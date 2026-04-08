Η Anthropic παραδέχεται ότι το νέο μοντέλο της είναι επικίνδυνο – Παγώνει το λανσάρισμα
AI 08 Απριλίου 2026, 13:08

Το μοντέλο Mythos αποδείχθηκε εξαιρετικά ικανό στο χακάρισμα, ανακοίνωσε η Anthropic.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Η αμερικανική Anthropic ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ματαιώνει τη διάθεση του νέου της μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, Mythos, λόγω ανησυχίας ότι είναι υπερβολικά ικανό στο να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται κενά ασφάλειας σε λειτουργικά συστήματα και browser.

H ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη του Axios ότι η Anthropic προειδοποιεί σιωπηλά τις κυβερνήσεις ότι το Mythos καθιστά πολύ πιο πιθανές τις μαζικές κυβερνοεπιθέσεις.

Θα ήταν «το όπλο που ονειρεύονται οι χάκερ», ικανό να δρα αυτόνομα για να εισβάλει στα δίκτυα επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και υποδομών κρίσιμης σημασίας, είπαν αξιωματούχοι και στελέχη της βιομηχανίας ΑΙ.

«Η μεγάλη αύξηση των δυνατοτήτων του Claude Mythos Preview μας στην απόφαση να μην προχωρήσουμε σε γενική διάθεση» ανέφερε η Anthropic  «Αντ΄αυτόύ, το χρησιμοποιούμε ως μέρος ενός προγράμματος αμυντικής κυβερνοασφάλειας με περιορισμένο κύκλο συνεργατών» είπε.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρθηκε σε μια σειρά ανησυχητικών περιστατικών στη διάρκεια των δοκιμών, όπως η προθυμία του μοντέλου να υπακούσει στην εντολή να αποδράσει από ένα εικονικό περιβάλλον.

«Το μοντέλο τα κατάφερε, μια ενδεχομένως επικίνδυνη ικανότητα να παρακάμπτει τα μέτρα ασφαλείας μας» ανέφερε η Anthropic. «Στη συνέχεια προχώρησε σε πρόσθετες, ακόμη πιο ανησυχητικές ενέργειες».

Ένας ερευνητής της εταιρείας είχε ζητήσει από το σύστημα να βρει τρόπο να τους στείλει μήνυμα εφόσον κατάφερνε να αποδράσεις. «Ο ερευνητής έμαθε για την επιτυχία λαμβάνοντας ένα απροσδόκητο email από το μοντέλο ενώ έτρωγε σάντουιτς στο πάρκο» έγραψε η Anthropic.

«Σε μια ανησυχητική και αχρείαστη προσπάθεια να δείξει την επιτυχία του, δημοσίευσε λεπτομέρειες για την απόδραση του σε πολλές δύσκολα εντοπίσιμες αλλά τεχνικά δημόσιες ιστοσελίδες» ανέφερε η εταιρεία.

Η ανακοίνωση δεν δίνει λεπτομέρειες για τα κενά ασφάλειας που εντόπισε το Mythos, ανέφερε όμως ότι το μοντέλο βρήκε μια ευπάθεια που κρυβόταν εδώ και 27 χρόνια στο OpenBSD, λειτουργικό σύστημα που βασίζεται στο UNIX και θεωρείται ένα από τα ασφαλέστερα.

Το Mythos φέρεται να είναι τόσο ισχυρό ώστε θα επέτρεπε ακόμα και σε «μη ειδικούς» να σχεδιάζουν κυβερνοεπιθέσεις.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, «μηχανικοί της Anthropic χωρίς επίσημη εκπαίδευση στην ασφάλεια ζήτησαν από το Mythos Preview να βρει ευπάθειες εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα μέσα σε ένα βράδυ, και ξύπνησαν το επόμενο πρωί με έναν πλήρη, λειτουργικό κακόβουλο κώδικα.

Αν και η Anthropic αποφάσισε να μην διαθέσει το Mythos, ελπίζει να προσφέρει αργότερα μοντέλα της ίδιας κλάσης με δικλείδες ασφάλειας.

Στο πλαίσιο κοινού προγράμματος κυβερνοασφάλειας με την ονομασία «Project Glasswing», η Anthropic θα προσφέρει πρόσβαση στο Mythos σε 11 οργανισμούς και επιχειρήσεις, ανάμεσά τους οι Google, Amazon, Nvidia και JP Morgan Chase.

AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;
AI 06.04.26

Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Σύνταξη
Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
AI 06.04.26

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία

Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Σύνταξη
Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;
Viral 02.04.26

Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;

Μια φράουλα με πουκάμισο με βαθύ ντεκολτέ και μίνι φούστα σκύβει να σηκώσει ένα στυλό από το πάτωμα. Μια ομάδα από μπανάνες με κοστούμια την παρακολουθεί. Αυτό το βίντεο στο TikTok έχει σχεδόν 900.000 προβολές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Φάρμακα με TN 31.03.26

Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη φαρμάκων με ΑΙ - Μια παγκόσμια συνεργασία για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Στράτος Ιωακείμ
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Anthropic 25.03.26

Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
«Αισθάνεται» 21.03.26

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα

Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Η AI στην πρώτη γραμμή»: Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα
Αλυσίδα εξόντωσης 20.03.26

«Η AI στην πρώτη γραμμή»: Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα

Ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί μία νέα εποχή, όπου η εξόντωση των εχθρών βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και η λογοδοσία χάνει το νόημα της

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
