science
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
science

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
AI: Η «φιλία» της τεχνητής νοημοσύνης έχει τα όριά της
AI 16 Μαΐου 2026, 23:30

AI: Η «φιλία» της τεχνητής νοημοσύνης έχει τα όριά της

Η απουσία διαφωνίας αποτελεί μία από τις προβληματικές διαστάσεις του φαινομένου που έχει ονομαστεί AI sycophancy , δηλαδή «κολακεία της τεχνητής νοημοσύνης»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Εκατομμύρια άνθρωποι αλληλεπιδρούν καθημερινά με συστήματα συνομιλίας ΑΙ, όχι μόνο για να λύσουν απορίες ή να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, αλλά και για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να οργανώσουν τις σκέψεις τους ή να νιώσουν ότι έχουν συντροφιά.    

Αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο η τεχνολογική πρόοδος, αλλά και ο τύπος της σύνδεσης που αρχίζει να διαμορφώνεται. 

Εφαρμογές ειδικά σχεδιασμένες για να προσφέρουν συντροφιά —όπως το Replika ή το Character.AI— και πιο γενικά εργαλεία όπως το ChatGPT καταλαμβάνουν έναν χώρο που μέχρι πρόσφατα ανήκε αποκλειστικά στις ανθρώπινες σχέσεις: αυτόν της καθημερινής συναισθηματικής αλληλεπίδρασης. 

Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να συνομιλήσουν πειστικά, αλλά τι συμβαίνει όταν αρχίζουμε να αλληλεπιδρούμε με μηχανές που μοιάζουν να μας ακούν, να μας καταλαβαίνουν και να ενδιαφέρονται. 

Όταν ένα εργαλείο γίνεται αντιληπτό ως «κάποιος» 

Από την οπτική της κοινωνικής ψυχολογίας, γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πολλά για να ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς κοινωνικής αλληλεπίδρασής τους.  

Αρκεί κάτι να ανταποκρίνεται με τρόπο συνεπή, συνεκτικό και – έστω σε ένα βαθμό – εξατομικευμένο.  

Αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως ανθρωπομορφισμός, περιγράφει την τάση να αποδίδουμε νου, πρόθεση και συναισθήματα σε μη ανθρώπινα συστήματα. 

Τα σημερινά συστήματα συνομιλίας υπερκαλύπτουν αυτές τις προϋποθέσεις, γράφει σε άρθρο του στο The Conversation ο Καθηγητής Ψυχολογίας Oliver Serrano León.

Ανταποκρίνονται γρήγορα, προσαρμόζουν τη γλώσσα τους, θυμούνται προηγούμενες πληροφορίες και προσομοιώνουν συναισθηματικές καταστάσεις. 

Δεν είναι ότι συγχέουμε την τεχνητή νοημοσύνη με ένα άτομο· είναι ότι το γνωστικό μας σύστημα δεν έχει σχεδιαστεί για να αλληλεπιδρά με οντότητες που «φαίνονται κοινωνικές» χωρίς να τις αντιμετωπίζουμε ως τέτοιες.  

Όπως απέδειξαν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ Clifford Reeves και Byron Nass στην έκθεσή τους, The Media Equation, τείνουμε να εφαρμόζουμε κοινωνικές νόρμες σε υπολογιστές και μέσα επικοινωνίας, ακόμα και όταν γνωρίζουμε ότι δεν είναι ανθρώπινα. 

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η συνομιλία με μια τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μια ουδέτερη αλληλεπίδραση.  

Είναι μια ψυχολογικά κοινωνική αλληλεπίδραση, παρόλο που ένας από τους συμμετέχοντες δεν είναι άνθρωπος. 

Η γοητεία μιας σχέσης χωρίς τριβές 

Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι εξ ορισμού πολύπλοκες. Περιλαμβάνουν αναμονή, παρεξηγήσεις, αμοιβαιότητα, συγκρούσεις και συνεχή προσαρμογή. Οι τεχνητοί σύντροφοι, ή σύντροφοι τεχνητής νοημοσύνης, εξαλείφουν μεγάλο μέρος αυτής της τριβής.  

Είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή, ανταποκρίνονται αμέσως και σπάνια προκαλούν δυσαρμονία ή διαφωνία. 

Από μαθησιακή άποψη, αυτό δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ενισχυτικό περιβάλλον. Οι αλληλεπιδράσεις τείνουν να είναι ικανοποιητικές, ή τουλάχιστον όχι αποτρεπτικές, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα επανάληψής τους.  

Αυτός ο τύπος δυναμικής γίνεται καλά κατανοητός μέσω των μοντέλων ενίσχυσης : όταν μια συμπεριφορά (στην περίπτωση αυτή, η αλληλεπίδραση με την τεχνητή νοημοσύνη) παράγει σταθερά θετικές συνέπειες, αυξάνεται η πιθανότητα επανάληψής της. 

Επιπλέον, η απουσία αρνητικής κοινωνικής αξιολόγησης μειώνει το κόστος της έκθεσης. 

Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να μοιραστούν προσωπικές πληροφορίες με αυτοματοποιημένα συστήματα παρά με άλλους ανθρώπους, ακριβώς επειδή αντιλαμβάνονται μικρότερο κίνδυνο κριτικής.  

Με άλλα λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει κάτι που είναι δύσκολο να βρεθεί στην καθημερινή ζωή: συνεχή ακρόαση χωρίς άμεσες κοινωνικές συνέπειες (πιθανή κριτική, γελοιοποίηση κ.λπ.). 

Ποιες συναισθηματικές ανάγκες μπορεί να ικανοποιούν; 

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα για λειτουργίες που προηγουμένως εκτελούσαν άλλοι άνθρωποι.  

Μία από αυτές είναι η βασική ρύθμιση των συναισθημάτων.  

Η λεκτική έκφραση των σκέψεων, η οργάνωση των συναισθημάτων μας ή η λήψη μιας δομημένης απάντησης μπορεί να μειώσει τη συναισθηματική διέγερση. Αυτό το φαινόμενο είναι καλά τεκμηριωμένο στη βιβλιογραφία για την εκφραστική γραφή: η έκφραση της συναισθηματικής εμπειρίας με λέξεις διευκολύνει την επεξεργασία της. 

Αναδύεται επίσης το αίσθημα της συντροφικότητας. 

Παρόλο που γνωρίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη στερείται συνείδησης, η συνεχής αλληλεπίδραση μπορεί να δημιουργήσει μια υποκειμενική αντίληψη παρουσίας. Αυτό το φαινόμενο συνδέεται με τις παρακοινωνικές σχέσεις, όπου τα άτομα αναπτύσσουν συναισθηματικούς δεσμούς με μέσα ή εικονικές φιγούρες, χωρίς πραγματική αμοιβαιότητα. 

Επιπλέον, υπάρχει η επικύρωση. Τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται με ολοκληρωμένο και εξατομικευμένο τρόπο, διευκολύνοντας μια εμπειρία ακρόασης που είναι δύσκολο να διατηρηθεί στις ανθρώπινες σχέσεις, όπου και ο άλλος έχει όρια, συναισθήματα και ανάγκες. 

Τι λείπει: αμοιβαιότητα, σύγκρουση και πραγματική αναγνώριση 

Ωστόσο, υπάρχουν θεμελιώδη στοιχεία που λείπουν από αυτόν τον τύπο αλληλεπίδρασης και τα οποία είναι βασικά για την ψυχολογική ανάπτυξη.  

Το πρώτο είναι η γνήσια αμοιβαιότητα.  

Σε μια ανθρώπινη σχέση, ο άλλος δεν είναι απλώς εκεί για να ανταποκρίνεται. 

