Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Άνθρωποι κατρακυλούν σε λόφο κυνηγώντας ένα… τυρί – Η παράξενη παράδοση στη Βρετανία
Viral 26 Μαΐου 2026, 12:09

Στο ετήσιο Cheese Rolling, δεκάδες άνθρωποι κατρακυλούν, πέφτουν και συγκρούονται μεταξύ τους, προσπαθώντας να πιάσουν ένα κεφάλι τυρί που κατεβαίνει με ταχύτητα από έναν απότομο λόφο

Δεκάδες διαγωνιζόμενοι κατρακύλησαν και έκαναν τούμπες κάτω από έναν λόφο, κυνηγώντας ένα κομμάτι… τυρί βάρους 3,6 κιλών, ενώ χιλιάδες θεατές παρακολουθούσαν τον ετήσιο αγώνα που αψηφά ακόμα τον θάνατο, καθώς μόνο ακίνδυνη δεν είναι η «κουτρουβάλα» στην συγκεκριμένη περιοχή της Βρετανίας που έχει ως παράδοση το κυνήγι του τυριού.

YouTube thumbnail

Ένας Γερμανός YouTuber κατέκτησε τον φετινό τίτλο στον παγκοσμίου φήμης διαγωνισμό κυνηγιού του τυριού του Γκλόστερσαϊρ, αφού ξεπέρασε έναν ντόπιο που επέστρεψε για να αποκρούσει τον διεκδικητή του τίτλου του.

Ο πρόσφατος διπλός πρωταθλητής Τομ Κόπκε, 24 ετών, ξεπέρασε τον κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες Κρις Άντερσον λίγο πριν τη γραμμή τερματισμού, αφού κυνήγησε ένα τυρί «Double Gloucester» βάρους 3,6 κιλών κατά μήκος του λόφου Κούπερ στο Μπρόκγουορθ, πριν δηλώσει: «Το φετινό τυρί θα έχει την πιο γλυκιά γεύση από όλα τα τυριά που έχω κερδίσει».

Και οι δύο άνδρες διακινδύνευσαν σπασμένα κόκαλα και σοβαρούς τραυματισμούς, καθώς μαζί με περίπου δύο δωδεκάδες τολμηρούς διαγωνιζόμενους έπεσαν από έναν απότομο λόφο στον ετήσιο αγώνα με έπαθλο το διάσημο τυρί, προσπαθώντας να κερδίσουν το βραβείο «Double Gloucester».

Η έντονη ανοιξιάτικη βροχή είχε μαλακώσει την «πίστα», αλλά ο πρόσφατος καύσωνας την είχε κάνει πιο σκληρή και πιο επικίνδυνη για τους διαγωνιζόμενους, τους οποίους ενθάρρυναν χιλιάδες θεατές.

Με τις θερμοκρασίες να εκτοξεύονται στα ύψη, σε μια από τις πιο ζεστές ανοιξιάτικες ημέρες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία, τόσο οι διαγωνιζόμενοι όσο και οι θεατές αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν αποπνικτικές συνθήκες, με το θερμόμετρο να αγγίζει σχεδόν τους 30 βαθμούς Κελσίου στο Γκλόστερσαϊρ.

Οι φετινές κούρσες είχαν ένα επιπλέον στοιχείο ανταγωνισμού, καθώς ο κάτοχος του Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες, ο 38χρονος Κρις Άντερσον, επέστρεψε μετά από πρόκληση που δέχτηκε από τον YouTuber και πρόσφατο διπλό πρωταθλητή, τον 24χρονο Τομ Κόπκε.

Τελικά, ο Κόπκε, από το Μόναχο, αναδείχθηκε νικητής αφού ξεπέρασε τον Άντερσον κοντά στη γραμμή τερματισμού στον πρώτο αγώνα κατάβασης ανδρών. Ο Γερμανός, ο οποίος διατήρησε τον τίτλο που είχε κερδίσει τα δύο προηγούμενα χρόνια, δέχθηκε τα θερμά συγχαρητήρια του αντιπάλου του στο τέλος της διαδρομής, αφού ανακηρύχθηκε νικητής.

