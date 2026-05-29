Κόσμος 29 Μαΐου 2026, 13:40

Ρουμανία: «Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε στην επίθεση» – Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους, λέει ο Ρούτε

Οι ένοπλες δυνάμεις στη Ρουμανία δεν πρόλαβαν να καταρρίψουν το drone που φέρεται να προέρχεται από τη Ρωσία και χτύπησε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες

Οι ένοπλες δυνάμεις στη Ρουμανία «δεν είχαν το χρόνο να καταρρίψουν το drone» που τραυμάτισε δύο ανθρώπους πέφτοντας σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο στρατηγός Γκεόργκε Μαξίμ.

«Δεν υπήρχε καμιά ρεαλιστική δυνατότητα να αναχαιτισθεί με ασφάλεια», πρόσθεσε, «καθώς ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας -4 λεπτά- ήταν εξαιρετικά βραχύς».

«Η απόφαση να μην προσβληθεί ο στόχος ελήφθη επειδή δεν υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τον καταστρέψουμε χωρίς να θέσουμε σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού» πρόσθεσε μέσω του X ο ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν.

Την ίδια ώρα συνεχίζουν να έρχονται μηνύματα συμπαράστασης στη Ρουμανία από κράτη της Ευρώπης καθώς το υπουργείο Άμυνας της χώρας προσδιόρισε το drone ως ρωσικό.

Μήνυμα Ρούτε

Ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η Συμμαχία είναι έτοιμη να υπερασπισθεί κάθε σπιθαμή εδάφους της.

«Η ανεύθυνη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μαρκ Ρούτε. «Η χθεσινή νύκτα έδειξε και πάλι ότι οι επιπλοκές του παράνομου επιθετικού τους πολέμου δεν σταματούν στα σύνορα».

«Θα εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε την αποτροπή και την άμυνά μας στο έδαφός μας και να υποστηρίζουμε την Ουκρανία καθώς αμύνεται κατά της ρωσικής επίθεσης».

Και λίγο αργότερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ έγραψε σε νέα ανάρτηση στο Χ: «Μόλις συνομίλησα με τον ρουμάνο πρόεδρο Νικούσορ Νταν (…) Τον διαβεβαίωσα για την απόλυτη αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ προς την Ρουμανία και εξέφρασα την συμπάθειά μου για τους τραυματίες αυτού του περιστατικού». «Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπισθεί κάθε εκατοστό του εδάφους των συμμάχων».

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο Μάθιου Γουίτακερ , καταδίκασε το περιστατικό με ανάρτηση στο Χ: «Στεκόμαστε στο πλευρό της Ρουμανίας, συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ, και καταδικάζουμε αυτήν την ανεύθυνη διείσδυση στο έδαφός της».

«Οι σκέψεις βρίσκονται με τους τραυματίες στο Γαλάτσι. Θα υπερασπισθούμε κάθε τετραγωνικό εκατοστό εδάφους του ΝΑΤΟ».

Ανευθυνότητα της Ρωσίας

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος της Ατλαντικής Συμμαχίας Αλισον Χαρτ καταδίκασε μέσω του Χ την ανευθυνότητα της Ρωσίας και πρόσθεσε ότι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές.

Ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη (SACEUR), ο αμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνεβιτς, συνομίλησε με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ρουμανικών ενόπλων δυνάμεων Γκεοργκίτα Βλαντ, ανακοίνωσε μέσω του Χ το Ανώτατο Στρατηγείο των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SHAPE).

«Συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή κατά την διάρκεια της έρευνας για το συμβάν και εξετάζεται η λήψη επιπλέον αμυντικών μέτρων».

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Τζέι Ντι Βανς: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στις διατυπώσεις
Τι θα κάνει ο Τραμπ 29.05.26

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βλέπει ο Βανς - «Παραμένουν διαφωνίες στις διατυπώσεις» - Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα
Κόσμος 29.05.26

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα

Η Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Βομβαρδισμοί, ασθένειες, υποσιτισμός, εκτοπισμός – Γάζα, ο εφιάλτης διαρκείας μιας ανθρωπιστικής καταστροφής
Όνειδος 29.05.26

Βομβαρδισμοί, ασθένειες, υποσιτισμός, εκτοπισμός – Γάζα, ο εφιάλτης διαρκείας μιας ανθρωπιστικής καταστροφής

Με την εκεχειρία μόνο κατ’ όνομα και με την ειρηνευτική διαδικασία βαλτωμένη, στη Γάζα παγιώνεται μια κατάσταση αβεβαιότητας, με τα δεινά των άμαχων Παλαιστινίων μόνο να κορυφώνονται

Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ
Άγνωστης ιδιοκτησίας 29.05.26

Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία που κατέχει το Iran International, έλαβε ελάφρυνση χρέους από τους μετόχους της τον Δεκέμβριο ύψους 650 εκατ. λιρών Αγγλίας σε μια συμφωνία που κρατήθηκε μυστική.

Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού
Κίνδυνος για τη ναυτιλία 29.05.26

Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναδιαμορφώσει την κατάσταση ασφαλείας στις θάλασσες μακριά από τη Μέση Ανατολή. Και οι Σομαλοί πειρατές βρήκαν ανοιχτό πεδίο δράσης.

Ιράκ – Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας [βίντεο]
Κόσμος 29.05.26

Ιράκ - Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας

Παρότι το Ιράκ και η Συρία αντιμετώπιζαν τεράστιο και μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας αντίστοιχα, η απελευθέρωση μεγάλων όγκων νερού από την Τουρκία, οδήγησαν σε πλημμύρες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων
«Συστηματική κατάχρηση» 28.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων

Η ΕΕ ανακοίνωσε πως επέβαλε κυρώσεις εις βάρος ισραηλινών οντοτήτων και προσώπων σε σχέση με την διάπραξη βίαιων πράξεων ή την διευκόλυνσή τους στη Δυτική Όχθη

To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Στρατιωτικά - Εμπορικά 28.05.26 Upd: 23:53

To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Όπως αναφέρουν ιρανικά πρακτορεία επιβεβαιώνοντας τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις από το Μπουσέχρ με στόχο εμπορικά και πολεμικά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν χωρίς άδεια

The Expla-in Project | Μια νύχτα σαν και αυτή…
Expla-in 29.05.26

Μια νύχτα σαν και αυτή…

Η ανάμνηση του τελικού της Νέας Φιλαδέλφειας, δύο χρόνια πριν. Και όμως, είναι σαν χθες…