Έχει επίσης ανάγκες, μπορεί να αποσυρθεί, μπορεί να μην μας καταλαβαίνει ή μπορεί να διαφωνεί.  

Και αυτή η αλληλεξάρτηση είναι ουσιαστικό μέρος του δεσμού. 

Το δεύτερο είναι η σύγκρουση. Αν και τείνουμε να την αποφεύγουμε, η διαφωνία, η απογοήτευση και η ανάγκη για διαπραγμάτευση είναι καταστάσεις όπου μπαίνουν στο παιχνίδι θεμελιώδεις δεξιότητες: αντοχή στην απογοήτευση, ρύθμιση των συναισθημάτων, αμοιβαία ενσυναίσθηση και διαπροσωπική συν-ρύθμιση.  

Στις ανθρώπινες σχέσεις, η σύγκρουση μας αναγκάζει να προσαρμόσουμε την αντίδρασή μας στην συναισθηματική κατάσταση του άλλου.  

Οι αλληλεπιδράσεις με την τεχνητή νοημοσύνη, από την άλλη πλευρά, τείνουν να μειώνουν αυτή την τριβή: όχι μόνο διευκολύνουν τη συζήτηση, αλλά μερικές φορές μειώνουν την έκθεση σε δυσάρεστες ή συγκρουόμενες πληροφορίες. 

Αυτή η «πραγματική τριβή» είναι ακριβώς μία από τις προβληματικές διαστάσεις αυτού που έχει ονομαστεί AI sycophancy— «κολακεία της τεχνητής νοημοσύνης»—που νοείται ως η τάση των γλωσσικών μοντέλων να συμφωνούν, να κολακεύουν και να επικυρώνουν τον χρήστη. 

Το τρίτο είναι η γνήσια αναγνώριση. 

Η επικύρωση από ένα άλλο άτομο συνεπάγεται μια πραγματική αβεβαιότητα· μπορεί να μην συμβεί. Αυτή η πιθανότητα είναι που δίνει αξία στην αναγνώριση. Στην τεχνητή νοημοσύνη, η επικύρωση είναι εγγυημένη από τη σχεδίαση. Δεν υπάρχει κίνδυνος απόρριψης, αλλά ούτε και αυθεντικότητα με την αυστηρή έννοια. 

Λειτουργική υποκατάσταση και εξάρτηση χωρίς σύγκρουση 

Το πιο πιθανό σενάριο δεν είναι η πλήρης αντικατάσταση των ανθρώπινων σχέσεων, αλλά μια λειτουργική αντικατάσταση.  

Δηλαδή, ορισμένες λειτουργίες — συναισθηματική εκτόνωση, λήψη αποφάσεων, περιστασιακή συντροφιά — θα αρχίσουν να μετατοπίζονται προς την αλληλεπίδραση με τεχνητά συστήματα. 

Αυτή η αλλαγή είναι λεπτή, αλλά σημαντική. Μειώνει την έκθεση στην πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων και μπορεί να καλλιεργήσει ένα συγκεκριμένο μοτίβο: εξάρτηση χωρίς σύγκρουση.  

Μια μορφή σχέσης που δεν απαιτεί προσαρμογή, δεν γεννά απόρριψη και δεν απαιτεί αυτοεξέταση. 

Βραχυπρόθεσμα, αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στη μείωση της δυσφορίας.  

Μακροπρόθεσμα, μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων που αποκτώνται μόνο σε πλαίσια που περιλαμβάνουν τριβές, αβεβαιότητα και γνήσια αμοιβαιότητα.  

Όπως προειδοποιεί η ερευνήτρια του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, Sherry Turkle, στο δοκίμιό της «Alone together», η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει την ψευδαίσθηση της συντροφικότητας χωρίς τις απαιτήσεις μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν ισοδυναμεί με μια σχέση. 

