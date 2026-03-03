science
Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI
03 Μαρτίου 2026, 11:04

Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Λευκού Οίκου να μποϊκοτάρει τα προϊόντα της Anthropic, τέσσερα αμερικανικά υπουργεία –Άμυνας, Εξωτερικών, Οικονομικών και Υγείας- αντικαθιστούν τις υπηρεσίες της εταιρείας με μοντέλα της OpenAI.

Η Anthropic ήταν η πρώτη εταιρεία ΑΙ που χρησιμοποιήθηκε σε απόρρητα δίκτυα της κυβέρνησης, προκάλεσε όμως την οργή του Λευκού Οίκου με την άρνησή της να καταργήσει τα μέτρα ασφάλειας των μοντέλων της και να επιτρέψει τη χρήση τους για οποιαδήποτε «νόμιμη χρήση».

Η εταιρεία δήλωσε ότι αρνείται να υπαναχωρήσει από δύο κόκκινες γραμμές, τη μαζική παρακολούθηση των αμερικανών πολιτών και την ανάπτυξη αυτόνομων όπλων.

Ο πρόεδρος Τραμπ αντέδρασε χαρακτηρίζοντας την Anthropic «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα», κάτι που απαγορεύει τη χρήση των μοντέλων της όχι μόνο σε κυβερνητικές υπηρεσίες αλλά και από εταιρείες που προμηθεύουν το αμερικανικό δημόσιο.

Η απόφαση, για την οποία η Anthropic σκοπεύει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ανέδειξε το ερώτημα του εάν οι εταιρείες ΑΙ ή η κυβέρνηση βάζει τα όρια στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ξήλωμα

Την Δευτέρα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε στο X ότι το υπουργείο του τερματίζει τη χρήση όλων των προϊόντων της Anthopic, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου Claude.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών ειδοποίησε τους υπαλλήλους του να χρησιμοποιούν άλλες πλατφόρμες ΑΙ όπως το ChatGPT και το Gemini, σύμφωνα με μήνυμα που περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

Το πρακτορείο αναφέρει ακόμα ότι το chatbot του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με την ονομασία StateChat, θα χρησιμοποιεί πλέον μοντέλο της OpenAI αντί της Anthropic.

Ο Τραμπ έχει δώσει διορία έξι μηνών για την κατάργηση υπηρεσιών της Anthropic στο ομοσπονδιακό δημόσιο.

Την Παρασκευή, κατέληξε σε συμφωνία για τη χρήση μοντέλων της OpenAI σε απόρρητα δίκτυα. Η εταιρεία ανέφερε πως έλαβε διαβεβαιώσεις πως τα μοντέλα της δεν θα χρησιμοποιηθούν για μαζική παρακολούθηση των Αμερικανών και πως τα μέτρα ασφάλειας θα μείνουν στη θέση τους.

Παραμένει επομένως ασαφές τι ακριβώς διαφοροποιεί τις στάσεις της OpenAI και της Anthropic.

Σε ανάρτησή του στο X τη Δευτέρα, ο διευθύνων Σύμβουλος Σαμ Άλτμαν δήλωσε ότι η OpenAI θα «τροποποιήσει» τη συμφωνία της με το Πεντάγωνο ώστε να καταστεί σαφές ότι το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της δεν θα «χρησιμοποιείται σκόπιμα για εσωτερική παρακολούθηση προσώπων και υπηκόων των ΗΠΑ».

Πρόσθεσε ότι το υπουργείο κατανοεί τον περιορισμό της «απαγόρευσης της σκόπιμης ιχνηλάτησης, επιτήρησης ή παρακολούθησης προσώπων ή υπηκόων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας ή χρήσης εμπορικά αποκτημένων προσωπικών ή αναγνωρίσιμων πληροφοριών».

