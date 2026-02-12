science
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 12:30
Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»
Τεχνολογία 12 Φεβρουαρίου 2026, 12:55

Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»

Το Πεντάγωνο ζητά από τις εταιρείες ΑΙ να αφαιρέσουν τους περιορισμούς ασφάλειας που ισχύουν για τους απλούς χρήστες. Μέχρι στιγμής, μόνο η Anthropic αντιστέκεται.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
A
A
Vita.gr
Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Spotlight

Οι αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δέχονται πιέσεις από το Πεντάγωνο να καταργήσουν τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα τους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε απόρρητες χρήσεις, αποκαλύπτει το Reuters.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας -το οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μετονομάσει σε υπουργείο Πολέμου- χρησιμοποιεί ήδη μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εταιρειών όπως η Google, η OpenAI, η Anthropic και η xAΙ.

Μέχρι σήμερα, όμως, τα μοντέλα αξιοποιούνται σε μη απόρρητες εφαρμογές και υπόκεινται στους περιορισμούς και τα μέτρα ασφάλειας που ισχύουν για τους απλούς χρήστες.

Αυτό ίσως αλλάξει: σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στον Λευκό Οίκο, ο τεχνολογικός διευθυντής του Πενταγώνου Εμίλ Μίκαελ ενημέρωσε στελέχη της βιομηχανίας ότι τα μοντέλα ΑΙ θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και σε διαβαθμισμένα δίκτυα, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές.

Μεγαλύτερη αντίσταση προβάλλει μέχρι στιγμής η Anthropic, η οποία δίνει έμφαση σε θέματα ασφάλειας

Το υπουργείο Άμυνας «λαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη προηγμένων δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα επίπεδα διαβάθμησης» δήλωσε αξιωματούχος που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

Με τα αυτόνομα drone, τα ρομπότ και τις κυβερνοεπιθέσεις να κυριαρχούν ήδη στις σημερινές συγκρούσεις, το Πεντάγωνο βρίσκεται εδώ και καιρό σε διαπραγματεύσεις με τη βιομηχανία ΑΙ.

Τα σχόλια του Μίκαελ, επισημαίνει το Reutrers, είναι πιθανό να εντείνουν μια ήδη φορτισμένη συζήτηση σχετικά την επιθυμία του στρατού να χρησιμοποιήσει την ΑΙ χωρίς κανόνες και το περιθώριο των εταιρειών τεχνολογίας να βάζουν όρια στη χρήση των προϊόντων τους.

To ChatGPT χρησιμοποιείται ήδη ευρέως από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας (Reuters)

To ChatGPT χρησιμοποιείται ήδη ευρέως από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας (Reuters)

«Ολέθριες συνέπειες»

Πολλές εταιρείες ΑΙ αναπτύσσουν ήδη εξειδικευμένα εργαλεία για τον αμερικανικό στρατό, όμως τα περισσότερα χρησιμοποιούνται σε μη διαβαθμισμένα δίκτυα και χρησιμοποιούνται κυρίως για διοικητικές υπηρεσίες.

Μόνο μια εταιρεία, η Anthropic, προσφέρει μέσω τρίτων υπηρεσίες για διαβαθμισμένες εφαρμογές, όμως η κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη από την πολιτική χρήσης της εταιρείας.

Τα διαβαθμισμένα δίκτυα διαχειρίζονται πιο ευαίσθητα θέματα όπως ο σχεδιασμός αποστολών ή η στόχευση όπλων. Παραμένει ασαφές πώς ή πότε σχεδιάζει το Πεντάγωνο να αναπτύξει μοντέλα ΑΙ σε τέτοια δίκτυα.

Ο στρατός ελπίζει στην ικανότητα της ΑΙ να συνθέτει πληροφορίες προκειμένου να βοηθά στη λήψη αποφάσεων. Όμως τα εργαλεία αυτά ενίοτε κάνουν λάθη και σε κάποιες περιπτώσεις επινοούν πληροφορίες που εκ πρώτης όψεως δείχνουν πειστικές.

Τέτοιου είδους λάθη σε απόρρητες εφαρμογές θα μπορούσαν να έχουν ολέθριες συνέπειες, προειδοποιούν ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εταιρείες ΑΙ προσπαθούν να υποβαθμίσουν τις ατέλειες των μοντέλων τους εισάγοντας δικλείδες ασφαλείας και ζητώντας από τους χρήστες να σέβονται ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές. Για το Πεντάγωνο, οι περιορισμοί αυτοί είναι ανεπιθύμητοι.

