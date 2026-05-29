Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Claude Mythos, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic που έχει ταλέντο στο χακάρισμα και ανακάλυψε «χιλιάδες» κενά ασφάλειας σε όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα, θα είναι διαθέσιμο για το ευρύ κοινό τις επόμενες εβδομάδες, ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία.

Τον Απρίλιο η Anthropic πάγωσε το δημόσιο ντεμπούτο του Mythos λόγω ανησυχίας ότι, εάν πέσει σε λάθος χέρια, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μαζικές κυβερνοεπιθέσεις.

Συναγερμός σήμανε σε μεγάλες τράπεζες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω του παλιού λογισμικού που χρησιμοποιούν στα συστήματά τους.

Μέχρι σήμερα, η Anthropic έχει διαθέσει το Mythos σε μερικές δεκάδες επιχειρήσεις, τράπεζες και κυβερνητικούς οργανισμούς για να ελέγξουν την ασφάλεια των υπολογιστικών υποδομών τους.

Σύμφωνα με την Anthropic, στη φάση των δοκιμών ασφάλειας το Mythos εντόπισε «χιλιάδες» κενά ασφάλειας σε «όλα τα μεγάλα λειτουργικά συστήματα και όλους τους μεγάλους browser».

Μεταξύ άλλων, το νέο μοντέλο βρήκε μια ευπάθεια που κρυβόταν εδώ και 27 χρόνια στο OpenBSD, λειτουργικό σύστημα που βασίζεται στο UNIX και θεωρείται ένα από τα ασφαλέστερα.

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε ποια μέτρα ασφάλειας έχουν παρθεί για τη δημόσια διάθεση του Mythos.

Στο μεταξύ, πάντως, η εταιρεία θα προσφέρει το αναβαθμισμένο Claude Opus 4.8, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ίδια τιμή με τα προηγούμενα μοντέλα και πετυχαίνει βελτιωμένες επιδόσεις σε αρκετούς δείκτες, ειδικά στην «ειλικρίνεια».

Όπως ανέφερε η Anthropic, οι δοκιμές έδειξαν ότι το Opus 4.8 είναι πιο πιθανό να αναγνωρίσει αβεβαιότητες στις απαντήσεις του και λιγότερο πιθανό να προβεί σε αστήρικτους ισχυρισμούς.

«Ένα γενικό πρόβλημα με τα μοντέλα ΑΙ είναι ότι ενίοτε βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα, υποστηρίζοντας με αυτοπεποίθηση ότι έχουν σημειώσει πρόοδο στη δουλειά τους παρόλο που οι ενδείξεις είναι ισχνές» ανέφερε ο δημιουργός του Claude.