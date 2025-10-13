science
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Η Apple ξανά κατηγορούμενη για χρήση πειρατικών βιβλίων στην εκπαίδευση της ΑΙ – Αγωγή και από επιστήμονες
AI 13 Οκτωβρίου 2025 | 12:08

Η Apple ξανά κατηγορούμενη για χρήση πειρατικών βιβλίων στην εκπαίδευση της ΑΙ – Αγωγή και από επιστήμονες

Είναι η δεύτερη αγωγή που δέχεται η Apple από τον Σεπτέμβριο για μαζική παραβίαση του copyright.

Σύνταξη
Λαχανικά VS καρκίνου: Πόσες μερίδες μειώνουν τον κίνδυνο;

Λαχανικά VS καρκίνου: Πόσες μερίδες μειώνουν τον κίνδυνο;

Spotlight

Δύο νευροεπιστήμονες υπέβαλαν αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ κατηγορώντας την Apple χρησιμοποίησε χιλιάδες βιβλία που καλύπτονται από copyright για να εκπαιδεύσει παράνομα το Apple Artificial Intelligence.

Η Σουζάνα Ματίνεζ-Κόντε και ο Στίβεν Μάκνικ, καθηγητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ζήτησαν από το δικαστήριο να εγκρίνει μαζική αγωγή για όλους τους θιγόμενους καταγγέλλοντας ότι η Apple χρησιμοποίησε «σκιώδεις βιβλιοθήκες» στην εκπαίδευση των μοντέλων της.

Αντίστοιχη αγωγή είχε υποβάλει τον περασμένο μήνα μια διαφορετική ομάδα συγγραφέων.

Οι δύο προσφυγές έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά υποθέσεων που έχουν φέρει στα δικαστήρια κάτοχοι πνευματικής ιδιοκτησίας όπως συγγραφείς, μέσα ενημέρωσης και δισκογραφικές εταιρείες, για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των έργων τους.

Η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Antropic δέχτηκε με εξωδικαστικό συμβιβασμό τον Αύγουστο να πληρώσει 1,5 δισ. δολάρια σε μια ομάδα συγγραφέων σχετικά με την εκπαίδευση του μοντέλου Claude.

Το Apple Intelligence είναι μια σουίτα λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης που ενσωματώνερται στις συσκευές της εταιρείας.

«Την επομένη της ημέρας που η Apple ανακοίνωσε το Apple Intelligence, η εταιρεία κέρδισε περισσότερα από 200 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία: η επικερδέστερη ημέρα στην ιστορία της εταιρείας» γράφει το κείμενο της νέας αγωγής.

Σύμφωνα με τους ενάγοντες, η Apple χρησιμοποίησε βάσεις δεδομένων με χιλιάδες πειρατικά βιβλία, καθώς και υλικό που βρήκε διαθέσιμο στο Διαδίκυο αλλά καλυπτόταν από copyright.

Οι δύο καθηγητές ζητούν τώρα χρηματική αποζημίωση και δικαστική εντολή προκειμένου να σταματήσει η Apple να καταχράται τα έργα τους.

Business
Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

Business
ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

Stream science
Από την ηλεκτροδότηση στην τεχνητή νοημοσύνη: Η ιστορία του 1920 χτυπά «καμπανάκι» για τη νέα τεχνολογική επανάσταση
Tεχνητή νοημοσύνη 12.10.25

Από την ηλεκτροδότηση στην AI: Η ιστορία του 1920 χτυπά «καμπανάκι» για τη νέα τεχνολογική επανάσταση

Η ηλεκτροδότηση άλλαξε ριζικά τον κόσμο τον περασμένο αιώνα. Εκατό χρόνια μετά η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να μεταμορφώσει την οικονομία και την κοινωνία, φέρνοντας όμως μαζί της προκλήσεις που θυμίζουν το παρελθόν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων
Καμπανάκι ειδικών 09.10.25

Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων

Νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη - Πώς η εφαρμογή Sora που δίνει πολύ ρεαλιστικά βίντεο μόνο με μια περιγραφή μπορεί σε λάθος χέρια να μετατραπεί σε επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια
Χαμένες ικανότητες; 08.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια

Η τεχνητή νοημοσύνη παρά την βοήθεια που παρέχει σε καθημερινές και εργασιακές δραστηριότητες, υπονομεύει τη δημιουργικότητα και τη λήψη πρωτοβουλιών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!
Κόντρα στους δημιουργούς 08.10.25

ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!