Αυτή την εβδομάδα, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας κατέληξε σε συμφωνία με την OpenAI για τη χρήση του ChatGPT και άλλων εργαλείων στο μη διαβαθμισμένο δίκτυο genai.mil, στο οποίο έχουν πρόσβαση περισσότεροι από 3 εκατ. υπάλληλοι του υπουργείου.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η OpenAI θα αφαιρέσει πολλούς από τους περιορισμούς που αφορούν τους απλούς χρήστες, όχι όμως όλους.

Ανάλογες συμφωνίες έχουν υπογράψει η Google και η xAI, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ.

Μεγαλύτερη αντίσταση προβάλλει μέχρι στιγμής η Anthropic, η οποία εστιάζεται στη χρήση της ΑΙ από επιχειρήσεις και δίνει έμφαση σε θέματα ασφάλειας. Στελέχη της εταιρείας έχουν δηλώσει σε στρατιωτικούς αξιωματούχους ότι δεν θέλουν να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία της σε αυτόνομα όπλα ή συστήματα παρακολούθησης αμερικανών πολιτών.

«Η Anthropic παραμένει δεσμευμένη να διατηρήσει την ηγεσία της Αμερικής στην ΑΙ και να βοηθήσει την αμερικανική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει εξωτερικές απειλές» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. Το μοντέλο Claude της Anthropic «χρησιμοποιείται ήδη ευρέως για αποστολές εθνικές ασφάλειας και βρισκόμαστε σε παραγωγικές συζητήσεις με το υπουργείο Πολέμου σχετικά με τρόπους συνέχισης αυτού του έργου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μισθοί: Η Ελλάδα παραμένει στον «πάτο» της Ευρώπης παρά τις αυξήσεις

Μισθοί: Η Ελλάδα παραμένει στον «πάτο» της Ευρώπης παρά τις αυξήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

inWellness
inTown
Stream science
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά
Grok 11.02.26

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά

Σημαντικοί παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν ασκήσει πιέσεις για την απαγόρευση των εργαλείων γυμνής «απογύμνωσης» με τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μήπως τελικά η υπερβολική διαφήμιση κάνει κακό στη Δημοκρατία
AI 10.02.26

Μήπως τελικά η υπερβολική διαφήμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης κάνει κακό στη Δημοκρατία

Ο δημόσιος διάλογος γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ξεπεράσει τα όρια των τεχνικών προδιαγραφών της, περιορίζοντας τον χώρο για δημοκρατική εμπλοκή και έλεγχο της τεχνολογίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
Έρευνα 10.02.26

Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία

Μια μελέτη δείχνει ότι η παραπληροφόρηση στην επιστήμη και τα fake news στην ιατρική είναι ευκολότερο να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή φαίνεται αξιόπιστη.

Σύνταξη
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
Ποια κινδυνεύουν 08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Moltbook: Η AI φτιάχνει τη δική της κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση
Τεχνητή νοημοσύνη 08.02.26

Moltbook: Η AI φτιάχνει τη δική της κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση

Στο Moltbook, τα Moltbots αναπτύσσουν δικές τους θρησκείες, υποκουλτούρες και κοινωνικές δομές, ενώ οι άνθρωποι παρακολουθούν την αυτοοργανωμένη ψηφιακή κοινωνία που γεννιέται μπροστά τους

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι γυναίκες εργαζόμενες θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων
AI 06.02.26

Θα πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη τη δουλειά σου; - Αν είσαι γυναίκα κινδυνεύεις περισσότερο

Οι γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes
«Αλλάξτε τον νόμο» 05.02.26

Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζητά από τις κυβερνήσεις επεκτείνουν τον νομικό ορισμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας ώστε να καλύπτει το περιεχόμενο που παράγεται με ΑΙ.

Σύνταξη
Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη
Ακαδημαϊκός ιός 04.02.26

Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το ΑΙ slop, το κακοφτιαγμένο περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νέο φαινόμενο. Πλέον ομως στρέφεται κατά των δημιουργών του, μολύνοντας σαν ιός τις έρευνες για την ΤΝ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media
AI 02.02.26

Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Ο ρόλος των social media

Οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Παρελθόν ο Πέδρο Άλβαρο
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Άρης: Παρελθόν ο Πέδρο Άλβαρο

Οι «κιτρινόμαυροι» έλυσαν τη συνεργασία τους με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, ενώ πολύ δύσκολα θα προλάβει το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Βόλο και ο Μισεουί.

