Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Τεχνολογία 05 Μαρτίου 2026, 11:52

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Σύνδεσμος που εκπροσωπεί κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στις ΗΠΑ έστειλε επιστολή στο Πεντάγωνο, προειδοποιώντας το ότι η ρήξη με την Anthropic δημιουργεί αβεβαιότητα και θα μπορούσε να στερήσει από την κυβέρνηση τα κορυφαία μοντέλα ΑΙ.

Μετά την άρνηση της Anthropic να επιτρέψει τη χρήση των μοντέλων της σε όλες τις «νόμιμες χρήσεις», συμπεριλαμβανομένης της μαζικής παρακολούθησης Αμερικανών και της ανάπτυξης αυτόνομων όπλων, η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να ξηλώσουν τα συστήματα της εταιρείας.

Επιπλέον, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε την Anthropic «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα», κάτι που σημαίνει ότι η εταιρεία απαγορεύεται να συνεργάζεται με το Πεντάγωνο ή οποιονδήποτε εργολάβο του. Ο χαρακτηρισμός επιβάλλεται συνήθως σε εταιρείες εχθρικών χωρών όπως η Κίνα.

«Ανησυχούμε για τις πρόσφατες αναφορές σχετικά με την πρόθεση του Πολέμου να επιβάλλει τον χαρακτηρισμό επικινδυνότητας για την εφοδιαστική αλυσίδα ως απάντηση σε μια διένεξη σχετικά με τις κρατικές προμήθειες» έγραψε σε επιστολή του την Τετάρτη το Συμβούλιο Βιομηχανίας Τεχνολογίας Πληροφοριών, στο οποίο είναι μέλη μεταξύ άλλων η Nvidia, η Amazon, η OpenAI και η Apple.

Η επιστολή δεν κατονόμασε την Anthropic και εστιάστηκε στις πιθανές συνέπειες του χαρακτηρισμού για όλη τη βιομηχανία.

Σύμφωνα με αντίγραφο του κειμένου που περιήλθε στην κατοχή του Reuters, η επιστολή προειδοποιεί τον υπουργό Άμυνας ότι ο χαρακτηρισμός περί κινδύνου για την εφοδιαστική αλυσίδα απειλεί να «υπονομεύσει την πρόσβαση της κυβέρνησης στα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες από αμερικανικές εταιρείες που εξυπηρετούν όλες τις υπηρεσίες και τους μηχανισμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Οι εξουσίες εκτάκτων αναγκών όπως ο χαρακτηρισμός περί κινδύνου για την εφοδιαστική αλυσίδα υπάρχουν για γνήσιες έκτακτες καταστάσεις και συνήθως αποδίδονται σε οντότητες που έχουν χαρακτηριστεί εχθρικές» επισημαίνει η επιστολή.

Στήριξη στoν ανταγωνιστή της προσέφερε ακόμα και η OpenAI, η οποία έσπευσε να καταλάβει τη θέση της Anthropic στο Πεντάγωνο -αν και διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο δεν της ζήτησε να αναπτύξει εργαλεία παρακολούθησης ή αυτόνομα όπλα.

«Οι κόκκινες γραμμές μας είναι ίδιες με αυτές τη Anthropic, επί της παρούσης η εγχώρια παρακολούθηση και η χρήση ΑΙ για αυτόνομα όπλα» δήλωσε η Κίνι Λα Ρόσα του τμήματος πολιτικής εθνικής ασφάλειας της OpenAI, μιλώντας την Τετάρτη στο Aspen Digital Conference/

«Εργαζόμαστε μάλιστα προκειμένου να αφαιρεθεί από την Anthropic ο χαρακτηρισμός του κινδύνου εφοδιαστικής αλυσίδας» πρόσθεσε. «Αυτό δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε μια αμερικανική εταιρεία που προσφέρει ένα τόσο σημαντικό εργαλείο».

Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται στο μεταξύ ότι το Πεντάγωνο και άλλες ομοσπονδιακές εταιρείες θα δυσκολευτούν να βρουν εναλλακτική λύση στα προϊόντα της Anthropic εντός της διορίας των έξι μηνών.

Η Palantir, μεγάλος εργολάβος της αμερικανικής κυβέρνησης, δυσκολεύεται να απεξαρτηθεί από την Anthropic (Reuters)

Η Palantir, μεγάλος εργολάβος της
αμερικανικής κυβέρνησης, δυσκολεύεται να απεξαρτηθεί από την Anthropic (Reuters)

Η Palantir προειδοποιεί για «κρατικοποίηση»

Το ίδιο συμβαίνει στην εταιρεία Palantir, μεγάλο εργολάβο της αμερικανικής κυβέρνησης, ο οποίος έχει ενσωματώσει το μοντέλο Claude της Anthropic στο λογισμικό της.

Όπως είπαν στο Reuters δύο πηγές που δεν κατονομάζονται, το σύστημα Maven της Anthropic, λογισμικό που προσφέρει στις στρατιωτικές πληροφορίες αναλύσεις πληροφοριών και δεδομένα στόχευσης, χρησιμοποιεί prompt και ροές εργασίες που γράφτηκαν ειδικά για το Claude.

Το Maven είναι σημαντικό εργαλείο για το Πεντάγωνο, καθώς συλλέγει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές για να αναγνωρίσει σημεία ενδιαφέροντος και στόχους. Φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη στρατιωτική επιχείρηση για την αρπαγή του Νικολά Μαδούρο από την Βενεζουέλα και τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Σε δηλώσεις του σε συνέδριο τεχνολογίας που αναρτήθηκαν και στο X, ο Άλεξ Καρπ, o αμφιλεγόμενος συνιδρυτής της Palantir, έδειξε να παίρνει την πλευρά του Πενταγώνου.

Όπως είπε, οι εταιρείες ΑΙ που υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία τους θα καταργήσει τις δουλειές γραφείου και λένε «να πάει στο διάολο ο στρατός» θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «κρατικοποίηση της τεχνολογίας μας».

Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

Η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ – Εκρήξεις στην Ντόχα

Η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ – Εκρήξεις στην Ντόχα

Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI
Πόλεμος για τον έλεγχο της ΑΙ 03.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: «Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών
Τα νέα δεδομένα 02.03.26

«Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Η φρενίτιδα με την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προσωπικές περιουσίες «αλλάζοντας τη στάση των ανθρώπων απέναντι στο τι είναι δίκαιο στις σχέσεις και στα χρήματα»

Γιώργος Κανελλόπουλος
Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης
AI 01.03.26

Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί ο φόβος μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι στην πραγματικότητα ο φόβος για την εργαλειοποίησή της από το κεφάλαιο εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της επιβίωσής μας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»
AI 27.02.26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»

Η μελέτη διαπίστωσε ότι κάθε μοντέλο με τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε παιχνίδι πολέμου κλιμάκωσε τη σύγκρουση απειλώντας με τη χρήση πυρηνικών όπλων τουλάχιστον μια φορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά – Όταν το «εργαλείο» απειλεί μισθούς και θέσεις εργασίας
Ανησυχητικά σημάδια 27.02.26

Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά - Όταν το εργαλείο «απειλεί» μισθούς και θέσεις εργασίας

Εργαζόμενοι που «εκπαιδεύουν» συστήματα AI βλέπουν την ανθρώπινη εργασία να απαξιώνεται, τις αμοιβές να μειώνονται, την ποιότητα να υποχωρεί και την επαγγελματική ασφάλεια να κλονίζεται

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
