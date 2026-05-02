Σάρον Στόουν: Φωτογραφίζεται ανέμελη με μαγιό και χωρίς φίλτρα στα 68 της
Η Σάρον Στόουν υποδέχεται το καλοκαίρι από την πισίνα του σπιτιού της.
- Νόμιμη η χρησιμοποίηση στρατιωτικών δικαστών σε διώξεις πολιτών
- Spirit Airlines: Λουκέτο στη low cost αεροπορική εταιρεία – «Θύμα» του πολέμου στο Ιράν
- Γιατί έχει αυξηθεί η παρουσία μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες - Σχέδιο με πλωτά πλέγματα σε παραλίες της Εύβοιας
- Το συγκινητικό αντίο πιλότου στην τελευταία του προσγείωση – «Δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής»
Η Σάρον Στόουν δεν φοβάται να φωτογραφηθεί χωρίς ρετούς και να αποκαλύψει την πραγματική εικόνα του σώματος της.
Σάρον Στόουν: Με μπικίνι καλωσορίζει το καλοκαίρι
Η 68χρονη ηθοποιός μοιράστηκε την Παρασκευή 1η Μαΐου με τους ακολούθους της στο Instagram ένα στιγμιότυπο στο οποίο εμφανίζεται να πολύχρωμο μπικίνι σε πισίνα, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Καλοκαίρι προ των πυλών! Καλή Παρασκευή αγαπημένοι μου».
Παράλληλα έχει καλύψει τα μάτια της με πράσινα φύλλα ενώ δεν λείπει το λαμπερό χαμόγελο της.
Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως τα θετικά σχόλια των φίλων και συναδέλφων της ηθοποιού, ανάμεσα τους η Σοφία Βεργκάρα, η Σέλμα Μπλερ και η Λέσλι Μαν να εκφράζουν την υποστήριξή τους.
Η αγάπη της για τη ζωγραφική
Η Σάρον Στόουν μαζί με την υποκρτική συνδυάζει τη ζωγραφική: «Μερικές φορές απλώς πρέπει να πηγαίνω από την πισίνα στη ζωγραφική», είχε γράψει, αποκαλύπτοντας μια πιο καλλιτεχνική πλευρά της καθημερινότητάς της.
Η ηθοποιός ζωγράφιζε σε όλη της τη ζωή. Ως παιδί, παρατήρησε τη θεία της Vonne, η οποία ήταν σπουδαία ζωγράφος και δημιουργούσε τοιχογραφίες στους τοίχους του σπιτιού όπου έμενε ως παιδί.
Η Σάρον Στόουν σπούδασε ζωγραφική στο πανεπιστήμιο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας η καλλιτεχνική της δημιουργία έγινε η κύρια δραστηριότητά της και την οδήγησε στο άνοιγμα νέων καλλιτεχνικών καναλιών, μεταφέροντας τα δια βίου δημιουργικά της ένστικτα στον καμβά. Από τότε ζωγραφίζει καθημερινά, από 4 έως 17 ώρες την ημέρα.
Τον Απρίλιο επέστρεψε τηλεοπτικά με τη συμμετοχή της στον τρίτο κύκλο της σειράς Euphoria, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της παρουσία στον χώρο.
- «Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών
- Πολυτελείς κατοικίες: Πώς κινείται η αγορά του real estate – Στον παγκόσμιο χάρτη και η Κέρκυρα
- Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)
- Δυο μέτρα και δυο σταθμά; Θα αστειεύεστε…
- Ιράν: Εκτελέστηκαν δύο άνδρες για συνεργασία με τη Μοσάντ του Ισραήλ
- Μίτσιτς για το μεγάλο συμβόλαιο: «Οι μισθοί φέρνουν προσδοκίες»
- Κρήτη: Νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι
- Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία
