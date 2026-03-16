Αγωγή της εγκυκλοπαίδειας Britannica στην OpenAI για τα λήμματα που εκπαίδευσαν το ChatGPT

Η εγκυκλοπαίδεια Britannica και η θυγατρική της Myriam-Webster υπέβαλαν αγωγή κατά της OpenAI σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε παράνομα το υλικό της για την εκπαίδευση του ChatGPT.

Όλες πρακτικά οι εταιρείες ΑΙ έχουν κατηγορηθεί στα δικαστήρια ότι εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους με υλικό που προστατεύεται από copyright χωρίς να ζητούν τη συγκατάθεση των δημιουργών και χωρίς να τους αποζημιώνουν.

Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι κάνουν «θεμιτή χρήση» (fair use) αυτού του υλικού επειδή οι τεχνολογίες τους είναι μετασχηματιστικές, δηλαδή δεν παράγουν αντίγραφα των αρχικών έργων.

«Τα μοντέλα μας ενισχύουν την καινοτομία, έχουν εκπαιδευτεί με δημόσια διαθέσιμα δεδομένα και βασίζονται στην αρχή της θεμιτής χρήσης», δήλωσε εκπρόσωπος της OpenAI απαντώντας στην αγωγή της Britannica.

Οι υπεύθυνοι της εγκυκλοπαίδειας έχουν διαφορετική γνώμη. Σύμφωνα με την αγωγή, το ChatGPΤ αναπαράγει «σχεδόν κατά λέξη» λήμματα της Britannica και των λεξικών Myriam-Webster, κάτι που διαψεύδει τον ισχυρισμό της μετασχηματιστικής τεχνολογίας.

Υφαρπαγή χρηστών

Η Britannica διαμαρτύρεται επίσης ότι τo ChatGPT απαντά σε ερωτήσεις χρηστών με δικό της περιεχόμενο και αποτρέπει έτσι τους χρήστες από το να επισκέπτονται τον δικό της δικτυακό τόπο, στερώντας της σημαντικά έσοδα.

Ακόμα, η εγκυκλοπαίδεια καταγγέλλει παραβίαση του εμπορικού της σήματος υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT αποδίδει στην Britannica ψευδείς πληροφορίες που παράγει το μοντέλο ως «παραισθήσεις».

Η Britannica ζητά τώρα από το δικαστήριο να εμποδίζει την κατάχρηση του περιεχομένου της και να της επιδικάσει αποζημίωση από την OpenAI, της οποίας το ύψος δεν διευκρινίζεται.

Η εγκυκλοπαίδεια έχει επίσης υποβάλλει αγωγή κατά της Perplexity AI αλλά η δίκη παραμένει σε εξέλιξη.

Κρίσιμη σημασία για την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ έχει επίσης το περιεχόμενο της Wikipedia, η οποία όμως έχει καταλήξει σε συμφωνίες αδειοδότησης με την Google, τη Microsoft, τη Meta και την Amazon.

Ο ιδρυτής της Wikipedia Τζίμι Ουέιλς είχε προηγουμένως διαμαρτυρηθεί ότι τα bot τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν διαρκώς τη Wikipedia και απορροφούν το περιεχόμενό της οδηγούν σε επιπλέον κόστη για την εγκυκλοπαίδεια, η οποία αναγκάστηκε να αυξήσει τους διακομιστές της.

Τον Σεπτέμβριο, συγγραφείς στις ΗΠΑ υπέβαλαν αγωγή κατά της Apple κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε χωρίς άδεια τα βιβλία τους για την εκπαίδευση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης «OpenELM».

Τον περασμένο Αύγουστο, η αμερικανική Antropic δέχτηκε με εξωδικαστικό συμβιβασμό να πληρώσει 1,5 δισ. δολάρια σε μια ομάδα συγγραφέων σχετικά με την εκπαίδευση του μοντέλου Claude.

Τον Σεπτέμβριο, εταιρεία παραγωγής ερωτικών βίντεο κατηγόρησε τη Meta Platforms ότι κατέβασε πειρατικά αντίγραφα των ταινιών της της για να εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στην απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος.