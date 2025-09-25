Η Apple κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει μια σειρά από τεχνολογικές νομοθετικές διατάξεις, προειδοποιώντας ότι, εάν δεν τροποποιηθούν, η εταιρεία θα μπορούσε να σταματήσει να αποστέλλει ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες στο μπλοκ των 27 χωρών.

Στην τελευταία μιας σειράς συγκρούσεων με τις Βρυξέλλες, ο κατασκευαστής iPhone ανακοίνωσε ότι ο Κανονισμός περί Ψηφιακών Αγορών – DMA οδηγεί σε χειρότερη εμπειρία τους χρήστες της Apple, εκθέτοντάς τους σε κινδύνους ασφαλείας και διαταράσσοντας τον απρόσκοπτο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα προϊόντα της Apple.

Η εταιρεία της Silicon Valley επιτέθηκε σε προτεινόμενη αναθεώρηση της επιτροπής για την τριετή αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, η οποία αποσκοπεί στη ρύθμιση της εξουσίας ελέγχου των μεγαλύτερων ψηφιακών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών αναζήτησης, των παρόχων εφαρμογών και των υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Ανέφερε ότι είχε ήδη καθυστερήσει την κυκλοφορία λειτουργιών όπως η ζωντανή μετάφραση μέσω AirPods και η αντιγραφή οθονών iPhone σε φορητό υπολογιστή λόγω των απαιτήσεων του νόμου για διαλειτουργικότητα με προϊόντα και υπηρεσίες που δεν ανήκουν στην Apple.

«Ο DMA σημαίνει ότι η λίστα με τις καθυστερημένες λειτουργίες στην ΕΕ πιθανότατα θα μεγαλώσει και η εμπειρία των χρηστών μας στην ΕΕ με προϊόντα της Apple θα γίνει χειρότερη», ανέφερε. Η Apple πρόσθεσε ότι οι Βρυξέλλες δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς οι κανόνες δεν εφαρμόζονται στη Samsung, τον μεγαλύτερο πάροχο smartphone στην ΕΕ.

Αθέμιτος ανταγωνισμός και προβλήματα απορρήτου

Μεταξύ των απαιτήσεων του DMA είναι η Apple να διασφαλίσει ότι τα ακουστικά που κατασκευάζονται από άλλες μάρκες θα λειτουργούν με iPhone. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι αυτό αποτελεί εμπόδιο στην κυκλοφορία της υπηρεσίας ζωντανής μετάφρασης στην ΕΕ, καθώς επιτρέπει σε ανταγωνιστικές εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα από συνομιλίες, δημιουργώντας πρόβλημα απορρήτου.

Η Apple ανακοίνωσε ότι ο DMA θα πρέπει να καταργηθεί ή, τουλάχιστον, να αντικατασταθεί από μια πιο κατάλληλη νομοθεσία. Δεν διευκρίνισε ποια προϊόντα θα μπορούσαν στο μέλλον να βρουν εμπόδια στην διανομή τους στην ΕΕ, αλλά ανέφερε ότι το Apple Watch, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν από μια δεκαετία, ενδέχεται να μην κυκλοφορήσει σήμερα στην ΕΕ.

Είναι η τελευταία σύγκρουση μεταξύ της εταιρείας με έδρα την Καλιφόρνια και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νωρίτερα φέτος, η Apple άσκησε έφεση κατά ενός προστίμου 500 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η ΕΕ για φερόμενη παρεμπόδιση των προγραμματιστών εφαρμογών από το να κατευθύνουν τους χρήστες σε φθηνότερες προσφορές εκτός του app store.

Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με δασμούς εναντίον απροσδιόριστων χωρών σε αντίποινα για τους κανόνες που δεσμεύουν τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, δήλωσε: «Θα αντισταθώ στις χώρες που επιτίθενται στις φοβερές αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας μας. Οι ψηφιακοί φόροι, η νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες και οι κανονισμοί για τις ψηφιακές αγορές έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να κάνουν διακρίσεις εις βάρος της αμερικανικής τεχνολογίας.

«Επίσης, είναι εξωφρενικό, ότι δίνουν πλήρη άδεια στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της Κίνας. Αυτό πρέπει να τελειώσει και να τελειώσει ΤΩΡΑ!»

Η Apple ανακοίνωσε ότι, βάσει του DMA, «αντί να ανταγωνίζονται καινοτομώντας, οι ήδη επιτυχημένες εταιρείες διαστρεβλώνουν τον νόμο για να ταιριάζουν στις δικές τους ατζέντες – για να συλλέξουν περισσότερα δεδομένα από πολίτες της ΕΕ ή για να αποκτήσουν δωρεάν την τεχνολογία της Apple».

Επίσης, πρόσθεσε ότι οι κανόνες του νόμου επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο παρείχε στους χρήστες πρόσβαση σε εφαρμογές. «Εφαρμογές πορνογραφίας είναι διαθέσιμες στο iPhone από άλλες εφαρμογές που δεν έχουμε επιτρέψει ποτέ στο App Store λόγω των κινδύνων που δημιουργούν, ειδικά για τα παιδιά».

Πηγή: ΟΤ.gr