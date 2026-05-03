Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου που επιβάλλεται να κοιτάξεις

Η φωτογραφία της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, όπως φαίνεται από την κλειδαρότρυπα της πόρτας των κεντρικών γραφείων του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Τάγματος της Μάλτας, είναι μια από τις πιο εμβληματικές εικόνες της Ρώμης. Αν και από τεχνική άποψη είναι μια φωτογραφία σχετικά δύσκολη να τραβηχτεί (για να μην γίνει focus στην κλειδαριά), είναι όμως μια φωτογραφία που οποιοσδήποτε έχει μια καλή φωτογραφική μηχανή μπορεί να απολαύσει.

Η φωτογραφία της «κλειδαρότρυπας» της Ρώμης είναι μία από τις λίγες εμβληματικές φωτογραφίες σε όλο τον κόσμο που μπορεί να βγάλει κανείς, όπου δεν μπορείς να ελέγξεις την γωνία λήψης -ίσως να παίξεις με τα χιλιοστά- αλλά το αποτέλεσμα εξαρτάται απόλυτα από τις καιρικές συνθήκες, την εποχή και την ώρα που θα τραβηχτεί η φωτογραφία. Το γιατί μπορείτε να το δείτε παρακάτω.

Roma’daki Malta Şövalyeleri Meydanı’nda bulunan ünlü anahtar deliğinden görülen manzara sosyal medyada viral oldu. pic.twitter.com/GpqbDmJHNp — Bulvar Medya (@Bulvarpress) May 2, 2026

Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου πλαισιώνεται τέλεια από την αψίδα του κήπου, αλλά και οι δύο θόλοι είναι εντελώς ευθυγραμμισμένοι. Αν οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου είχε ευθυγραμμιστεί διαφορετικά η θέα θα ήταν εντελώς διαφορετική. Το πιο πιθανό είναι πως ήθελαν να φαίνεται η βασιλική την στιγμή που μπαίνεις και όχι όταν κοιτάς από την κλειδαρότρυπα, όμως υπάρχουν και αυτές οι θεωρίες που υποστηρίζουν πως τοποθετήθηκε εκεί για να κοιτάς από την κλειδαρότρυπα…

In Rome, on the Piazza dei Cavalieri di Malta, people line up to look through a keyhole. Through it one sees a laurel corridor, perfectly aligned, which ends with a view of the dome of St Peter’s Basilica. Fun fact: you are looking through three countries, the Knights of Malta,… pic.twitter.com/xL9ILWwOUf — Fr Joseph Hudson (@acloudofsaints) April 27, 2026

Το Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας και μικρές απίθανες πληροφορίες

Το πλήρες όνομα είναι «Κυρίαρχο Στρατιωτικό Οσπιτάλιο (Hospitaler) Τάγμα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, της Ρόδου και της Μάλτας». Της γνωστής Ρόδου. Είναι γνωστοί και ως Ιππότες της Μάλτας ή Ιωαννίτες Ιππότες.

Είναι αυτό που έχει απομείνει από το πρώην μοναστικού τάγματος των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη (Οσπιτάλιοι Ιππότες), το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών για την προστασία των προσκυνητών στην Ιερουσαλήμ και τα περίχωρά της. Είχαν τον πλήρη έλεγχο της Μάλτας μέχρι που εκδιώχθηκαν από τον Ναπολέοντα το 1798.

Έχουν επίσης καθεστώς μόνιμου παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη. Τα κτίρια βρίσκονται σε ιταλικό έδαφος, αλλά το Τάγμα έχει δικαιοδοσία πάνω τους σαν να ήταν η πρεσβεία μιας ξένης χώρας. Καλό είναι δηλαδή να μην πάθετε ατύχημα εκεί μέσα.

Το πιο παρανοϊκό της όλης υπόθεσης; Όταν κοιτάζει κανείς από την κλειδαρότρυπα, αν έχει υπομονή να περιμένει 2-3 ώρες δηλαδή, το μάτι του σε πρώτο πλάνο περνάει από την Μάλτα, βλέπει την Ιταλία και η ματιά καταλήγει στην Πόλη του Βατικανού. Κάτι ίσως μοναδικό για μια ευθεία ματιά ή φωτογραφία.