Από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη και την Ασία, η ζήτηση για προγραμματιστές μειώνεται έως και 30% μετά την έλευση του ChatGPT

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Mη μου λες αντίο: Πώς τα chatbots παίζουν με τα συναισθήματά μας για να μας κάνουν να «κολλήσουμε»
Τεχνητή νοημοσύνη 05.10.25

Mη μου λες αντίο: Πώς τα chatbots παίζουν με τα συναισθήματά μας για να μας κάνουν να «κολλήσουμε»

Το chatbot δεν θα σου πει «στάσου μύγδαλα», όπως ο Βόγλης στα «Κορίτσια στον Ήλιο», αλλά θα προσπαθήσει να σε κρατήσει κοντά του λίγο ακόμα, με μηχανισμούς συναισθηματικής χειραγώγησης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη: Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών
Πολλά τα λεφτά 05.10.25

Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών

Οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής. Είναι όμως οι τεχνολογικοί κολοσσοί ικανοί να αντλήσουν τα απαραίτητα έσοδα για να καλύψουν τις δαπάνες εκατοντάδων δισ. που απαιτούνται;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ

Η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ - μεταξύ αυτών ο Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης και Μιχάλης Καρχιμάκης - η «συστράτευση» και τα «βέλη» κατά Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση
Εθνική Ελλάδας 13.10.25

Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση

Η Ελλάδα απέτυχε πλήρως αφού δεν διεκδίκησε καν την πρόκριση στο Μουντιάλ, όμως αυτό δεν αναιρεί πως ο Μάκης Γκαγκάτσης έπραξε το ποδοσφαιρικά σωστό στηρίζοντας τον Γιοβάνοβιτς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι «πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία» λέγοντας ταυτόχρονα ότι «η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση»

Σύνταξη
Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της απόφασής του για το μνημείο, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική - Μάζεμα από Τασούλα που ζήτησε να δοθεί χρόνος για διάλογο αντί να ψηφιστεί άμεσα η σχετική ρύθμιση

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast
Αποκλειστικό 13.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast

Στη φετινή διοργάνωση σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του τμήματος, το οποίο θα φιλοξενήσει συνολικά 40 ελληνόφωνα και αγγλόφωνα πόντκαστ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ολυμπιακός: Η φάση που έκρινε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δείχνει την εμπιστοσύνη στον Νιλικίνα (vids)
Μπάσκετ 13.10.25

Η φάση που έκρινε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δείχνει την εμπιστοσύνη στον Νιλικίνα (vids)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, με τον Φρανκ Νιλικίνα να πετυχαίνει το πιο σημαντικό καλάθι, σε μια φάση που δείχνει τους λόγους που τον εμπιστεύονται όλοι στην ομάδα.

Σύνταξη
Παύλος Μελάς: Κρυφτό με τον θάνατο
Ταιριαστό τέλος 13.10.25

Παύλος Μελάς: Ευτύχησε και στην τελευτή του

Ο πολύκλαυστος και πεφιλημένος των Ελλήνων ήρωας επρόσφερε στην Ελλάδα υπηρεσίες ανεκτίμητες με τον θάνατό του, περισσότερες ίσως από όσες θα επρόσφερε αν ζούσε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι διχάζει το λαό, ενώ πυρά εξαπέλυσε και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης - Πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Fizz 13.10.25

Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο
Μέχρι πότε 13.10.25

Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο

Χωρίς τέλος οι καταστροφές σχολείων και δημόσιων χώρων στους δήμους της χώρας. Χωρίς ενίσχυση οι Δήμοι θα βλέπουν τα δημοτικά τους ταμεία να αδειάζουν για να αποκαταστήσουν τα σπασμένα.

Σύνταξη
Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;
Μέχρι που θα φτάσει; 13.10.25

Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;

Το ιστορικό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν γεννά αισιοδοξία ως προς την τήρηση της συμφωνίας από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ήδη παραβίασαν την εκεχερεία του Ιανουαρίου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
