O Τραμπ απειλεί με κυρώσεις για τα ευρωπαϊκά μέτρα κατά των Big Tech

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), αναφέρει σε αποκλειστικό του δημοσίευμα το Reuters.

Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι ο ευρωπαϊκός νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες χρησιμοποιείται για την επιβολή τελών στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Μια τέτοια κίνηση θα ήταν μια άνευ προηγουμένου ενέργεια που θα κλιμάκωνε τις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ ενάντια σε αυτό που θεωρεί ως προσπάθεια της Ευρώπης να καταστείλει τις συντηρητικές φωνές.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση για το αν θα προχωρήσουν με τα τιμωρητικά μέτρα που πιθανότατα θα λάβουν τη μορφή περιορισμών στις θεωρήσεις. Ωστόσο. δεν είναι σαφές ποιους αξιωματούχους της ΕΕ ή κρατών μελών της ΕΕ θα στοχεύσει η ενέργεια, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν εσωτερικές συναντήσεις για το θέμα την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ απείλησε τη Δευτέρα τις χώρες που έχουν τέτοιου είδους φόρους με «επακόλουθους πρόσθετους δασμούς» στα προϊόντα τους, εάν αυτές οι χώρες δεν καταργήσουν την εν λόγω νομοθεσία. Ενώ υπάρχουν συχνά παράπονα για τους ευρωπαϊκούς κανόνες που θεωρούνται περιοριστικοί, η επιβολή κυρώσεων σε κυβερνητικούς αξιωματούχους για έναν τέτοιο κανονισμό είναι εξαιρετικά σπάνια.

Τεταμένες σχέσεις

Η σχέση μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ήδη τεταμένη από απειλές για δασμούς και τεταμένες διαπραγματεύσεις, καθώς και από την κριτική των ΗΠΑ για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, σημειώνει το Reuters.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να έχει δώσει εντολή σε Αμερικανούς διπλωμάτες στην Ευρώπη να ξεκινήσουν μια εκστρατεία άσκησης πίεσης και να αντιταχθούν στον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών, σε μια προσπάθεια τροποποίησης ή κατάργησής του.

Τον Μάιο, ο Ρούμπιο είχε απειλήσει με απαγόρευση βίζας για άτομα που «λογοκρίνουν» τον λόγο των Αμερικανών

Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) της ΕΕ έχει ως στόχο να καταστήσει το διαδικτυακό περιβάλλον ασφαλέστερο, εν μέρει αναγκάζοντας τους τεχνολογικούς γίγαντες να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής μίσους και του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει ότι η ΕΕ επιδιώκει «αδικαιολόγητους» περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης στις προσπάθειές της να καταπολεμήσει την ρητορική μίσους και την παραπληροφόρηση, και ότι ο Νόμος ενισχύει περαιτέρω αυτούς τους περιορισμούς.

Στην οδηγία των αρχών Αυγούστου, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διέταξε τους Αμερικανούς διπλωμάτες να επικοινωνούν τακτικά με τις κυβερνήσεις της ΕΕ και τις αρχές ψηφιακών υπηρεσιών για να μεταφέρουν τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) και το οικονομικό κόστος για τις αμερικανικές εταιρείες.

Τον Μάιο, ο Ρούμπιο είχε απειλήσει με απαγόρευση βίζας για άτομα που «λογοκρίνουν» τον λόγο των Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και άφησε να εννοηθεί ότι η πολιτική θα μπορούσε να στοχεύσει ξένους αξιωματούχους που ρυθμίζουν τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά τη Δευτέρα: «… ενημερώνω όλες τις χώρες με ψηφιακούς φόρους, νομοθεσία, κανόνες ή κανονισμούς ότι, εκτός εάν αρθούν αυτές οι μεροληπτικές ενέργειες, εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα επιβάλω σημαντικούς πρόσθετους δασμούς στις εξαγωγές αυτής της χώρας προς τις ΗΠΑ και θα θεσπίσω περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας και τα τσιπ μας».

