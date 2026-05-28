Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις – Γιατί τον βλέπει ως βασικό αντίπαλο η ΝΔ

Το momentum ανήκει στην ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η ίδρυση της οποίας ανακοινώθηκε το βράδυ της Τρίτης από τον Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με κυλιόμενες, αλλά και κρυφές δημοσκοπήσεις που τρέχουν τις τελευταίες ώρες το κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να παγιώνεται στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων, με ποσοστό της τάξης του 20%.

Δεύτερη θέση παντού

Το γεγονός φαίνεται να επιβεβαιώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες του in και από το ίδιο το Μαξίμου. Στις δικές τους, κρυφές μετρήσεις το κόμμα ΕΛΑΣ φαίνεται να βρίσκεται με διαφορά στη δεύτερη θέση από το ΠΑΣΟΚ, γεγονός που αναγκάζει το κυβερνητικό επιτελείο να αλλάζει ρότα και να βάζει στο στόχαστρο τον Αλέξη Τσίπρα, ανακηρύσσοντάς τον επί της ουσίας ως τον βασικό του αντίπαλο.

Το πιο ανησυχητικό για την κυβέρνηση είναι ότι παράλληλα με την άνοδο της ΕΛΑΣ, η ΝΔ εμφανίζει ήδη πτώση στα ποσοστά της. Κυλιόμενη δημοσκόπηση χθες, Τετάρτη, κάνει λόγο για τη ΝΔ στην πρώτη θέση με ποσοστά πρόθεσης ψήφου πέριξ του 27%, την ΕΛΑΣ να ακολουθεί με 20 και πολύ πιο πίσω το ΠΑΣΟΚ με 11%. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό, η διαφορά του πρώτου κόμματος από το δεύτερο δείχνει να είναι μονοψήφια και όχι διψήφια – και με μεγάλη, έως και διπλή διαφορά.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε τις δημοσκοπήσεις που θα αρχίσουν να βγαίνουν στη δημοσιότητα από την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του in ήδη δύο μεγάλες εταιρείες του χώρου τρέχουν έρευνες που ξεκίνησαν λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος και συνεχίζονται ώστε να καταγράψουν τις αντιδράσεις και μετά τη δημιουργία της ΕΛΑΣ.

Τι λένε οι αριθμοί

Στις ανωτέρω δημοσκοπήσεις έρχονται να προστεθούν και εκείνες της Interview -βγήκε στη δημοσιότητα πριν την ανακοίνωση ίδρυσης του κόμματος- και της Real Polls. Η πρώτη του έδινε ποσοστό 12,8 %, η δεύτερη έδινε στην ΕΛΑΣ ποσοστό 16,1%. Να σημειωθεί ότι οι εν λόγω έρευνες δεν ήταν κυλιόμενες και έγιναν πριν την εκδήλωση της Τρίτης και την επίσημη ίδρυση του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση, έδιναν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τη δεύτερη θέση, ξεπερνώντας το ΠΑΣΟΚ.

Οι πληροφορίες λένε πως η δεύτερη θέση της ΕΛΑΣ θα αποτυπωθεί και στις επόμενες έρευνες. Ωστόσο, όπως σημειώνουν ειδικοί του χώρου και ερευνητές, τα σαφή συμπεράσματα θα μπορούν να εξαχθούν μετά τον πρώτο μήνα. Θα είναι, όπως αναφέρουν, ένα ασφαλές χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί η δυναμική των κομμάτων, μεταξύ αυτών και της ΕΛΑΣ.

Γκρίνια και ικανοποίηση

Αντιλαμβάνεται κανείς πως στο επιτελείο της ΕΛΑΣ επικρατεί ικανοποίηση για τα έως τώρα αποτελέσματα και για το «μπάσιμο» του κόμματος στις μετρήσεις. Στον αντίποδα, στο ΠΑΣΟΚ καταγράφεται μια γκρίνια, κυρίως απέναντι στις δημοσκοπικές εταιρείες και στο γεγονός ότι φέρνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση.

Όπως σημεώνει αναλυτής δημοσκοπικής εταιρείας, «το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί το δρόμο του ΣΥΡΙΖΑ, όταν τα δικά του ποσοστά έπεφταν και το ΠΑΣΟΚ ανέβαινε στη δεύτερη θέση. Τώρα, έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ φθίνει σε σημείο εξαφάνισης και το ΠΑΣΟΚ διαμαρτύρεται επειδή το κόμμα Τσίπρα εμφανίζει μεγαλύτερα ποσοστά απ’ το ίδιο».

Για τον ίδιο, η αντίδραση αυτή είναι συνηθισμένη και οι εταιρίες την έχουν αντιμετωπίσει ουκ ολίγες φορές τα τελευταία χρόνια. «Όταν το ΠΑΣΟΚ κατέγραφε ανοδική πορεία στις δημοσκοπήσεις», υπενθυμίζει, «ουδείς από το κόμμα είχε παράπονο. Τώρα που υπάρχουν και άλλοι παίκτες στο προσκήνιο και αυξάνεται ο εκλογικός ανταγωνισμός, άρχισαν τα παράπονα», καταλήγει.

«Αν θυμάστε το ίδιο θέμα είχαν αντιμετωπίσει οι εταιρείες και με τον ΣΥΡΙΖΑ, από την προεκλογική περίοδο του 2023 ακόμα και παλαιότερα», συμπληρώνει.

Τι βλέπει η ΝΔ

Η ΝΔ μπορεί σε πρώτη φάση ν΄ αντιμετωπίζει την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα με όρους και επιχειρηματολογία του 2015 ή με ειρωνείες σχετικά με το ΕΑΜ, στην πραγματικότητα όμως φαίνεται να αναγνωρίζει τον πρώην πρωθυπουργό ως αντίπαλο.

Την ίδια ώρα εκτιμούν ότι αν παγιωθεί η αλλαγή στις θέσεις των κομμάτων και φτάσουμε στις κάλπες με αυτή τη σειρά (ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση και ΠΑΣΟΚ στην τρίτη), τότε το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη θα είναι πιο ευάλωτο και ανοιχτό σε θέματα μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ. Σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή αποκλείει εντελώς. Εν ολίγοις ο Τσίπρας θα ανακηρυχθεί ως ο βασικός αντίπαλος από το Μαξίμου ώστε να συγκεντρώσει πάνω του όλες τις βολές, τόσο από τα δεξιά, όσο και από το κέντρο ή τα αριστερά.

Η Χαριλάου Τρικούπη ήδη πέρασε στην επίθεση. Ήταν το πρώτο κόμμα που εξέδωσε ανακοίνωση εις βάρος της ΕΛΑΣ και ήδη επιχειρεί να ροκανίσει την «έκρηξη» του κόμματος Τσίπρα, προκειμένου να διατηρήσει τα κεκτημένα της δεύτερης θέσης, ελπίζοντας ότι οι μετρήσεις δεν θα προκαλέσουν ένα νέο γύρο εσωστρέφειας στο κόμμα.