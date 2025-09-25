science
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Η Apple απειλεί να αποσύρει προϊόντα από την ΕΕ λόγω του κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές
Τεχνολογία 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:40

Η Apple απειλεί να αποσύρει προϊόντα από την ΕΕ λόγω του κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές

Η Apple επικρίνει τον Νόμο περί Ψηφιακών Αγορών των Βρυξελλών και λέει ότι οι καθυστερημένες λειτουργίες οδηγούν σε χειρότερη εμπειρία για τους χρήστες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Vita.gr
Η Apple κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει μια σειρά από τεχνολογικές νομοθετικές διατάξεις, προειδοποιώντας ότι, εάν δεν τροποποιηθούν, η εταιρεία θα μπορούσε να σταματήσει να αποστέλλει ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες στο μπλοκ των 27 χωρών.

Στην τελευταία μιας σειράς συγκρούσεων με τις Βρυξέλλες, ο κατασκευαστής iPhone ανακοίνωσε ότι ο Κανονισμός περί Ψηφιακών Αγορών – DMA οδηγεί σε χειρότερη εμπειρία τους χρήστες της Apple, εκθέτοντάς τους σε κινδύνους ασφαλείας και διαταράσσοντας τον απρόσκοπτο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα προϊόντα της Apple.

Η εταιρεία της Silicon Valley επιτέθηκε σε προτεινόμενη αναθεώρηση της επιτροπής για την τριετή αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, η οποία αποσκοπεί στη ρύθμιση της εξουσίας ελέγχου των μεγαλύτερων ψηφιακών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών αναζήτησης, των παρόχων εφαρμογών και των υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Ανέφερε ότι είχε ήδη καθυστερήσει την κυκλοφορία λειτουργιών όπως η ζωντανή μετάφραση μέσω AirPods και η αντιγραφή οθονών iPhone σε φορητό υπολογιστή λόγω των απαιτήσεων του νόμου για διαλειτουργικότητα με προϊόντα και υπηρεσίες που δεν ανήκουν στην Apple.

«Ο DMA σημαίνει ότι η λίστα με τις καθυστερημένες λειτουργίες στην ΕΕ πιθανότατα θα μεγαλώσει και η εμπειρία των χρηστών μας στην ΕΕ με προϊόντα της Apple θα γίνει χειρότερη», ανέφερε. Η Apple πρόσθεσε ότι οι Βρυξέλλες δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς οι κανόνες δεν εφαρμόζονται στη Samsung, τον μεγαλύτερο πάροχο smartphone στην ΕΕ.

H Apple έχει σύμμαχο τον Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο κατά των ευρωπαϊκών κανονισμών

H Apple έχει σύμμαχο τον Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο κατά των ευρωπαϊκών κανονισμών

Αθέμιτος ανταγωνισμός και προβλήματα απορρήτου

Μεταξύ των απαιτήσεων του DMA είναι η Apple να διασφαλίσει ότι τα ακουστικά που κατασκευάζονται από άλλες μάρκες θα λειτουργούν με iPhone. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι αυτό αποτελεί εμπόδιο στην κυκλοφορία της υπηρεσίας ζωντανής μετάφρασης στην ΕΕ, καθώς επιτρέπει σε ανταγωνιστικές εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα από συνομιλίες, δημιουργώντας πρόβλημα απορρήτου.

Η Apple ανακοίνωσε ότι ο DMA θα πρέπει να καταργηθεί ή, τουλάχιστον, να αντικατασταθεί από μια πιο κατάλληλη νομοθεσία. Δεν διευκρίνισε ποια προϊόντα θα μπορούσαν στο μέλλον να βρουν εμπόδια στην διανομή τους στην ΕΕ, αλλά ανέφερε ότι το Apple Watch, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν από μια δεκαετία, ενδέχεται να μην κυκλοφορήσει σήμερα στην ΕΕ.

Είναι η τελευταία σύγκρουση μεταξύ της εταιρείας με έδρα την Καλιφόρνια και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νωρίτερα φέτος, η Apple άσκησε έφεση κατά ενός προστίμου 500 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η ΕΕ για φερόμενη παρεμπόδιση των προγραμματιστών εφαρμογών από το να κατευθύνουν τους χρήστες σε φθηνότερες προσφορές εκτός του app store.

Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με δασμούς εναντίον απροσδιόριστων χωρών σε αντίποινα για τους κανόνες που δεσμεύουν τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, δήλωσε: «Θα αντισταθώ στις χώρες που επιτίθενται στις φοβερές αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας μας. Οι ψηφιακοί φόροι, η νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες και οι κανονισμοί για τις ψηφιακές αγορές έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να κάνουν διακρίσεις εις βάρος της αμερικανικής τεχνολογίας.

«Επίσης, είναι εξωφρενικό, ότι δίνουν πλήρη άδεια στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της Κίνας. Αυτό πρέπει να τελειώσει και να τελειώσει ΤΩΡΑ!»