Σύνταξη
Έχοντας μαζί τους φίλους του, στιγμές γεμάτες αγάπη: Οι τελευταίες ημέρες του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Συγκίνηση 12.02.26

Έχοντας μαζί τους φίλους του, στιγμές γεμάτες αγάπη: Οι τελευταίες ημέρες του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Το βράδυ της Τετάρτης, ο γνωστός ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 48 ετών, καθώς έχασε τη μάχη με τον καρκίνο που έδινε τα τελευταία δυόμιση χρόνια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό
Ποια είναι; 12.02.26

Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό

Καθώς η Κιμ Τζου Ε έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του διορισμού της ως διάδοχος

Σύνταξη
Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (pics, vid)

Η αποστολή του ΟΦΗ επέστρεψε στη βάση της και οι οπαδοί της ομάδας την αποθέωσαν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά
Αποκλειστικό 12.02.26

28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά

Πέντε ταινίες, που έρχονται στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τεκμηρίωσης εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το περιβάλλον και μας καλούν να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας μαζί του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κραν Μοντανά: «Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» – Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ
«Ούτε συγχώρεση ούτε λήθη» 12.02.26

«Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» - Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά

Οι Μορέτι προσήλθαν στην Εισαγγελία της Σιόν το πρωί της Πέμπτης για νέες καταθέσεις για την υπόθεση του Κραν Μοντανά, όπου βρέθηκαν μπροστά σε ένα οργισμένο πλήθος που φώναζε «Θα πληρώσετε!»

Σύνταξη
Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο
Περιβάλλον 12.02.26

Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο

Το νότιο ημισφαίριο θερμαίνεται πιο αργά από το βόρειο λόγω της μικρότερης έκτασης της ξηράς. Παρόλα αυτά, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές.

Σύνταξη
Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 12.02.26

Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Μετά τη συναρπαστική δράση των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η αγωνία κορυφώνεται — και εσύ μπορείς να γίνεις κομμάτι της μεγάλης στιγμής

Σύνταξη
Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία
Παναθηναϊκός 12.02.26

Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία

Η διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ στους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, μοιραία τον φέρνει στο επίκεντρο της κριτικής για την εικόνα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών
Ξίφος, λόγος, αισθητική 12.02.26

Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών

Από μισθοφόροι του 10ου αιώνα σε παγκόσμιο σύμβολο, οι σαμουράι δεν ήταν μόνο οι ατρόμητοι πολεμιστές της ποπ κουλτούρας. Η ιστορία τους είναι πιο σύνθετη, γεμάτη μεταμορφώσεις, εξουσία και πολιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιταλία: Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση
Στην Ιταλία 12.02.26

Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση

Το μικρό αγόρι, που βρίσκεται σε βαθιά καταστολή στο νοσοκομείο Μονάλντι στην Ιταλία έως ότου βρεθεί νέα καρδιά για μεταμόσχευση, παρουσιάζει ήδη σοβαρά προβλήματα στο ήπαρ

Σύνταξη
Καταγγέλει τον Ηλιόπουλο η ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Καταγγέλει τον Ηλιόπουλο η ΠΑΕ Ολυμπιακός

Στην αντεπίθεση η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεκαθαρίζουν ότι θα κινηθούν νομικά κατά του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, για όσα είπε κατά την απολογία του στην ΕΠΟ.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Oποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις διαφθορά και καθεστώς Μητσοτάκη, η ΝΔ στα σκάνδαλα έχει άριστη κατάρτιση» 
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Φάμελλος: «Oποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις διαφθορά και καθεστώς Μητσοτάκη, η ΝΔ στα σκάνδαλα έχει άριστη κατάρτιση» 

«Η μόνη σταθερότητα που προσφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η σταθερότητα στα σκάνδαλα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ανεβάζοντας τους τόνους στη συζήτηση στη Βουλή για τα εργασιακά

Σύνταξη
Το προσωπικό στυλ έχει να κάνει με το ταξίδι – Ο Αμερικανός ποιητής της μόδας Ralph Lauren δείχνει τον δρόμο
Εβδομάδα Μόδας ΝΥ 12.02.26

Το προσωπικό στυλ έχει να κάνει με το ταξίδι – Ο Αμερικανός ποιητής της μόδας Ralph Lauren δείχνει τον δρόμο

Συνδυάζοντας μεσαιωνικά μεταλλικά στοιχεία με την κομψότητα του Μανχάταν, ο σχεδιαστής παρουσίασε μια συλλογή με ρίζες στην παράδοση, αλλά με μια αίσθηση περιπέτειας. Ο Ralph Lauren ξέφυγε από την clean cut κοσμοθεωρία του αμερικανικού ονείρου περνώντας στην ανάγκη για ελπίδα κι αλλαγή του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο