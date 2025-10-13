Η Apple ξανά κατηγορούμενη για χρήση πειρατικών βιβλίων στην εκπαίδευση της ΑΙ – Αγωγή και από επιστήμονες

Δύο νευροεπιστήμονες υπέβαλαν αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ κατηγορώντας την Apple χρησιμοποίησε χιλιάδες βιβλία που καλύπτονται από copyright για να εκπαιδεύσει παράνομα το Apple Artificial Intelligence.

Η Σουζάνα Ματίνεζ-Κόντε και ο Στίβεν Μάκνικ, καθηγητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ζήτησαν από το δικαστήριο να εγκρίνει μαζική αγωγή για όλους τους θιγόμενους καταγγέλλοντας ότι η Apple χρησιμοποίησε «σκιώδεις βιβλιοθήκες» στην εκπαίδευση των μοντέλων της.

Αντίστοιχη αγωγή είχε υποβάλει τον περασμένο μήνα μια διαφορετική ομάδα συγγραφέων.

Οι δύο προσφυγές έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά υποθέσεων που έχουν φέρει στα δικαστήρια κάτοχοι πνευματικής ιδιοκτησίας όπως συγγραφείς, μέσα ενημέρωσης και δισκογραφικές εταιρείες, για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των έργων τους.

Η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Antropic δέχτηκε με εξωδικαστικό συμβιβασμό τον Αύγουστο να πληρώσει 1,5 δισ. δολάρια σε μια ομάδα συγγραφέων σχετικά με την εκπαίδευση του μοντέλου Claude.

Το Apple Intelligence είναι μια σουίτα λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης που ενσωματώνερται στις συσκευές της εταιρείας.

«Την επομένη της ημέρας που η Apple ανακοίνωσε το Apple Intelligence, η εταιρεία κέρδισε περισσότερα από 200 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία: η επικερδέστερη ημέρα στην ιστορία της εταιρείας» γράφει το κείμενο της νέας αγωγής.

Σύμφωνα με τους ενάγοντες, η Apple χρησιμοποίησε βάσεις δεδομένων με χιλιάδες πειρατικά βιβλία, καθώς και υλικό που βρήκε διαθέσιμο στο Διαδίκυο αλλά καλυπτόταν από copyright.

Οι δύο καθηγητές ζητούν τώρα χρηματική αποζημίωση και δικαστική εντολή προκειμένου να σταματήσει η Apple να καταχράται τα έργα τους.