Η Apple ανακοίνωσε ότι, βάσει του DMA, «αντί να ανταγωνίζονται καινοτομώντας, οι ήδη επιτυχημένες εταιρείες διαστρεβλώνουν τον νόμο για να ταιριάζουν στις δικές τους ατζέντες – για να συλλέξουν περισσότερα δεδομένα από πολίτες της ΕΕ ή για να αποκτήσουν δωρεάν την τεχνολογία της Apple».

Επίσης, πρόσθεσε ότι οι κανόνες του νόμου επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο παρείχε στους χρήστες πρόσβαση σε εφαρμογές. «Εφαρμογές πορνογραφίας είναι διαθέσιμες στο iPhone από άλλες εφαρμογές που δεν έχουμε επιτρέψει ποτέ στο App Store λόγω των κινδύνων που δημιουργούν, ειδικά για τα παιδιά».

Πηγή: ΟΤ.gr

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α' εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Σύνταξη
Stream science
Έχετε έντονο στρες; Ισως φταίει το ότι… δεν πίνετε αρκετό νερό
Νερό, νερό, νερό 25.09.25

Πώς η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει στρες και αλυσιδωτά προβλήματα υγείας

Tα αφυδατωμένα άτομα εμφανίζουν επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε καταστάσεις στρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Οι θάνατοι από καρκίνο μειώθηκαν στην Ελλάδα από το 1990
Υγεία 25.09.25

Δραματική αύξηση των θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως - Τα καλά νέα για την Ελλάδα

Η άνοδος των θανάτων από καρκίνο σε παγκόσμιο επίπεδο αποδίδεται κυρίως στην αύξηση και τη γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού. Στην Ελλάδα και γενικά στις ανεπτυγμένες χώρες η κατάσταση βελτιώνεται.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Google: Αρχίζει η (δεύτερη) δίκη στις ΗΠΑ για την ύπαρξη μονοπωλίου
Τεχνολογία 24.09.25

Ξεκινά η δεύτερη δίκη της Google στις ΗΠΑ για την ύπαρξη μονοπωλίου

Η δίκη κατά της Google αφορά στις καταχρηστικές τακτικές στις ψηφιακές διαφημίσεις - Μεγάλο μέρος από τα έσοδα (305 δισ. δολαρίων) της εταιρείας προέρχονται από πωλήσεις ψηφιακών διαφημίσεων

Σύνταξη
H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται
Πράκτορες του χάους 23.09.25

H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται

Οι χάκερ που λειτουργούν με κίνητρο τα λύτρα συνήθως αποφεύγουν να χτυπούν μεγάλους οργανισμούς που προκαλούν κινητοποίηση των αρχών. Τώρα όμως οι τάσεις αλλάζουν.

Σύνταξη
Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη
Αισθητήρας από γραφένιο 23.09.25

Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν έναν καινοτόμο αισθητήρα ο οποίος διαγιγνώσκει τον διαβήτη μετρώντας τα επίπεδα ακετόνης στην αναπνοή μέσα σε λίγα λεπτά με φθηνό και μη επεμβατικό τρόπο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έχετε έντονο στρες; Ισως φταίει το ότι… δεν πίνετε αρκετό νερό
Νερό, νερό, νερό 25.09.25

Πώς η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει στρες και αλυσιδωτά προβλήματα υγείας

Tα αφυδατωμένα άτομα εμφανίζουν επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε καταστάσεις στρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων
Εκπαίδευση 25.09.25

Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων με ψήφισμα του καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Στερεά Ελλάδα να αποκτήσει ξανά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Αυτός θα είναι ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι
Super League 25.09.25

Ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό και πότε θα δείξει έργο

Ο Φράνκο Μπαλντίνι δραστηριοποιείται εδώ και μία δεκαετία στην παροχή συμβουλών σε ποδοσφαιρικές ομάδες και ανάλογη θα είναι η συνεργασία του με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Next year 25.09.25

Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ δεν φαίνεται να βιάζεται ιδιαίτερα και το τρενάρει όσο μπορεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Energy Poverty in Greece Among Highest in EU
English edition 25.09.25

Energy Poverty in Greece Among Highest in EU

ELSTAT says Greece displays among the highest percentages of energy poverty in the European Union (EU) with 43.6% of households stating they are unable to heat their homes.

Σύνταξη
Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 25.09.25

Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα

Μια πρωτοβουλία-ορόσημο για τον ασφαλιστικό κλάδο υλοποιείται για άλλη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με την ακαδημαϊκή υπογραφή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύνταξη
Βόλος: «Τρέξτε, φύγετε…» – Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
Τραγωδία στον Βόλο 25.09.25

«Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση

Γιατί δεν ακολούθησε τους άλλους με αποτέλεσμα τη θανατηφόρα πτώση του στον φωταγωγό - Η αγωνιώδης αναζήτηση στον ακάλυπτο και ο τραγικός εντοπισμός του

Σύνταξη
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
