Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Πρώτη προσφυγή μεγάλων εκδοτικών οίκων για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας από την ΑΙ – H Meta στο στόχαστρο
Τεχνολογία 11 Μαΐου 2026, 17:27

Η Meta κατηγορείται ότι εκπαίδευσε το μοντέλο Llama με πειρατικά βιβλία και επιστημονικές μελέτες.

Οι μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι  Hachette, Macmillan και McGraw Hill, καθώς και ο επιστημονικός εκδοτικός οίκος Elsevier, ιδιοκτήτης χιλιάδων εξειδικευμένων περιοδικών όπως το The Lancet και το Cell, υπέβαλαν αγωγή κατά της Meta Platforms και του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε έργα που προστατεύονται από copyright για να εκπαιδεύσει το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Llama.

«Η υπόθεση αυτή είναι η πρώτη νομική ενέργεια στον χώρο της ΑΙ που ασκείται από μεγάλους εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι έχουν τη δική τους εκδοχή για την κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων τους από τη Meta» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αμερικανών Εκδοτών.

Η προσφυγή έρχεται να προστεθεί στο τσουνάμι αγωγών που έχουν υποβληθεί κατά εταιρειών ΑΙ από μεμονωμένους συγγραφείς, εφημερίδες και δισκογραφικές εταιρείες τους.

Η εκδίκαση των περισσότερων υποθέσεων δεν έχει ολοκληρωθεί και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ομοφωνία για το εάν η χρήση υλικού που προστατεύεται με copyright είναι νόμιμη ή όχι στην εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ.

«Πειρατικό υλικό»

Σύμφωνα με τους ενάγοντες στη νέα υπόθεση, η Meta χρησιμοποίησε επιστημονικές δημοσιεύσεις που είχαν αναρτηθεί παράνομα στο Διαδίκτυο και αξιοποίησε το περιεχόμενο του LibGen, μια βάση δεδομένων με βιβλία και επιστημονικές μελέτες.

Κατηγορείται επίσης ότι κατέβασε υλικό από το Sci-Hub, το οποίο προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε μελέτες που κανονικά απαιτούν πληρωμή. Τόσο το LibGen όσο και το Sci-Hub έχουν κατηγορηθεί στα δικαστήρια για πειρατεία.

Η Meta και άλλες εταιρείες ΑΙ αποφεύγουν να αποκαλύψουν πώς συγκέντρωσαν υλικό για την εκπαίδευση των μοντέλων τους, ωστόσο οι λεπτομέρειες που χρησιμοποιήθηκαν στην προσφυγή είχαν έρθει στο φως στην εκδίκαση προηγούμενης αγωγής από συγγραφείς.

Η Meta αναμένεται να υποστηρίξει ότι η εκπαίδευση της ΑΙ με υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα αποτελεί «δίκαιη χρήση», μια εξαίρεση στο αμερικανικό δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για να γίνει αυτό δεκτό από το δικαστήριο, η εταιρεία πρέπει να δείξει μεταξύ άλλων ότι ο τρόπος με τον οποίο τα chatbot χρησιμοποιούν τα επίμαχα δεδομένα είναι «μετασχηματιστικός», μια βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση «δίκαιης χρήσης». Μετασχηματιστικός σημαίνει ότι το έργο δεν αντιγράφεται ή αναπαράγεται όπως είναι, αλλά χρησιμοποιείται με έναν νέο και διαφορετικό τρόπο.

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι εταιρείες ΑΙ κατέληξαν σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, όπως συνέβη πέρυσι με την Anthropic, η οποία συμφώνησε πέρυσι να καταβάλει τουλάχιστον 1,5 δισ. δολάρια σε ομάδα συγγραφέων για τα πειρατικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση του μοντέλου Claude.

H δε OpenAI κατέληξε σε συμφωνία με την News Corp., η οποία εκδίδει τη Wall Street Jourrnal, ενώ ανάλογες συνεργασίες έχουν υπογράψει οι Washington Post, Guardian Media Group, Agence France-Presse, Associated Press, Axios, Reuters, Hearst και Financial Times.

Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Μύθος 08.05.26

Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

AI 04.05.26

Τεχνητή Νοημοσύνη 03.05.26

AI 03.05.26

Ψηφιακός μετασχηματισμός 01.05.26

On Field 11.05.26

Ποδόσφαιρο 11.05.26

Ποδόσφαιρο 11.05.26

Κόσμος 11.05.26

Πόλεμος στο Ιράν 11.05.26

On Field 11.05.26

Παγκόσμια ανησυχία 11.05.26

«Νιώθω ντροπή» 11.05.26

Ελλάδα 11.05.26

Διπλωματία 11.05.26

Κόσμος 11.05.26

Πολιτική Γραμματεία 11.05.26 Upd: 21:23

Η πορεία 11.05.26

Ελλάδα 11.05.26

The Good Life 11.05.26

Media 11.05.26

