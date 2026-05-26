Άνθρωποι κατρακυλούν σε λόφο κυνηγώντας ένα… τυρί – Η παράξενη παράδοση στη Βρετανία

Δεκάδες διαγωνιζόμενοι κατρακύλησαν και έκαναν τούμπες κάτω από έναν λόφο, κυνηγώντας ένα κομμάτι… τυρί βάρους 3,6 κιλών, ενώ χιλιάδες θεατές παρακολουθούσαν τον ετήσιο αγώνα που αψηφά ακόμα τον θάνατο, καθώς μόνο ακίνδυνη δεν είναι η «κουτρουβάλα» στην συγκεκριμένη περιοχή της Βρετανίας που έχει ως παράδοση το κυνήγι του τυριού.

Ένας Γερμανός YouTuber κατέκτησε τον φετινό τίτλο στον παγκοσμίου φήμης διαγωνισμό κυνηγιού του τυριού του Γκλόστερσαϊρ, αφού ξεπέρασε έναν ντόπιο που επέστρεψε για να αποκρούσει τον διεκδικητή του τίτλου του.

Ο πρόσφατος διπλός πρωταθλητής Τομ Κόπκε, 24 ετών, ξεπέρασε τον κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες Κρις Άντερσον λίγο πριν τη γραμμή τερματισμού, αφού κυνήγησε ένα τυρί «Double Gloucester» βάρους 3,6 κιλών κατά μήκος του λόφου Κούπερ στο Μπρόκγουορθ, πριν δηλώσει: «Το φετινό τυρί θα έχει την πιο γλυκιά γεύση από όλα τα τυριά που έχω κερδίσει».

Και οι δύο άνδρες διακινδύνευσαν σπασμένα κόκαλα και σοβαρούς τραυματισμούς, καθώς μαζί με περίπου δύο δωδεκάδες τολμηρούς διαγωνιζόμενους έπεσαν από έναν απότομο λόφο στον ετήσιο αγώνα με έπαθλο το διάσημο τυρί, προσπαθώντας να κερδίσουν το βραβείο «Double Gloucester».

Η έντονη ανοιξιάτικη βροχή είχε μαλακώσει την «πίστα», αλλά ο πρόσφατος καύσωνας την είχε κάνει πιο σκληρή και πιο επικίνδυνη για τους διαγωνιζόμενους, τους οποίους ενθάρρυναν χιλιάδες θεατές.

Με τις θερμοκρασίες να εκτοξεύονται στα ύψη, σε μια από τις πιο ζεστές ανοιξιάτικες ημέρες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία, τόσο οι διαγωνιζόμενοι όσο και οι θεατές αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν αποπνικτικές συνθήκες, με το θερμόμετρο να αγγίζει σχεδόν τους 30 βαθμούς Κελσίου στο Γκλόστερσαϊρ.

Οι φετινές κούρσες είχαν ένα επιπλέον στοιχείο ανταγωνισμού, καθώς ο κάτοχος του Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες, ο 38χρονος Κρις Άντερσον, επέστρεψε μετά από πρόκληση που δέχτηκε από τον YouTuber και πρόσφατο διπλό πρωταθλητή, τον 24χρονο Τομ Κόπκε.

Τελικά, ο Κόπκε, από το Μόναχο, αναδείχθηκε νικητής αφού ξεπέρασε τον Άντερσον κοντά στη γραμμή τερματισμού στον πρώτο αγώνα κατάβασης ανδρών. Ο Γερμανός, ο οποίος διατήρησε τον τίτλο που είχε κερδίσει τα δύο προηγούμενα χρόνια, δέχθηκε τα θερμά συγχαρητήρια του αντιπάλου του στο τέλος της διαδρομής, αφού ανακηρύχθηκε νικητής.