Μια νέα κατηγορία σύνδεσης 

Αντί να αντικαθιστούν τις ανθρώπινες σχέσεις, οι σύντροφοι τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να διαμορφώνουν μια ενδιάμεση κατηγορία: ψυχολογικούς χώρους χαμηλών απαιτήσεων όπου είναι δυνατό να μιλήσει κανείς, να οργανώσει συναισθηματικά τον εαυτό του ή να νιώσει συντροφιά χωρίς να αναλάβει το κόστος μιας σχέσης. 

Μια συζήτηση χωρίς τριβές μπορεί να είναι άνετη. Αλλά δεν είναι απαραίτητα αυτή που μας βοηθά να εξελιχθούμε περισσότερο. 

Και αν δεν υπάρχει έλεγχος, μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. 

 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Wall Street
Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

inWellness
inTown
Stream science
AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;
AI 14.05.26

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;

Τα συστήματα AI μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους

Σύνταξη
Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Σύνταξη
Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η AI και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Σύνταξη
Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μύθος 08.05.26

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)
Ποδόσφαιρο 16.05.26

«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)

Σπουδαία κίνηση από την Τσέλσι που έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο για τον πάγκο της. Για τέσσερα χρόνια θα υπογράψει ο Ισπανός και θα είναι το απόλυτο αφεντικό στο κλαμπ.

Σύνταξη
Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 16.05.26

Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους
Νέα βήματα 16.05.26

Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους

«Ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα δημιουργώντας έργα σε ένα σύστημα που ειλικρινά δεν έχει σχεδιαστεί για εμάς», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κρίστεν Στίουαρτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2
Απόλυτος ηγέτης 16.05.26

Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2

«Το να πει κανείς ότι είναι απλώς ένας γραμματέας θα τον υποτιμούσε ασφαλώς. Όμως το να ειπωθεί ότι είναι το de facto δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο της Κίνας μετά τον Σι σημαίνει ότι υπερεκτιμάται»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες
Ελλάδα 16.05.26

Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής παρακολουθούν με προβληματισμό την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η παρουσία τόσο μεγάλου πληθυσμού μεδουσών ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες δραστηριότητες

Σύνταξη
Στην Αθήνα ολόκληρος μισθός δεν φτάνει ούτε για το νοίκι – Η Ευρώπη σε στεγαστικό αδιέξοδο
Οικονομία 16.05.26

Στην Αθήνα ολόκληρος μισθός δεν φτάνει ούτε για το νοίκι – Η Ευρώπη σε στεγαστικό αδιέξοδο

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την Αθήνα να συγκαταλέγεται στις πόλεις όπου το ενοίκιο υπερβαίνει το 150% του κατώτατου μισθού, επιβαρύνοντας δραματικά τους εργαζόμενους χαμηλού εισοδήματος.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές
Planet Travel 16.05.26

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές

Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Σύνταξη
Ποιος αποφασίζει στ’ αλήθεια; Η ψευδαίσθηση της επιλογής στον ψηφιακό κόσμο
Ανελεύθερη βούληση 16.05.26

Ποιος αποφασίζει στ’ αλήθεια; Η ψευδαίσθηση της επιλογής στον ψηφιακό κόσμο

Συχνά πιστεύουμε ότι οι απόψεις μας είναι αποτέλεσμα προσωπικής σκέψης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι συνήθως τις διαμορφώνουμε σε περιβάλλοντα όπου ορισμένες ιδέες έχουν ήδη επιβληθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130
Ελλάδα 16.05.26

Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130

Οι δύο τραυματίες, ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους προς την Ελευσίνα και εν συνεχεία με ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σύνταξη
MV Hondius: Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη
Χανταϊος 16.05.26

Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη

Η επιδημία του χανταϊού στο MV Hondius προκάλεσε ανησυχία σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να είναι τραυματισμένος από τον Covid. Για όσους βρίσκονταν στο πλοίο, ο κίνδυνος ήταν πολύ πιο κοντά.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Cookies