Business
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Vita.gr
«Coffee Shop Effect»: Γιατί δουλεύουμε καλύτερα σε ένα καφέ;

Ναυτιλία
ΕΕΕ: Κυρίαρχη δύναμη η ελληνική ναυτιλία

Μία βουτιά στα βάθη της «ανδρόσφαιρας»
TikTok 23.05.26

Μία νέα έρευνα επιχειρεί να φωτίσει τον τρόπο με τον οποίο η «ανδρόσφαιρα» διαμορφώνει σταδιακά τις αντιλήψεις των νεαρών ανδρών μέσα από το περιεχόμενο που καταναλώνουν καθημερινά στα social media

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η αντίδραση των γατιών σε Roller Coaster που ξεκίνησε να κατακτά το διαδίκτυο [βίντεο]
Γατοπαιχνίδια 19.05.26

Το διαδίκτυο ξεκίνησε ως στρατιωτική εφαρμογή, όμως πλέον είναι γνωστό περισσότερο για τα βίντεο με τις γάτες, παρά για οτιδήποτε άλλο. Πλέον προσφέρει παιχνίδια για τις γάτες σας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε φώκια – σύμβολο της Λαχάινα – Μετά έγινε viral [βίντεο]
«Σκόνταψε» 12.05.26

Ένας 37χρονος τουρίστας πέταξε μια μεγάλη πέτρα στη Λάνι την φώκια. Όταν του ζήτησαν τον λόγο απάντησε «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος. θα πληρώσω το πρόστιμο», όμως πλήρωσε με πολλούς τρόπους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πιτσιρικάς γλιτώνει από ημιφορτηγό και ιπτάμενα συντρίμμια λίγο πριν ανέβει στο σχολικό [βίντεο]
Viral 10.05.26

Ένας έφηβος μαθητής Λυκείου, στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς λίγο πριν ανέβει στο σχολικό, ένα ημιφορτηγό καρφώθηκε πάνω στο όχημα και από τύχη και αντανακλαστικά γλίτωσε τα συντρίμμια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
NeeDoh: Παραξυσμός με τα «ζουληχτά» παιχνίδια – Αδειάζουν τα ράφια με καταιγιστικούς ρυθμούς
NeeDoh 05.05.26

Αντί για αέρα ή νερό, τα κλασικά NeeDoh είναι γεμισμένα με κάτι που μοιάζει με ζύμη αλλά δεν είναι και όταν τα ζουλάς έχουν μια «αργή» και σταθερή επαναφορά... άκρως εθιστική.

Σύνταξη
Για δες 03.05.26

Όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουν από μικροί πως είναι κακό να κατασκοπεύουν κάποιον από την κλειδαρότρυπα. Αυτή είναι μια οικουμενική αλήθεια εκτός από την περίπτωση που θα δείτε παρακάτω.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οδοιπορικό στα Καλάβρυτα: Μια απλή ορεινή εξόρμηση ή ένας all-time season προορισμός;
Τα Νέα της Αγοράς 26.05.26

Δύο 24ωρα στα Καλάβρυτα ήταν αρκετά για να καταρρίψουν ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν χειμερινό προορισμό, αλλά για μία πολυεπίπεδη εμπειρία που συνδυάζει φύση, ιστορία και αυθεντική ζωή στο βουνό.

Μια κόκκινη γραμμή…
On Field 26.05.26

Ο Παρασκευάς Άντζας θα μπορούσε να παίξει στη Μπαρτσελόνα. Στη Γιουβέντους. Στην Premier League. Δεν ήθελε. Ήθελε να είναι…

Διονύσης Δελλής
Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με διπλωμάτες από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Αυτοδιοίκηση 26.05.26

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία, στην ασφάλεια αλλά και στη σπουδαιότητα χρήσης του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Καρυστιανού: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο – «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»
«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 26.05.26

Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μαζί με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο

Μίνα Μουστάκα
Γυναίκες οπαδοί των Σπερς έγιναν viral στο Σαν Αντόνιο – Τις έπιασε ο τηλεοπτικός φακός για τα… ντεκολτέ τους (vids, pic)
NBA 26.05.26

Οι δύο «καυτές» οπαδοί των Σαν Αντόνιο Σπερς έγιναν viral για τα στενά μπλουζάκια που φόρεσαν με αποτέλεσμα να τονίζονται υπερβολικά τα ντεκολτέ τους

Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027
Culture Live 26.05.26

Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Βρέθηκε το ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα
Ελλάδα 26.05.26

Συναγερμός σήμανε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όταν έγινε αντιληπτό ότι έλειπε καρδιολογικός υπέρηχος από τα ΤΕΠ - Εντοπίστηκε μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα στο προαύλιο του νοσοκομείου

Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel
Πολιτική 26.05.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους» και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ

Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»
Κόσμος 26.05.26

Το τελευταίο μήνυμα του Χαμενεΐ έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η 90χρονη Τζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»
Αντιμετώπιση 26.05.26

«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Έφη Αλεβίζου
Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Στο Αγρίνιο 26.05.26

Η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το ερπετό, παρά μόνο την πληγή που προκάλεσε το δάγκωμα

Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»
Πόλεμος και Ειρήνη 26.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως θέλει να χρησιμοποιήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ ως όχημα για να «καλμάρει» το Ισραήλ αλλά και για να παρουσιάσει ένα αφήγημα νίκης προκειμένου να βγει από το αδιέξοδο στο Ιράν

Φύλλια Πολίτη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

