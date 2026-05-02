Σάρον Στόουν: Φωτογραφίζεται ανέμελη με μαγιό και χωρίς φίλτρα στα 68 της

Η Σάρον Στόουν δεν φοβάται να φωτογραφηθεί χωρίς ρετούς και να αποκαλύψει την πραγματική εικόνα του σώματος της.

Σάρον Στόουν: Με μπικίνι καλωσορίζει το καλοκαίρι

Η 68χρονη ηθοποιός μοιράστηκε την Παρασκευή 1η Μαΐου με τους ακολούθους της στο Instagram ένα στιγμιότυπο στο οποίο εμφανίζεται να πολύχρωμο μπικίνι σε πισίνα, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Καλοκαίρι προ των πυλών! Καλή Παρασκευή αγαπημένοι μου».

Παράλληλα έχει καλύψει τα μάτια της με πράσινα φύλλα ενώ δεν λείπει το λαμπερό χαμόγελο της.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως τα θετικά σχόλια των φίλων και συναδέλφων της ηθοποιού, ανάμεσα τους η Σοφία Βεργκάρα, η Σέλμα Μπλερ και η Λέσλι Μαν να εκφράζουν την υποστήριξή τους.

Η αγάπη της για τη ζωγραφική

Η Σάρον Στόουν μαζί με την υποκρτική συνδυάζει τη ζωγραφική: «Μερικές φορές απλώς πρέπει να πηγαίνω από την πισίνα στη ζωγραφική», είχε γράψει, αποκαλύπτοντας μια πιο καλλιτεχνική πλευρά της καθημερινότητάς της.

Η ηθοποιός ζωγράφιζε σε όλη της τη ζωή. Ως παιδί, παρατήρησε τη θεία της Vonne, η οποία ήταν σπουδαία ζωγράφος και δημιουργούσε τοιχογραφίες στους τοίχους του σπιτιού όπου έμενε ως παιδί.

Η Σάρον Στόουν σπούδασε ζωγραφική στο πανεπιστήμιο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας η καλλιτεχνική της δημιουργία έγινε η κύρια δραστηριότητά της και την οδήγησε στο άνοιγμα νέων καλλιτεχνικών καναλιών, μεταφέροντας τα δια βίου δημιουργικά της ένστικτα στον καμβά. Από τότε ζωγραφίζει καθημερινά, από 4 έως 17 ώρες την ημέρα.

Τον Απρίλιο επέστρεψε τηλεοπτικά με τη συμμετοχή της στον τρίτο κύκλο της σειράς Euphoria, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της παρουσία στον χώρο.