16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Αγωγή της εγκυκλοπαίδειας Britannica στην OpenAI για τα λήμματα που εκπαίδευσαν το ChatGPT
AI 16 Μαρτίου 2026, 17:57

Αγωγή της εγκυκλοπαίδειας Britannica στην OpenAI για τα λήμματα που εκπαίδευσαν το ChatGPT

Η Britannica αξιώνει αποζημίωση για δεκάδες χιλιάδες άρθρα που χρησιμοποίησε χωρίς άδεια η OpenAI.

Η εγκυκλοπαίδεια Britannica και η θυγατρική της Myriam-Webster υπέβαλαν αγωγή κατά της OpenAI σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε παράνομα το υλικό της για την εκπαίδευση του ChatGPT.

Όλες πρακτικά οι εταιρείες ΑΙ έχουν κατηγορηθεί στα δικαστήρια ότι εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους με υλικό που προστατεύεται από copyright χωρίς να ζητούν τη συγκατάθεση των δημιουργών και χωρίς να τους αποζημιώνουν.

Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι κάνουν «θεμιτή χρήση» (fair use) αυτού του υλικού επειδή οι τεχνολογίες τους είναι μετασχηματιστικές, δηλαδή δεν παράγουν αντίγραφα των αρχικών έργων.

«Τα μοντέλα μας ενισχύουν την καινοτομία, έχουν εκπαιδευτεί με δημόσια διαθέσιμα δεδομένα και βασίζονται στην αρχή της θεμιτής χρήσης», δήλωσε εκπρόσωπος της OpenAI απαντώντας στην αγωγή της Britannica.

Οι υπεύθυνοι της εγκυκλοπαίδειας έχουν διαφορετική γνώμη. Σύμφωνα με την αγωγή, το ChatGPΤ αναπαράγει «σχεδόν κατά λέξη» λήμματα της Britannica και των λεξικών Myriam-Webster, κάτι που διαψεύδει τον ισχυρισμό της μετασχηματιστικής τεχνολογίας.

Υφαρπαγή χρηστών

Η Britannica διαμαρτύρεται επίσης ότι τo ChatGPT απαντά σε ερωτήσεις χρηστών με δικό της περιεχόμενο και αποτρέπει έτσι τους χρήστες από το να επισκέπτονται τον δικό της δικτυακό τόπο, στερώντας της σημαντικά έσοδα.

Ακόμα, η εγκυκλοπαίδεια καταγγέλλει παραβίαση του εμπορικού της σήματος υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT αποδίδει στην Britannica ψευδείς πληροφορίες που παράγει το μοντέλο ως «παραισθήσεις».

Η Britannica ζητά τώρα από το δικαστήριο να εμποδίζει την κατάχρηση του περιεχομένου της και να της επιδικάσει αποζημίωση από την OpenAI, της οποίας το ύψος δεν διευκρινίζεται.

Η εγκυκλοπαίδεια έχει επίσης υποβάλλει αγωγή κατά της Perplexity AI αλλά η δίκη παραμένει σε εξέλιξη.

Κρίσιμη σημασία για την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ έχει επίσης το περιεχόμενο της Wikipedia, η οποία όμως έχει καταλήξει σε συμφωνίες αδειοδότησης με την Google, τη Microsoft, τη Meta και την Amazon.

Ο ιδρυτής της Wikipedia Τζίμι Ουέιλς είχε προηγουμένως διαμαρτυρηθεί ότι τα bot τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν διαρκώς τη Wikipedia και απορροφούν το περιεχόμενό της οδηγούν σε επιπλέον κόστη για την εγκυκλοπαίδεια, η οποία αναγκάστηκε να αυξήσει τους διακομιστές της.

Τον Σεπτέμβριο, συγγραφείς στις ΗΠΑ υπέβαλαν αγωγή κατά της Apple κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε χωρίς άδεια τα βιβλία τους για την εκπαίδευση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης «OpenELM».

Τον περασμένο Αύγουστο, η αμερικανική Antropic δέχτηκε με εξωδικαστικό συμβιβασμό να πληρώσει 1,5 δισ. δολάρια σε μια ομάδα συγγραφέων σχετικά με την εκπαίδευση του μοντέλου Claude.

Τον Σεπτέμβριο, εταιρεία παραγωγής ερωτικών βίντεο κατηγόρησε τη Meta Platforms ότι κατέβασε πειρατικά αντίγραφα των ταινιών της της για να εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στην απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος.

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
Burnout AI 14.03.26

«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Απαιτείται εγρήγορση 13.03.26

Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών - «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Τεχνολογία 13.03.26

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζόμενων
AI Proficiency Assessment 13.03.26

Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων

Σημαντικά αυξάνεται η χρήση εργαλείων AI από εργαζομένους στην Ελλάδα, ωστόσο το έλλειμμα δεξιοτήτων παραμένει έντονο - Πώς αξιολογεί την επάρκεια το νέο εργαλείο που ανέπτυξε η Bryq

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Τεχνολογία 05.03.26

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

