε στο πλευρό της Ρουμανίας, συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ, και καταδικάζουμε αυτήν την ανεύθυνη διείσδυση στο έδαφός της».

«Οι σκέψεις βρίσκονται με τους τραυματίες στο Γαλάτσι. Θα υπερασπισθούμε κάθε τετραγωνικό εκατοστό εδάφους του ΝΑΤΟ».

Ανευθυνότητα της Ρωσίας

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος της Ατλαντικής Συμμαχίας Αλισον Χαρτ καταδίκασε μέσω του Χ την ανευθυνότητα της Ρωσίας και πρόσθεσε ότι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές.

Ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη (SACEUR), ο αμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνεβιτς, συνομίλησε με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ρουμανικών ενόπλων δυνάμεων Γκεοργκίτα Βλαντ, ανακοίνωσε μέσω του Χ το Ανώτατο Στρατηγείο των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SHAPE).

«Συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή κατά την διάρκεια της έρευνας για το συμβάν και εξετάζεται η λήψη επιπλέον αμυντικών μέτρων».